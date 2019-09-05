Сборная Беларуси в Таллинне собирается всплыть со дна турнирной таблицы

В начале лета наша сборная дома уступила Германии (0:2) и Северной Ирландии (0:1). Итог: 4 матча - 4 поражения с общим счетом 1:9.

Руководство АБФФ решило произвести перестановки в тренерском штабе. Вместо Игоря Криушенко главным тренером стал Михаил Мархель, который до этого работал с юношескими и молодежной сборными.

И вот в пятницу, 6 сентября, наша команда проведет первый матч под его руководством. В квалификации к Евро-2020 сыграем с Эстонией в гостях (19.00, трансляция на «Беларусь 5»), а 10 сентября - товарищеский матч с Уэльсом.

С эстонцами грядет битва за предпоследнее место в группе: у Беларуси ноль очков после четырех игр, у эстонцев столько же, но после трех матчей. Белорусы пока выше, потому что меньше пропустили.

Мархель омолодил состав сборной. Александр Глеб, недавно перешедший в «Ислочь», вне заявки, позиция тренера такая: надо когда-то заканчивать и давать дорогу молодым. Но если выйдем на Евро-2020 (такое возможно через матчи плей-офф Лиги наций в марте следующего года), а Глеб будет в форме, то все может быть. Также вне заявки травмированный Александр Мартынович. А еще - Сергей Кисляк и Михаил Гордейчук из брестского «Динамо», Михаил Сиваков, играющий за «Оренбург» и еще несколько легионеров (Кендыш, Шикавка, Карницкий); Мархель сказал, что на их позиции есть другие. Новые лица - 21-летний Иван Бахар и 23-летний Евгений Шевченко из «Минска».

Шесть игроков из БАТЭ на прошлой неделе вылетели из Лиги Европы и проиграли в чемпионате Беларуси. Каково их состояние?

- Всегда стремимся к победе. Давно не было побед - люди соскучились. Верю в их профессионализм. Понятно, фон не самый лучший. Но они профессионалы, - говорит Мархель. - Может, сборная в какой-то степени поможет переключиться и забыть, что было недавно. Проведу личные беседы. Ребята там опытные, они должны справиться с этим давлением. Проблем быть не должно.

Тренер обещает изменения в игре:

- Понимаете, корректировки небольшие, но они есть… Конечно, не будем играть с Эстонией так, как с Германией… Постараемся выжать максимум из того времени и состава, что у нас есть. Ранее наша сборная пять раз играла с Эстонией: два раза выиграла и трижды проиграла, даже с Белькевичем, Глебом, Гуренко в составе.

- Мы не слабее по составу как минимум. У них тоже неудачная серия. Все хотят ее прервать (проиграли Германии 0:8. - Ред.). Для обеих команд вопрос принципиальный, - ответил Мархель.

Сейчас главная звезда Эстонии - 33-летний Рагнар Клаван из «Кальяри», ранее игравший за «Ливерпуль». Главный тренер сборной Эстонии Карел Воолайд уверенно заявляет, что его команда готова набрать три очка.