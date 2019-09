Чем будут удивлять на фестивале Wargaming Fest: «День танкиста» в Минске: «Готовы к 300 тысячам гостей!»

Несмотря на окончание лета, время громких фестивалей не закончилось! Впереди, пожалуй, самый масштабный из них - «Wargaming Fest: День танкиста», который пройдет в столичном парке Победы 15 сентября. Музыкальными хедлайнерами станут легендарные американцы The Offspring, украинские «Вопли Видоплясова», российские «Звери» и белорусская «Крамбамбуля» - и все это бесплатно! В столице фестиваль проходит уже в третий раз, мы узнали у организаторов, как идет подготовка к столь крупному празднику и какие фишки будут в этом году.

«Специально на праздник приедут игроки из 28 стран мира!»

Фестиваль организует Мингорисполком вместе с Минским центром разработки Wargaming - СООО «Геймстрим», подарившим миру популярную игру World of Tanks.

Интересно, что на праздник, который по идее рассчитан только на фанатов «танчиков», приходят тысячи людей, далеких от мира игр. В прошлом году его посетили аж 200 тысяч гостей, причем не только из Беларуси, но и из других стран.

- Подготовка к фестивалю начинается практически сразу, как заканчивается предыдущий. В 2017 году к нам пришло 100 тыс. человек, в 2018-м - вдвое больше. Мы готовы к тому, что в этом могут прийти и 300 тысяч! Ждем всех! - рассказывает главный организатор фестиваля Максим Грачев. - К нам приедут гости из-за рубежа. Например, по игре самый активный регион в СНГ - это Россия, там более 45 миллионов зарегистрированных пользователей. Ожидаем и делегацию из Польши. К слову, польское комьюнити-игры - самое активное в Европе. Здорово, что теперь в Минск приехать проще благодаря безвизовому режиму. Изъявили желание посетить праздник игроки из 28 стран мира, в том числе из США, ОАЭ, Ирана и даже Бахрейна.

В парке Победы развернется игровая зона для поклонников «танчиков».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этом году фестиваль объединит сразу два праздника, которые раньше проводились порознь, - «День Танкиста» и WG Fest.

- Три года мы проводили Wargaming Fest в Москве - главный фестиваль игр от Wargaming для преданных фанатов. А «День танкиста» - исторически сложившийся праздник, такой народный фестиваль, где собирались не только игроки, но и другие гости. Мы его проводим уже в 8-й раз, сначала на Линии Сталина, потом появилась идея праздновать его в центре столицы, - объясняет Максим Грачев. - В этом году решили объединить два праздника, показать не только наш флагманский продукт - игру World of Tanks, но и всю вселенную Wargaming. А это и наши новые игры, и World of Warships, «Калибр», Pagan Online, World of Tanks Blitz, игры на консолях. Нам, как белорусской компании, важно сделать большой праздник в Минске, где создавалась игра, на родине большинства наших сотрудников. Плюс фестиваль вновь совпадает с Днем города, так что объединили сразу три праздника!

- Большинство фестивалей имеют схожий набор проблем: плохая связь и интернет, очереди в туалет и за едой, смещение тайминга выступлений артистов. Как вы будете это решать?

- Мы анализируем, работаем над ошибками. Например, в прошлом году были проблемы со звуком, сейчас сделали на этом акцент, усилили сцену технически. Что касается санитарных зон, проблем с этим не возникало и раньше. Сейчас устанавливаем около 130 биотуалетов, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Увеличилось количество точек с едой: с 105 до 130! На первом фестивале время ожидания в очереди за едой было 30 - 35 минут, в прошлом - до 20. В планах - как минимум сделать не хуже! Не скроем, подвижка в тайминге возможна, но будем стараться ее сократить и строго следовать графику выступлений. В этом году у нас все операторы связи на площадке ставят вышки, усиливающие сигнал. Особое внимание уделяем безопасности.

Главный организатор Максим Грачев обещает на фестивале массу активностей: игровые зоны, выставки военной техники, мастер-классы, выступления музыкантов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«The Offspring сразу согласились, им понравилась идея»

- Многие заочно хвалят фестиваль за музыкантов - The Offspring, «Вопли Видоплясова», «Звери» и «Крамбамбуля». Расскажите, как отбирали хедлайнеров?

