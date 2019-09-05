2019-09-05T14:51:45+03:00
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КП Беларусь

В Беларуси разыскивают аппетитных красоток!

Они поедут на Международный конкурс красоты Top of the World Plus Size, который пройдет в ноябре в Киеве
Эвика ОТТО
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Модель plus size Евгения Тюленева приглашает пышных девушек на кастинг. Фото: личный архив.Модель plus size Евгения Тюленева приглашает пышных девушек на кастинг. Фото: личный архив.
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В рамках кастинга «Королева XL» выберут пять лучших участниц не меньше 46-го размера от 20 до 40 лет. Претендентки должны заинтересовать жюри своей историей жизни, профессиональным опытом, но и, конечно, что очень важно для модели, - нужно уметь держаться на сцене, быть фотогеничной и харизматичной.

- Этим проектом мы хотим изменить мир fashion-индустрии, - рассказывает национальный директор конкурса красоты, модель plus size, вице-мисс мира 2017 Евгения Тюленева. - Поэтому стилисты, визажисты, фотографы и белорусские дизайнеры объединятся, не только чтобы подготовить будущую королеву к выступлению в Киеве. Мы хотим сломать стереотипы и доказать, что лишний вес не влияет на красоту, сексуальность или успешность. Красота не измеряется сантиметрами. Но в то же время мы не поощряем нездоровый образ жизни: каждому человеку следует следить за своим питанием и заниматься спортом.

Анкету участницы нужно заполнить на сайте tuleneva.by в разделе «Королева XL» или по ссылке. Конкурс Top of the World Plus Size пройдет с 5 по 10 ноября в Киеве. Если корону возьмет белоруска, в 2020 году международный конкурс красоты пройдет в Минске.

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