Большинство белорусов хранят валюту под подушкой и считают, что цены за год выросли аж на 13%

Ожидаемый уровень инфляции (то есть какой рост цен люди предполагают) Нацбанк измеряет на основании специального опросника. Вопросы, к примеру, такие: «Как вы думаете, что будет с ценами в ближайший год?», «Подходящее ли сейчас время для крупных покупок?», В чем лучше хранить сбережения?»

Судя по данным за август, инфляционные ожидания населения в Беларуси в очередной раз выросли. Значит, большинство людей уверен, что цены будут только расти.

В августовском опросе участвовали 2 тысячи белорусов старше 18 лет. Так, абсолютное большинство (82,3%) считает, что в ближайшие 12 месяцев цены будут расти быстрее или так же интенсивно. На вопрос о том, как сильно изменились цены в магазинах за последний год, 90% считают, что умеренно или очень сильно. В среднем, с учетом всем мнений, выходит ожидаемая инфляция в размере 13,1%, притом что уровень официальной инфляции составляет не более 6%. По ощущениям 23% опрошенных, товары подорожают более чем на 19%.

Больше половины (57,4%) людей, которые приняли участие в исследовании Нацбанка, считают, что сейчас плохое время для осуществления сбережений. Большинство из тех, кто все-таки деньги откладывает, предпочитает это делать в иностранной валюте (таких 65,2%). При этом 40,8% опрошенных предпочитают сберегать деньги в наличной форме - читай, просто хранят их под подушкой. И лишь 30,5% отнесли деньги на депозит в банк.

Еще больше белорусов (60,5%) уверены, что сейчас не стоит покупать дорогостоящие вещи, за последние три месяца 35,8% опрошенных ничего такого не покупали. Не стали бы брать кредит сейчас 58,7% человек, а вот 41,3% считают, что для этого как раз подходящее время.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТОВ

«Цифра ожидаемой инфляции постоянно выходит в два раза больше реальной»

Регулятор публикует опрос по инфляционным ожиданиям населения с ноября 2017 года. Если ли смысл в данных исследованиях или это гадание людей на кофейной гуще?

- Смысл в расчетах определенно есть, - считает Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари». - По поводу будущей инфляции есть свои планы и цели у Нацбанка, но будущая инфляция не предопределена, она во многом зависит от того, что будут делать власти, и от того, как себя ведут потребители. Очевидно: если люди больше тратят денег - они провоцируют рост инфляции, и цены будут расти быстрее. Если наоборот - люди меньше тратят и больше сберегают - цены будут расти медленнее или не будут расти вовсе. С одной стороны, когда опрашивают людей, традиционно цифра ожидаемой инфляции выходит минимум в два раза больше реальной. Но такой инфляции через год не будет - это попытка ткнуть пальцем в небо. Поэтому важна только динамика: растет показатель ожидаемой инфляции или снижается.

- Если бы у меня объективно спросили, сколько будет инфляция, я бы без всех своих аналитических знаний ответил, что не знаю, - говорит Михаил Демиденко, замначальника Управления исследований Нацбанка. - Здесь видна очевидная вещь: ожидания населения адаптивны. Если инфляция снижается, то все думают, что так будет и дальше, если растет - все думают, так будет и дальше.