- В первую очередь анализируем публику, ориентируемся на игроков. Наша команда, которая работает с соцсетями, общается с пользователями, изучает, какую музыку они предпочитают, также делаем опросники. Плюс у нас есть форумы и живые встречи, там общаемся.

Есть портрет игрока, который приходит к нам на праздник. Это мужчина 30 - 33 лет, с высшим образованием и семьей. Как правило, игроки слушают тяжелую музыку, «танки» - в принципе, суровый мужской бренд. Но у нас городской праздник, берем во внимание, что к нам придут семьи, подростки, люди пожилого возраста. И каждому должно быть комфортно и интересно. У нас традиция, мы стараемся делать лайнап из музыкантов из трех стран: Беларусь, Россия, Украина. Хочется, чтобы и белорусы, и наши соседи услышали музыкантов своей страны, на родном языке.

- А какие еще варианты были?

- На форумах писали, мол, хотим Макса Коржа, но он выступает только на своих концертах. Плюс важен формат праздника, вопросы безопасности. У нас более спокойный, семейный праздник. Список музыкантов, которых мы рассматривали в качестве хедлайнера, был огромный и сумасшедший, там были звезды мирового уровня. Но в процессе работы появляется много но, ведь, например, у группы свой туровый график. Мы знали, что нам нужно что-то бодрое, мощное - выбор пал на The Offspring! Когда предложили, ребята сразу согласились, им понравилась идея! Тем более в Минске они последний раз выступали лет 6 назад.

В этом году фестиваль объединит сразу два праздника, которые раньше проводились порознь, - «День Танкиста» и WG Fest.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чем заняться на фестивале «Wargaming Fest: День танкиста»?

ИГРОВАЯ ЗОНА ДЛЯ «ТАНКИСТОВ» НА 200 КОМПЬЮТЕРОВ

Удивлять гостей на празднике будут не только выступлениями музыкантов. Под открытым небом развернется огромная площадка с разными игровыми зонами. На площадке с главным детищем компании - игрой World of Tanks - установят 200 компьютеров. Можно будет поиграть и получить призы. Будет отдельная зона для пользователей мобильной версии игры World of Tanks Blitz, там же можно пообщаться с разработчиками. Также будет работать демозона с новинкой компании - тактическим командным экшеном «Калибр».

На главной сцене развернется международный матч Clan SuperCup, где сразятся лучшие игроки из кланов Европы и СНГ! Зрители станут свидетелями битвы между лучшими игроками World of Tanks, смогут поболеть за любимую команду, научиться полезным тактикам в игре.

Для самых ярых фанатов игр Wargaming сделали специальную зону «Премиум ангар». Там также будет игровая площадка на 100 компьютеров, специальная сцена, где разработчики ответят на вопросы игроков. Так, из заявленных спикеров - директор по оперированию World of Tanks Антон Панков, креативный директор Андрей Белецкий, генеральный продюсер Вячеслав Макаров. Также там будет собственный фуд-корт и зона отдыха. Вход по пригласительным.

На фестивале будет работать огромная площадка для видеоигр с 200 компьютерами!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ТЕАТР, ЙОГА И ФОТО НА ФОНЕ ТАНКОВ

Будет чем заняться на фестивале не только фанатам «танчиков». Для самых маленьких гостей будет работать детская зона с аниматорами и активностями. Для подростков организуют мастер-классы по созданию видео, фотографий. Плюс школьников научат оказывать первую медицинскую помощь. Также можно будет попасть на занятия по йоге.

Для гостей постарше организуют специальную площадку, где разные коллективы будут исполнять песни военных лет. Там же предусмотрены места с пледами.

Как и в прошлом году, на фестивале будет выставка военной техники от Вооруженных сил Беларуси. Гости смогут сфотографироваться на фоне разных танков, посмотреть на оружие, радиокомплексы. Можно будет даже спеть военное караоке! А также посмотреть выступление образцово-показательного оркестра Вооруженных сил.

Будут также театральные представления на военную тематику, показательные выступления кинологического центра Вооруженных сил. А еще все факультеты Военной академии сделают презентации на своей площадке.

Праздник пройдет в парке Победы 15 сентября, начало в 14.00.

