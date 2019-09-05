«Пусть бывшая отчитывается за трату моих алиментов». Нотариус: «Если подсчитать расходы, вы еще должны останетесь»

Недавно в интернете появилась петиция. Мужчина с ником Михаил обратился к белорусским депутатам и предложил обязать «получателя алиментов», то есть бывшую жену, отчитываться за деньги, которые он потратил:

«В настоящее время алименты, уплачиваемые одним из родителей, увы, частично не достаются детям, которым они предназначены. Мы предлагаем внести изменения в Кодекс о браке и семье, установив только безналичный порядок перечисления алиментов, а также обязать лицо, получающее алименты, расходовать их только в форме безналичного расчета с последующим предоставлением подробного отчета о расходовании данных денежных средств родителю, обязанному уплачивать алименты. Сумму алиментов, подлежащую выплате наличными, ограничить несколькими базовыми единицами.

Полагаем, что подобные ограничения уменьшат случаи злоупотребления доверием, а также послужат интересам ребенка» (орфография и пунктуация автора сохранены. - Ред.).

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Мнение разведенных: «А силы и время как посчитать?»

Пока петицию подписали 64 человека, но в комментариях разгорелась жаркая дискуссия. Мнения под ней и в соцсетях разделились:

- Очень часто детские товары покупаются на «Куфаре» и т. д., потому что так дешевле, а там нет терминалов. Или ваша зарплата настолько большая, что позволяет подготовить ребенка к школе или одеть на зиму в обычных магазинах? И еще: терминалы работают далеко не везде. В детсаду или в школе воспитатели и учителя тоже не дают чеков… Уважаемый Михаил, скорее всего, женщина, которой не посчастливилось родить от вас ребенка, вкладывает в него гораздо больше сил, времени и денег, чем вкладываете вы, всего лишь переводя маленькую часть своей зарплаты.

- Мысль верная. Алименты - это деньги ребенка, и государству надо научиться контролировать, чтобы они шли именно ему, раз уж оно (государство) допустило такой колоссальный процент разводов в стране.

- Боюсь, что если вы получите подробный отчет о денежных средствах, потраченных на ребенка, то окажетесь еще и должны...

Фото: unsplash.com

- Алименты - это целевые выплаты, поэтому отчет о тратах должен быть. Также следует установить минимальный размер алиментов в размере минимального потребительского бюджета и изменить практику судов, по которой право опеки в 95% случаев определяется за матерью. В Кодекс о браке и семье ввести понятия «инициатор развода» и «виновник развода».

- Для справки: зимний комбинезон стоит от 300 руб., еще 250 - 300 - только еда на месяц. А порошки, шампуни, развлечения, медицинская помощь, лекарства, витамины, игрушки, коммуналка? Представляете, детям чаще набирают ванну - они любят плескаться, плюс ремонты в детской комнате. Еще и на учебу нужно откладывать. Или это все должна одна мама делать? И я уже молчу о том, что человек, который остается жить с ребенком, не свободен и не может выходить и тратить эти деньги где-то помимо детских центров.

Мнение нотариуса: «Принятие предложения повлечет за собой лавину гражданских дел»

- «Яжеотцы», на мой взгляд, слабо представляют себе, какие вообще расходы необходимы для ребенка, - говорит Светлана Кучинская, нотариус Гомельского нотариального округа. - Помимо того, что его нужно одеть и покормить не менее трех раз в день, необходимы расходы на секции, кружки, подготовку к школе, оздоровление хотя бы один раз в год, деньги на репетиторов. Я уж не говорю, что современные дети нуждаются в современных гаджетах, чтобы «не хуже, чем у других детей». И эти траты можно перечислять бесконечно. «Яжеотцы» считают, что на все достаточно 300 - 400 рублей в месяц.

Фото: unsplash.com

Если реально посчитать только расходы на питание, то при алиментах в 300 рублей в месяц ребенка можно кормить на сумму не более 10 рублей в день. А где взять деньги, чтобы купить ему одежду, игрушки и т. д.? Детям ведь невозможно объяснить, что у «мамы нет денег».

Часто можно услышать аргумент: «Пусть отдаст мне ребенка, я буду его воспитывать и содержать». Тогда возникает встречный вопрос: когда ребенка необходимо днем забрать из школы, затем отвести на секцию, подготовить и проверить уроки, а если он заболел - быть с ним, а у папы на работе срочное совещание или командировка? Как быть в этом случае? Готовы ли такие папы пожертвовать работой и заработком ради призрачной возможности насолить бывшей второй половине?

Можно услышать в ответ, что папа - айтишник, у него ненормированный рабочий день и проблем с этим не будет. Но сколько у нас в стране айтишников с таким высоким уровнем дохода, что на их алименты бывшие жены живут припеваючи и содержат не только детей, но и своих новых супругов? Сколько их, богатых и обманутых, по сравнению с теми, кто всеми правдами и неправдами уклоняется от содержания детей?

Фото: unsplash.com

Подавляющее большинство отцов, к сожалению, при расторжении брака изыскивают все мыслимые и немыслимые возможности, чтобы не показывать реальные доходы и платить алименты по минимуму (да простят меня те родители, которые не относятся к данной категории). Конечно, такие действия остаются на их совести, но вот вопрос: как они будут «выносить мозг» бывшей супруге, чтобы она отчиталась за каждую потраченную копейку? Если, например, она приобрела ребенку школьную форму к 1 сентября за 100 рублей, а папа решил, что могла бы найти и подешевле? Или вообще купить в секонд-хенде, потому что ребенок быстро растет, зачем ему новая одежда? Или фрукты и овощи приобрела не в магазине, а на рынке - как отчитаться за их стоимость? Или мама отвела ребенка, например, на хоккей (соответственно, необходимо приобретать спортивные принадлежности, коньки и т. п.), а папа считает, что ему нужно заниматься боксом? Как поступать в этом случае? Вот и получается, что внесение в КоБС пожеланий, изложенных в петиции, повлечет за собой лавину гражданских дел по искам той или иной недовольной стороны, поэтому представляется нецелесообразным.

Что можно порекомендовать в качестве альтернативного решения? Заключать родителям Соглашение об уплате алиментов. В этом случае родители могут договориться о размере, способах и порядке выплаты алиментов (статья 103-2 КоБС).

Фото: unsplash.com

СПРАВКА «КП»:

Размер алиментов в Беларуси составляет:

- на одного ребенка - 25%;

- на двух детей - 33%;

- на трех и более детей - 50% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц.

При этом для трудоспособных родителей минимальный размер алиментов в месяц должен быть не менее 50% на одного ребенка, 75% - на двух детей, 100% - на трех и более детей бюджета прожиточного минимума (сейчас 257,05 руб.).

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