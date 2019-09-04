«Тщательно готовились: отращивали щетину, меняли одежду». В Минске нашли подозреваемых в ограблении ювелирного

Резонансное преступление произошло 17 августа в ювелирном магазине «Яхонт» на улице Киселева. В помещение вошли двое мужчин и распылили перцовый газ. Руки одного продавца они связали, а другого - сковали наручниками. Затем похитили драгоценности с витрины и убежали. Когда в магазине подсчитали ущерб, оказалось, что воры унесли с собой около тысячи ювелирных изделий на миллион рублей.

Вечером 3 сентября подозреваемых задержали. О деталях расследования рассказали журналистам на брифинге 4 сентября.

- Преступники тщательно готовились к совершению преступления, принимали все меры, чтобы не оставить следов на месте преступления, - говорит Иван Кубраков, начальник главного управления внутренних дел Мингорисполкома.

- Была проведена масштабная работа: были дни, когда у сотрудников следственной группы было всего два часа на отдых. На установление подозреваемых были ориентированы все подразделения милиции.

Вечером 3 сентября подозреваемых задержали. Фото: кадр видео / МВД РБ

По словам Дмитрия Конопляника, начальника управления Следственного комитета по Минску, дома у подозреваемых провели обыск, и нашли часть похищенных драгоценностей.

- Они признали свою причастность к совершению преступления, дали показания. По результатам следственных действий был задержан еще один, третий подозреваемый.

Только один из них раньше был судим. Все трое нигде не работали, жили в Минске, ничем особо предосудительным не отличались. В СК предполагают, что они причастны еще к трем разбойным нападениям, которые произошли в 2018-2019 году.

- К совершению преступления они тщательно готовились: покупали кепки, отращивали щетину, надевали очки, после преступления одежду уничтожали, - добавляет Дмитрий Конопляник. Известно, что в магазине похитители распылили газ. Вместе с тем насилия к продавцам они не применяли. Особой легенды, которая объясняла бы, для чего понадобилась такая внушительная сумма, у подозреваемых не было.

- Исключительно корыстный мотив, - отметил Дмитрий Конопляник. Вероятно, скоро подозреваемым предъявят обвинение по статье «Разбой».

На брифинге отметили, что меры безопасности, которые были приняты в магазине, явно недостаточны. С администрацией этого и других ювелирных магазинов провели работу.

Напомним, это уже четвертое по счету нападение на ювелирный магазин «Яхонт». Первый раз его пытались ограбить еще в 70-е годы, но тогда преступникам не удалось это сделать. В середине 80-х ограбление случилось прямо в разгар рабочего дня, и милиция смогла оперативно задержать преступников по приметам, которые запомнили продавцы магазина. В конце 90-х «Яхонт» снова пережил похожее нападение грабителей. Днем в магазин зашли двое мужчин с оружием. На лицах у них были черные маски. Сработала тревожная сигнализация, но задержать грабителей сразу не вышло.

Раскрытие разбоя на ювелирный магазин "Яхонт".

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