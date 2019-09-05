«Будет как в Лас-Вегасе». В Минске пройдет представительный турнир по единоборствам

47-й турнир BFC по единоборствам пройдет 13 сентября в минском Дворце спорта. Программа включает бои по правилам MMA и K-1, а также матчевую встречу бойцов Беларуси и Китая. В турнире примут участие спортсмены из России, Украины, Греции, Азербайджана и ближнего зарубежья. За право называться лучшим будет проведено не менее 10 поединков.

47-й турнир BFC по единоборствам пройдет 13 сентября в минском Дворце спорта.

Хэдлайнером BFC-47 станет Петр Романкевич - победитель Кубка мира по К-1 (WAKO), чемпионом Беларуси по муай-тай (тайский бокс), чемпоин Европы по кикбоксингу (WAKO), чемпион мира (по версии «DSF Kickboxing»). Также поклонники ММА увидят выступления белорусских бойцов-призеров многих международных соревнований по MMA и рукопашному бою, обладателями чемпионских поясов BFC. На октагоне появятся Владислав Новицкий, Евгений Сибирский-Манько, Максим Пугачев и другие. К-1 зрители представят Максим Петкевич (Беларусь), Павел Шелест (Беларусь), Рамиль Новрузов (Беларусь), Костин Руслан (Россия), Александр Тен (Украина) и Сравос Григорасис (Греция).

Один из организаторов турнира, многократный чемпион мира по кикбоксингу и муай-тай Денис Гончарёнок рассказал KP.BY о предстоящем турнире:

- Занимаясь организацией боев и турниров, ощутил реальный интерес зрителей, когда на ринг выходят равные соперники. Например, на турнире в казино в четырех из пяти боев были эктрараунды. Понял, что публике это особенно нравится. Зачастую на постсоветском пространстве на турнирах ставят своего сильного бойца и под него приглашают кого-то послабее, в 90 процентов случаев можно предугадать исход. Так появилась идея сделать большой турнир, где будут встречаться равные маститые соперники. