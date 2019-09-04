Арина Соболенко – о Дмитрии Турсунове: «Мы как будто пара и вместе 30 лет»

На прошлой неделе Арина Соболенко и ее тренер Дмитрий Турсунов сообщили, что прекратили (или приостановили) сотрудничество. Обе стороны сыпали в адрес друг друга комплименты, сдобренные неподдельными эмоциями.

Соболенко рассталась с Турсуновым: «Для меня он даже больше, чем лучший друг»

После выхода в полуфинал парного разряда US Open Арина Соболенко в своем аккаунте Facebook написала еще одно чувственное сообщение в адрес Турсунова:

- Нашла несколько фото получше с Д... Я просто хочу сказать, что я не знаю, что происходит прямо сейчас. Словно мы сумасшедшие... Один день все в порядке, другой — хотим убить друг друга! Но я хочу сказать: я люблю его как тренера и доверяю ему больше, чем кому-нибудь еще! Я чувствую, что мы можем расти и достигать наших целей вместе! И я не хочу видеть кого-либо другого рядом с собой. Он продолжает говорить: «Я не чувствую, что действительно нужен тебе». Черт возьми! Д, ты действительно мне нужен! Но мне нужен тот Дмитрий, который был в начале наших отношений: сильный, умный, спокойный... Настоящий мужчина, настоящий тренер. Я знаю, некоторые люди подумают: «Кто? Дмитрий? Сильный, умный и спокойный? Нет это невозможно!» Но я знаю твою настоящую личность. Мы прошли через столько всего вместе... И когда мы пошли в больницу, потому что что-то случилось с Джейсоном, я боялась. Я смотрю на вас, ребята, и понимаю, что вы — моя самая большая сила и поддержка... Я не хочу вас терять. Просто хочу сказать это. Знаю, звучит странно, что мы будто пара и вместе уже лет 30, но я думаю, отношения между игроком и тренером — это что-то похожее. Не знаю, возможно, он убьет меня после того, как прочитает это... Перед тем как ты убьешь меня, хочу попросить прощения! Я пишу это в 23:45, возможно, поэтому здесь так много эмоций и чувств».

Дмитрий Турсунов позволял Арине Соболенко вольности за пределами корта. Фото: facebook.com/aryna.sabalenka.3

Соболенко и Турсунов эффектно смотрятся в любых декорациях . Фото: facebook.com/aryna.sabalenka.3