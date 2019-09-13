Блогер-культуролог: «Даже не думала, что могу зарабатывать, рассказывая, как отличить Моне от Мане!»

…Когда-то сотрудники редакции «Комсомолки» знали Катю как коллегу из рекламного отдела. Потом обаятельная девушка вышла замуж и ушла в декрет. В интервью «Комсомолке» бывшая коллега рассказала, как преодолеть синдром самозванца и создать успешный блог с 60 тысячами подписчиками.

«За месяц пришло 10 тысяч подписчиков!»

- Еще три года назад у меня была просто личная страничка в Инстаграм. Как и все, делилась своими фотографиями, иногда делала обзоры книг. В какой-то момент осознала, что Инстаграм - классная площадка для онлайн-образования, где можно заявить о себе не только в Беларуси, но и по всему миру. Тут-то я и решила использовать свои знания об искусстве, моде и этикете, чтобы создать интересный и коммерчески успешный блог, - рассказывает Екатерина Чернявская. - Помню даже свой первый пост - анализировала картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Потом стала писать о биографии вещей, делиться редкими фактами из истории моды, рассказывала читателям не только о знакомых каждому импрессионистах или Ван Гоге, но и о малоизвестных художниках и дизайнерах: Поле Пуаре, Эльзе Скиапарелли, Тамаре Лемпицка.

За первый месяц на меня подписалось 10 тысяч человек! Тогда такой культурный блог был в новинку для инстаграмщиков. Сейчас блогеров-культурологов намного больше - даже одна моя ученица после прохождения курсов у меня завела блог по этикету. Еще примерно через год начала создавать онлайн-школу с курсами об истории моды, искусства и этикета, которую активно рекламировала в Инстаграм.

Блогер не советует гнаться за количеством подписчиков. Сейчас нужен хороший контент и личная подача. Фото: Инстаграм.

- 10 тысяч за месяц - это круто! Уверенности прибавилось?

- Да, мой синдром самозванца практически ушел: хотя я культуролог по образованию, до этого работала в рекламе. Поэтому думала, что обо мне скажут бывшие коллеги: она продавала рекламу, а тут ушла в этикет? Но, к счастью, от коллег слышала только хорошие отзывы.

Но тут хочу развеять миф, что чем больше подписчиков, тем больше блогер зарабатывает. Знаю блоги, где более 100 тысяч фолловеров (подписчиков. - Ред.), но они не приносят доход. Здесь важно другое: если у вас хороший продукт и вы умеете его продавать, то даже с 5 тысячами подписчиков сможете зарабатывать. Сегодня никому не советую гнаться за большой аудиторией. Я не заводила блог ради того, чтобы обо мне узнали - я интроверт в душе (улыбается). Просто понимала, что у меня есть качественный продукт, который можно предложить. Сейчас в моей онлайн-школе учатся стилисты и дизайнеры со всего мира: из России, Англии, Франции, Германии. А 90% моих подписчиков в Инстаграме - это россияне. Поэтому каждый месяц устраиваю для фолловеров встречи в Москве и Петербурге. Вскоре планирую проводить их и в Минске. Это хорошо сближает с аудиторией: подписчики приходят на тебя посмотреть, пообщаться и даже иногда дарят подарки. Что очень мило!

А вы знали, почему в эпоху Великая депрессия носили «пернатые» наряды? Все это можно узнать в блоге Кати. Фото: Инстаграм

«Отсутствие этикета - это и вопрос: «Когда родишь?»

- Катя, как преподаватель по этикету скажи, какие мы допускаем самые распространенные ошибки?

- Если раньше этикет был обязательным, то сегодня это свободный выбор каждого. Считаю, что главное правило - комфортно мне и комфортно со мной. Даже если вы знаете все правила этикета, но при этом завуалировано унижаете человека, - все это не имеет значения. Этикет сегодня люди изучают для себя, а не для общества, как раньше. Он нужен, чтобы быть чутким и тактичным. Например, самая распространенная белорусская ошибка - бестактные вопросы: «Когда ты выйдешь замуж/женишься?», «Когда родишь?», «Сколько зарабатываешь?». Еще люди часто указывают другим на его ошибки. Например, если человек неправильно ставит ударение в слове. На мой взгляд, это не просто отсутствие такта, но и нарушение этикета.

