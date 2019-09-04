Аромакосметолог Наталья Дичковская: Поплыл овал лица? Срочно займитесь осанкой!

Наталья Дичковская - человек-бренд: у ароматерапевта и косметика-эстетиста - школа красоты в Минске, собственный бренд натуральной косметики Pari Satiss, две авторские книги, она постоянный гость на телевидении, среди ее клиентов телеведущая Светлана Боровская и певица Лариса Грибалева, а в Инстаграме у нее более 40 тысяч подписчиков.

Просторное помещение, окутанное ароматом эфирных масел, французские окна с широкими подоконниками, красивые баночки на полках – в «Школе красоты Натальи Дичковской» особая атмосфера.

- Наталья, не могу не спросить: как у вас получилось построить успешный бизнес в косметологии в нашей маленькой стране, когда среди конкурентов - мировые гиганты?

- Еще со студенческих лет меня интересовал здоровый подход к своему телу и питанию, а когда появились дети - сейчас дочери Саше 12, а сыну Косте 7 лет - интерес только усилился. Увлеклась ароматерапией: готовила мацераты - настои трав на растительных маслах, а также косметику своими руками. Пользовалась натуральными средствами сама, дарила подругам и знакомой акушерке, которая использовала их в уходе за детьми. В это время писала диссертацию в области современной английской литературы и планировала строить академическую карьеру. Но моя акушерка однажды сказала: «Кому нужны твои исследования, а вот мацерат календулы так хорошо лечит детские попки!» Она, можно сказать, и подтолкнула меня к этой сфере. Обучилась ароматерапии в России, затем получила образование косметика-эстетиста и тренера по фейсфитнесу. Сейчас учусь на технолога натуральной косметики в Великобритании. Если честно, никогда не считала, сколько у меня сертификатов - наверное, около 20. Но считаю, что сделать, например, натуральный крем для лица сможет человек даже без квалификации. Те женщины, которые могут приготовить заварной крем, точно справятся с этой задачей! Конечно, есть технология, санитарные требования, но этому можно научиться. Огромный бонус натуральной косметики - в его свежести и биоактивности. Это как идеальная еда для вашей кожи.

Когда у Натальи появились дети, она заинтересовалась ароматерапией и бросила академическую карьеру.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В какой момент у вас появилась уверенность в том, что вы сможете возглавить собственную школу и создать бренд косметики?

- На первые мои семинары порой приходило 2 - 3 человека. Но я руководствовалась принципом маленьких шагов, бесконечно училась и верила в то, что делаю. А главной поддержкой стал муж. Дима был не против, что я ушла в ароматерапию. Он просто классный поддерживающий муж (улыбается). Когда начала вести семинары, сыну Косте было 5 месяцев, и муж гулял с ним на улице, а в перерыве приносил мне его кормить. Сейчас он тоже мне помогает - это семейный бизнес, хотя у супруга основная сфера деятельности другая. Совсем скоро мы расширим линейку авторской косметики Pari Satiss, а еще я работаю над третьей книгой.

- Кто приходит учиться в вашу школу красоты?

- Это и подростки, которые выбрали экологический образ жизни, и топ-менеджеры, для которых создание натурального крема - своеобразная форма медитации. Эфирные масла - главная нота, вокруг которой разворачивается вся наша работа. Около 13 лет сама прохожу терапию, изучаю и практикую разные психологические методы и могу сказать, что ароматерапия - это самая мягкая и эффективная форма терапии, которая меняет людей. А еще эфирные масла способны омолаживать кожу, решать любые косметические проблемы - мы добились стойких результатов в лечении акне и демодекса. К нам приходят люди, которым ничего не помогло, а мы возвращаем надежду, что красивая кожа может быть у каждого. За годы практики я пришла к выводу: если человек живет с ментальными поломками, недовольный жизнью в целом, это скажется на работе внутренних органов, а также отразится на коже. Именно поэтому мы много внимания уделяем вопросам психологии. Хорошо помню сложного клиента с демодексом, с тончайшей, как пергамент, кожей - оказалось, у нее клиническая депрессия. И просто пытаться вылечить кожу кремом - это то же самое, что делать косметический ремонт на руинах.

Натуральная косметика - идеальная еда для нашей кожи, уверена Дичковская.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы создаете натуральную косметику, а как относитесь к народным рецептам?

