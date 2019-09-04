2019-09-04T19:11:58+03:00
Спорт
КП Беларусь

Арина Соболенко – о Дмитрии Турсунове: «Мы как будто пара и вместе 30 лет»

Белорусскую теннисистку продолжают распирать эмоции после расставания
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Арина Соболенко отношения с тренером называет похожими на романтические.Арина Соболенко отношения с тренером называет похожими на романтические.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

На прошлой неделе Арина Соболенко и ее тренер Дмитрий Турсунов сообщили, что прекратили (или приостановили) сотрудничество. Обе стороны сыпали в адрес друг друга комплименты, сдобренные неподдельными эмоциями.

Соболенко рассталась с Турсуновым: «Для меня он даже больше, чем лучший друг»

После выхода в полуфинал парного разряда US Open Арина Соболенко в своем аккаунте Facebook написала еще одно чувственное сообщение в адрес Турсунова:

- Нашла несколько фото получше с Д... Я просто хочу сказать, что я не знаю, что происходит прямо сейчас. Словно мы сумасшедшие... Один день все в порядке, другой — хотим убить друг друга! Но я хочу сказать: я люблю его как тренера и доверяю ему больше, чем кому-нибудь еще! Я чувствую, что мы можем расти и достигать наших целей вместе! И я не хочу видеть кого-либо другого рядом с собой. Он продолжает говорить: «Я не чувствую, что действительно нужен тебе». Черт возьми! Д, ты действительно мне нужен! Но мне нужен тот Дмитрий, который был в начале наших отношений: сильный, умный, спокойный... Настоящий мужчина, настоящий тренер. Я знаю, некоторые люди подумают: «Кто? Дмитрий? Сильный, умный и спокойный? Нет это невозможно!» Но я знаю твою настоящую личность. Мы прошли через столько всего вместе... И когда мы пошли в больницу, потому что что-то случилось с Джейсоном, я боялась. Я смотрю на вас, ребята, и понимаю, что вы — моя самая большая сила и поддержка... Я не хочу вас терять. Просто хочу сказать это. Знаю, звучит странно, что мы будто пара и вместе уже лет 30, но я думаю, отношения между игроком и тренером — это что-то похожее. Не знаю, возможно, он убьет меня после того, как прочитает это... Перед тем как ты убьешь меня, хочу попросить прощения! Я пишу это в 23:45, возможно, поэтому здесь так много эмоций и чувств».

Дмитрий Турсунов позволял Арине Соболенко вольности за пределами корта. Фото: facebook.com/aryna.sabalenka.3

Дмитрий Турсунов позволял Арине Соболенко вольности за пределами корта. Фото: facebook.com/aryna.sabalenka.3

Соболенко и Турсунов эффектно смотрятся в любых декорациях . Фото: facebook.com/aryna.sabalenka.3

Соболенко и Турсунов эффектно смотрятся в любых декорациях . Фото: facebook.com/aryna.sabalenka.3

Соболенко и Турсунов умеют очаровательно дурачиться. Фото: facebook.com/aryna.sabalenka.3

Соболенко и Турсунов умеют очаровательно дурачиться. Фото: facebook.com/aryna.sabalenka.3

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Из детского сада под Брестом эвакуировали почти 150 малышей
«Соседи не поверили, что пенсионерка заблудилась, за клюквой она ходит много лет»: ЧП в Пуховичском районе
Гомельчанин пригласил домой наглядно знакомую девушку, а та украла $1300
Станислав Зась предупредил силовиков: «по понятиям» работать нельзя
ЧП в Бресте: четверо строителей упали с лесов при реконструкции гостиницы
Тепло и туманы. 5 сентября в Беларуси до +24
9-летний мальчик написал нецензурные слова на боевой машине десанта
Лукашенко о России: "Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны"
«Зацепил автобус»: легковушка перевернулась в центре Гродно
Задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина
Жертвы тихой охоты: в Беларуси с начала года 38 человек отравились грибами
Столкнулся с деревом, пришлось деблокировать: водитель «Мерседеса» съехал в кювет
Соболенко и Мертенс - полуфиналистки парного разряда на US Open
Под Любанью мотоциклист на скорости влетел в трактор
«Убегала с мячиком от друга»: во дворе в Жодино под машину попала 9-летняя девочка
Видеофакт. В зоопарке в Гродно скворец подружился со львом
«Уснул за рулем и вылетел в кювет»: в смертельное ДТП под Минском попал азербайджанец
Минчанка-ипэшница взяла $1,7 тысячи предоплаты, пообещала сделать ремонт и исчезла
Лукашенко: «Теслу» мне подарил Илон Маск
В Ганцевичах Mercedes при обгоне ударил Opel, из-за чего тот дважды перевернулся
Видеофакт. Пьяный витеблянин положил в бардачок машины ГАИ $200
Поймали еще одного подозреваемого в ночном похищении девушки в Гомеле
Турок переводил 14 иранцев через белорусскую границу. Взяли всех
Тепловоз сбил парня в Барановичах
Парень надышался газом из зажигалки и украл в магазине пирожное
В Слуцке сгорела автоцистерна: один работник обгорел
Что такое «даркнет», президенту объяснил сын Николай
СК показал фотографии подозреваемых в ночном похищении в Гомеле