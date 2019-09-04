«Один из немногих, кому доверяли на все 100 процентов». Умер Халвард Ханеволд

Эта новость стала шоком для мира спорта. 49-летний норвежец Халвард Ханеволд умер у себя дома в норвежском Аскере. Как биатлонист он трижды выигрывал золото Олимпийских игр (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010), еще два серебра и бронзу, на чемпионатах мира - 17 медалей (пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых).

Всем он запомнился упорством и особенной техникой лыжного хода по трассе, за которую его называли Крабом: широко расставленные лыжи, нестандартная постановка палок, наклон - особенно это бросалось в глаза на подъемах. В 40 лет Ханевол завершил карьеру и начал работать экспертом на норвежском телевидении.

- Халвард был особенным спортсменом, чем кто-либо еще, кого я встречал. Он не был чистым талантом в биатлоне, но продвигался вперед благодаря уму и большой мотивации, - цитирует Оле-Эйнара Бьорндалена NRK. - Он много значил для меня лично. Он очень доверял людям, а мы доверяли Халварду. Он был одним из немногих, кому доверяли на все 100 процентов. Халвард был оплотом нашей команды на протяжении многих лет. Прекрасный человек и профессионал с большим сердцем и всегда хорошим настроением. Так печально… Я думаю о жене, двух сыновьях и его родителях.

О причинах смерти пока не сообщается. За два дня до кончины Ханеволд комментировал фестиваль Мартена Фуркада во Франции. В феврале он приезжал в Беларусь на «Гонку легенд», которая прошла в Раубичах.

На автограф-сессии к корреспонденту «КП» подошел его маленький Ханеволда и протянул карточку с росписью отца: так наивно и искренне смотрел, что было понятно, как он им гордится.

«Комсомолке» о Ханеволде рассказал трехкратный чемпион мира в составе сборной Беларуси Вадим Сашурин:

- Халвард - спортсмен с большой буквы. Даже когда он недавно приезжал в Минск на «Гонку легенд», постоянно ходил с пульсометром, следил за собой. Как все норвежцы, Ханеволд с головой уходил в дело. Пошли слухи, что у него было онкологическое заболевание, в ближайшее время узнаем, что было на самом деле. Но все это нелогично и немыслимо. Это бьет по психике, прошел день, как узнал эту новость, а прийти в себя не могу, настроение на нуле. За Ханеволдом не припомню ни одного косяка, ведь бывает, что кото-то кого-то подрезал на трассе, наступил на лыжи. Он был из тех джентльменов, который побеждал честно.