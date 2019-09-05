В Бресте открылся первый в городе «МакДональдс»

Первый ресторан быстрого питания «МакДональдс» в Бресте и уже шестнадцатый в Беларуси открылся 5 сентября. Как раз накануне празднования 1000-летия города 6-8 сентября. К миллениуму и большому количеству гостей ресторан подготовился:

В ресторане 3 кассы, зона выдачи заказов и 8 киосков для самообслуживания.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Когда открывали первый «МакДональдс» в Минске в 1996 году, пришло около 10 тысяч человек, тогда даже перекрывали проспект. И все они были обслужены. На дни города и День независимости 3 июля наши рестораны в Минске всегда справляются с наплывом людей: обслуживают от 5 до 9 тысяч человек в день. Брестский ресторан укомплектован брестскими сотрудниками, но по крайней мере на 6, 7 и 8 сентября приехало около 30 человек из Минска - можно так выразиться, спецназ здесь находится. Мы будем очень рады, если будет много людей! - комментирует замдиректора по маркетингу и связям с общественностью УП «КСБ Виктори Рестораны» Владислав Рыжиков.

Первое «МакКафе» появилось в Минске только в прошлом году, есть оно и в новом ресторане в Бресте.Фото: Оксана БРОВАЧ

Брестский «Мак» находится напротив Гребного канала, на перекрестке улиц Октябрьской революции и 28 Июля. Будет работать с 7:00 до 24:00. В нем есть «Мак Кафе» и круглосуточный «МакДрайв». С понедельника, 9 сентября начнет работать доставка.

Подъезд к «МакДрайв» - с улицы 28 Июля.Фото: Оксана БРОВАЧ

В проект инвестировали около 2 миллионов долларов. Территория ресторана занимает около гектара - есть летняя терраса, парковка, зона для «МакДрайва», детская площадка. К осени ресторан намерен облагородить зеленую зону между «Маком» и жилыми домами: там сделают зону отдыха со спортивной площадкой.

- Мы больше 20 лет были только в Минске. Сейчас цель номер один — это открыть по одному ресторану в каждом областном городе. В Витебске мы открыли в 2014 году, в этом году откроем в Могилеве и Гомеле. В следующем, возможно, в первой половине, откроем в Гродно, - делится планами Владислав Рыжиков.