2019-09-04T16:24:44+03:00
Досуг
КП Беларусь

Карнавал дичи: Группа СБПЧ едет в Минск с новым альбомом

«Ещё вчера было всё нормально, сегодня ты взял и влюбился»
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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СБПЧ (Самое большое простое число) — это проект Кирилла Иванова и дуэта электронной музыки «Елочные игрушки». Все началось с самого Иванова. Сначала он учился на медицинском факультете, потом бросил его и пошел в журналисты. А потом бросил и журналистику, чтобы основать свою группу. Он хотел, чтобы его музыка была без ударных и бита. Чтобы ритм задавала мелодия, а музыка была далека от хип-хопа и электроники. Так появилась группа СБПЧ – смесь несовместимого: электронная музыка с грувом и энергией. Африканские ритмы и хип-хоповые брейки, фанковая гитара, дискотечный бас, лирический женский бэк-вокал и психоделические проигрыши.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

В августе у СБПЧ вышел девятый альбом «Наверное, точно». Очень емкое название, если учесть, что содержание альбома невозможно охарактеризовать однозначно. Десять дерзких и очень разных песен были записаны в Норвегии под бликами северного сияния. Эти записи бьют под дых и убаюкивают — все жанры, кроме скучных. Бесконечный диалог двух самых близких и от того бескомпромиссно честных друзей. Это моя кровь у тебя на лице?!

Фото: организаторы

Фото: организаторы

«Мы выпустили гору новой музыки, еще больше записали, но пока никому не показывали. Мы дали миллиард концертов и сыграли миллион диджейсетов. Все это — подготовка ко встрече с вами. Концерт-ураган, концерт-торнадо, концерт, какого больше не будет. СБПЧ устроят на сцене карнавал дичи, чемпионат по стоянию на голове, марафонский забег на месте. Эти песни нужны, чтобы вы танцевали!»

Фото: организаторы

Фото: организаторы

КОГДА: 26 ноября

ГДЕ: клуб Re:Public

ЦЕНА ВОПРОСА: 25 рублей

Билеты можно приобрести на сайте организатора atomenterglobal.by/ru (без комиссии), в кассах города, а также на сайтах билетных операторов.

ИНФОЛИНИЯ: +375 33 365 00 00

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