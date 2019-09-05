Александр Лукашенко: Обстановка была более-менее спокойная в стране. Дай бог и так дальше

В четверг Александр Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, который был назначен на должность в июне. Президент поинтересовался первыми впечатлениями на посту и оценкой криминогенной ситуации.

- С наведением порядка (что очень важно для милиции) в стране вы хорошо знакомы. Вы это делали. И надо сказать, что к нашим подразделениям, которые числятся за Министерством внутренних дел, я претензий практически не имел, - сказал президент. - Слава богу, что у нас и обстановка была более-менее спокойная в стране. Дай бог и так дальше. Но тем не менее это, наверное, благодаря тому, что все понимают - реакция будет мгновенной и адекватной. Примером тому является расследование вами громкого, несвойственного для Беларуси уголовного дела, связанного с ограблением ювелирного магазина в Минске.

Президент особо отметил то, как быстро правоохранители раскрыли ограбление ювелирного магазина «Яхонт» в августе.

- На вызов вы достойно ответили. Дай бог, чтобы так всегда в вашей службе было. Вы очень быстро развернулись и, в принципе, раскрыли это уголовное дело, хотя следствие и суд примут по этому вопросу решение. Но ребята сработали ваши. Молодцы! Я вас прошу, передайте им мою искреннюю благодарность за оперативную работу. За тот профессионализм, который они проявили. Из разных источников мне докладывали о деталях раскрытия этого дела. Это высокий профессионализм. Молодцы ребята! Передайте им мою благодарность, поощрите. Они это заслужили, - попросил президент.

Юрий Караев рассказал журналистам после общения с президентом, что в МВД усилят работу с обращениями граждан и реагирование на публикации в СМИ.

- Будем более тщательно, детально разбираться с каждым заявлением, чтобы не получилось так, что граждане обращаются к нам, и мы везде им даем какие-то стандартные ответы и отписки. Будем разбираться в каждом случае, смотреть, в чем все-таки сотрудники органов внутренних дел нарушили права граждан, где-то вели себя, может, не совсем корректно и несдержанно. Будем давать им принципиальную оценку, чтобы люди и общество нас услышали и увидели, что мы не глухи и реагируем, - подчеркнул Юрий Караев. Его слова приводит БелТА. - Все должны четко, как люди в погонах, прежде всего соблюдать свои обязанности и помнить, что служат народу, гражданину, обществу, защищают его права.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Беларуси построят две дороги за китайские деньги

Александр Лукашенко также встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем. Обсудили строительство двух дорог в Беларуси: Лепель - Полоцк - на севере, Гомель - Брест - на юге.

- Вот две дороги, которые я лично мечтаю построить в ближайшее время, - сказал Александр Лукашенко. - В направлении Полоцка дорогу вы готовы поддержать. Мы готовы вести переговоры об условиях кредитования этой дороги. А по второй дороге, если будет интерес, мы также готовы поговорить и выбрать лучший вариант.

Цзинь Лицюнь отметил важное расположение Беларуси с точки зрения географии.

- Это своего рода мост между Европой и Азией, поэтому транспортная система и ее развитие выходят на первое место, - сказал он. Банк будет поддерживать проект строительства дороги Лепель - Полоцк.