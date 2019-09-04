На 192 квартиры в Смолевичах - очередь из полутора тысяч минских очередников

Вместо человейников - комфортные малоэтажки

Рано или поздно каждая столица сталкивается с нехваткой жилплощади. Вот и в Минске становится тесновато не только на Каменной горке, поэтому темпы застройки постепенно падают. А в очереди на минское жилье сейчас стоит около 200 тысяч человек.

- За январь-август этого года в Минске введено 280 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 42% от годового задания правительства. Его по итогам года планируется выполнить в полном объеме. В дальнейшем предусмотрено сокращение ежегодных объемов строительства жилья до 600 тысяч квадратных метров в год,- рассказал Денис Никитин, начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома.

Учитывая, что очередь нуждающихся только растет, встает вопрос: куда расселять тех, кто так долго ждал своей очереди на жилье? Власти нашли выход в виде шести городов-спутников Минска - это Дзержинск, Руденск, Смолевичи, Заславль, Логойск и Фаниполь.

- Из года в год в Минской области самые высокие цифры по строительству. Фактически 30% жилья в республике Беларусь строится именно в области. И мы не останавливаемся, делаем все для того, чтобы эта цифра только росла. Из 1,15 млн метров квадратных жилья 800 тысяч метров - индивидуальное жилье, 315 тысяч - многоквартирные дома. Так что львиная доля- именно индивидуальное жилье, - говорит Вадим Николаенко, глава комитета архитектуры и строительства Миноблисполкома.

Для развития городов-спутников был подписан Указ президента № 103 о строительстве экспериментального жилого дома в Смолевичах. Пока этот указ касается единственного экспериментального дома, но в дальнейшем такие дома планируют строить во всех городах-спутниках.

Экспериментальным дом назвали потому, что, во-первых, раньше очередникам Минска жилье за пределами столицы не предлагали. А во-вторых, чтобы построиться в этом доме, неважно, сколько вы стояли в очереди на жилье, это имеет значение только при избытке желающих заселиться в такой дом.

К слову, в новом доме будет пять этажей, а на 192 квартиры (или в пересчете 18 тысяч метров квадратных) сейчас претендует 1,5 тысяч человек. Застройщиком назначили МАПИД - так дешевле и быстрее. Срок возведения - 10 месяцев, поэтому сдать его планируют в 2020-м году. Но о стоимости такого жилья судить рано: точная цена квадратного метра должна появиться на днях.

Очередниками будут предлагать строить жилье в городах-спутниках.

На очереди после Смолевичей - Руденск и Фаниполь

Но и Смолевичи не резиновые, они рассчитаны на 23 тысячи человек (по плану на 2030 год). Сейчас в городе проживает чуть больше трети от этого числа. Впрочем, цели переселить туда побольше очередников перед властями и не стоит.

- Мы пришли к тому, что необходимо пересмотреть генпланы городов-спутников, понизить этажность, сделать застройку более комфортной. Пусть мы мало людей заселим, но они будут жить в комфортных условиях, - озвучил планы Вадим Николаенко.

Если все пройдет гладко в Смолевичах, такие же малоэтажки для очередников следом появятся в Руденске и Фаниполе. Они были выбраны не случайно: предполагается, что там станут жить работники «Великого камня», да и близость Национального аэропорта сыграет свою роль. В планах также - улучшить железнодорожное сообщение между городами-спутниками, построить железнодорожные пути в аэропорт и обновить составы поездов.

Из чьего кармана-бюджета будут финансироваться новые постройки? Вадим Николаенко говорит, что должен соблюдаться паритет: если в доме будут проживать 30% бывших минчан и 70% - жителей области, то и финансирование должно быть соответствующее от Минска и области.

- Пока делить это очень сложно, договорились, что начинаем 50 на 50, а дальше подводим черту и смотрим, кто кому должен, - сказал он.

- Мы с коллегами долго обсуждали то, что финансирование в городах- спутниках нужно осуществлять совместно. При всем желании одна область эти замечательные города не построит. Хорошо, что мы пришли к этому указу и пониманию порядка финансирования социальных и инженерно-транспортных объектов. Это знаковый момент, и с этого момента действительности можно говорить, что мы приступили к реализации масштабного проекта по развитию городов-спутников, - резюмировал Вадим Николаенко.