- Сейчас у тебя 60 тысяч подписчиков. Наверняка многие думают, что цифра искусственно подкручена…

- Когда веду лекцию, как создать успешный блог, многие мне подмигивают со словами: «Сколько ты накрутила?» (Смеется.) Мой основной доход - инфопродукт, поэтому нет смысла накручивать аудиторию. Мне нужны подписчики, которые придут и купят у меня курсы. Как их привлечь? До сих пор подписчиков приносят хештеги. За последний месяц по хештегам ко мне пришло еще 10 тысяч подписчиков. Хорошо работают и совместные активности с другими блогерами, в которых мы делимся интересной информацией и действительно даем пользу. А вот в коммерческую рекламу вкладываюсь с осторожностью. Помню, как рекламировали со своими коллегами совместный курс «Модный марафон» у известных блогеров. Один пост стоил порядка 1000 долларов, а в итоге в проект пришли только наши подписчики.

Блогер часто сравнивает модные луки герцогинь: Кейт пока превосходит Меган в искусстве дресс-кода. Ах, Меган, носить сразу несколько колец – дурной тон!

«Ночую в библиотеке, чтобы подготовить хороший материал для блога»

- Катя, скептики могут сказать, что все, о чем ты пишешь, можно найти сейчас в интернете. Как ты к этому относишься?

- Люди сейчас ленивые и хотят получать информацию из одного источника. Это первый плюс блога в Инстаграме. В этом смысле важна подача и харизма блогера: кто-то пишет академически, кто-то, наоборот, на сленге. Все, о чем пишу, пропускаю через призму своего мировоззрения. Для меня это тоже большая ответственность, потому что подписчики считают мою информацию достоверной. Иногда на поиск материала уходят недели. Я почти прописалась в Национальной библиотеке, в ее фондах нахожу много специализированных книг или ссылок на иностранную литературу об искусстве и моде.

Сейчас молодежь мечтает стать успешным блогером. Но если люди думают, что блогеры ничего не делают, а на них с неба падают деньги, - это заблуждение. Я работаю больше, чем когда была наемным работником. Есть такая шутка: предприниматель сам выбирает, в какие 23 часа в сутки ему работать (смеется).

- А как ты относишься к людям, которые критикуют тебя?

- Периодически мне пишут с претензиями, это же Инстаграм. Раньше переживала из-за каждого комментария, а потом поняла, что не могу нравиться всем. Эпоха соцсетей у многих стерла границы. Люди думают, что могут прийти к тебе в блог, написать гадости - и это нормально. Таких людей нужно ставить на место, а иногда можно и пошутить в ответ. Ну и что скрывать: хейтеры (люди, которые ненавидят, оскорбляют кого-то в соцсетях. - Ред.) поднимают вовлеченность аудитории, от этого растет статистика, а это хорошо!

- Блог и онлайн-школа приносят тебе достойный доход?

- У меня до декрета была хорошая зарплата, но уже через год запуска блога я поняла, что возвращаться в офис не хочу. Оформила ИП, а зарабатывать мне помогает мое прошлое в рекламе: знаю, как выстраивать продажи и создавать линейку позиционирования продуктов. Людей в этом смысле нужно вести. В США и Европе все давно учатся онлайн, у нас и в России это только зарождается. Поэтому пока все возможности открыты. Обучение в моей школе вполне доступно: курс истории моды без обратной связи стоит около 160 белорусских рублей, пакет с моим участием - 250. Еще зарабатываю на рекламе, но рекламирую только то, что мне лично откликается и нравится. Мне иногда пишут экстрасенсы и гадалки, но я далека от эзотерики, поэтому никогда не буду заниматься такой рекламой.

Женщины всегда любили преувеличить размеры своей пятой точки. Сейчас они делают пластику, а раньше носили кринолин – это был писк моды. Фото: Инстаграм

- На каких трех китах сегодня строится успешный блог, который приносит реальные деньги?

- Люди устали от красивых картинок, мотивационной мотивации и вдохновляющего вдохновения (смеется). Поэтому должен быть хороший контент. Блогеру нужно понимать, что он продает. Желательно прописать план публикаций на 3 - 4 месяца вперед. Также нужно понимать, как провести человека через стадии: «это интересно», «хочу изучить» и «хочу купить». В блоге должны быть красивые фотографии и хороший текст. Конечно, нужно показывать и рассказывать о себе, иначе людям не за кем будет идти. Необходимо уметь отделять работу и социальную жизнь. Очень часто популярных блогеров зовут на разные мероприятия, где они тусуются, едят и пьют шампанское за чужой счет, но по факту ничего не зарабатывают. Поэтому важно понимать, на чем вы будете зарабатывать, а что вам ничего не принесет.