- Если вы получили работающий рецепт от своей бабушки – отлично! В этом смысле бабушкины рецепты - это тренд. Но крафтовая косметика, которой занимаюсь я, - это не сметана с огурцом и яичным желтком, а эффективные составы. Сегодня люди хотят понимать, что написано на упаковке, а не путаться в десятках ингредиентах. Для того чтобы средство хорошо работало, в нем не обязательно должно быть много составляющих. Например, очень широкий спектр действия имеет витамин С - косметика на его основе будут эффективно омолаживать, мягко отбеливать и оздоравливать кожу. Люблю изучать составы натуральной косметики «зеленых» западных брендов - и вот что заметила: то, что я делаю для себя по вполне доступной цене, там стоит 30 - 50 долларов.

- Наталья, когда слышишь, что можно помолодеть на 10 - 15 лет только благодаря фейсфитнесу (упражнения для лица. - Ред.), которому вы тоже обучаете, не верится. Все думают, что без уколов и подтяжек не обойтись…

- С точки зрения гистологии кожа не менялась последние тысячи лет, поэтому она вовсе не ждет воздействия новомодных процедур. Важно понять, что старением мы обязаны не коже - начинается процесс разрушения костной ткани, меняется тонус мышц, уменьшается объем подкожно-жировой клетчатки. Фейсфитнес - форма лицевых практик, которые призваны тонизировать атоничные мышцы и расслаблять напряженные. Мышцы лица крепятся не только к костям, как мышцы тела, они одним концом вплетаются в кожу или слизистую, чтобы мы могли гримасничать. С возрастом у нас появляются мимические привычки - так называемые эмоциональные маски. Если заниматься фейсфитнесом по 5 - 15 минут в день, то уже через 2 - 3 недели женщина видит впечатляющий результат.

Аромакосметолог уверена, что красота кожи также зависит от внутреннего состояния человека.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но я стараюсь темой омоложения не манипулировать: пусть женщины заботятся о себе не из-за страха состариться, а из-за любви к себе. У нас есть такая практика: ученицы должны подолгу рассматривать себя в зеркале - многие не выдерживают даже 30 секунд! «Кто этот человек?» - спрашивают они себя, потому что забыли о себе на долгие годы, пока растили детей и служили мужу. Уверена, мужчине и детям рядом нужна счастливая женщина и мама, которая будет генератором силы и энергии, а не только готовить борщи с котлетами.

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Советы от Натальи Дичковской

Если вам 20…

- Молодым девушкам советую умываться нутовой мукой: каждое утро разводите небольшое количество нутовой муки с водой и этой кашицей умывайте кожу. Кожа станет чистой, черные точки исчезнут. Помните, что все косметические процедуры - умывание, нанесение тоника, крема, промакивание лица полотенцем - лучше проводить по массажным линиям Лангера. Это укрепляет кожу.

По части ухода за кожей 22-летняя актриса Хлоя Морец - настоящий бьютиголик. Она призналась, что использует не меньше 30 средств! Фото: livejournal.com

Если вам 35…

- Это возраст, когда женщины начинают замечать первые возрастные изменения. И косметическая сфера предлагаем много разных процедур, в том числе агрессивных. Но воздействовать нужно не только на кожу, нанося на нее крем, но и на мышцы, возвращая их тонус и эластичность. Единственный способ воздействовать на истинные причины старения - поддерживать циркуляцию жидкостей и снимать мышечное напряжение. Хорошую микроциркуляцию может дать самомассаж, массаж или занятие фейсфитнесом. Даже несложные прикосновения к лицу могут изменить состояние вашей кожи на глубоком уровне в считаные дни. Можно умываться кубиками льда - это стимулирует работу сосудов. Дополнить уход можно контрастными процедурами: умываться то теплой, то прохладной водой.

36-летняя Ксения Бородина уверена, что за кожей нужно ухаживать и дома, и у косметолога. Фото: youtube.com

Если вам 50…

- Женщины в предклимактерический и постклимактерический период жалуются на изменение овала лица. Первое, что нужно делать, - работа над осанкой! Как только вы выпрямите спину и вытяните голову из плеч, у вас улучшится овал лица. Фокус вашего внимания также должен быть направлен на улучшение микроциркуляции крови. Все это можно сделать с помощью рук или специальных приспособлений - баночек для вакуумной гимнастики, скребка гуаша.

В 54 года кинодива Моника Белуччи выглядит восхитительно! Фото: pinterest.com

УРОК ФЕЙСФИТНЕСА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Лифтинг овала лица

Фото: личный архив.

Как грабельками прочесывайте скальп от периферии к центру, активно сдвигая кожу, в течение 60 секунд.

Прощай, второй подбородок

Фото: личный архив.

Упритесь языком в верхнее небо, почувствуйте, как напрягается челюстно-подъязычная мышца (область второго подбородка). Повторить 20 раз.

Нет отечности

Фото: личный архив.

Энергично прощипайте брови, двигаясь от внутреннего уголка к внешнему. Повторить 5 раз.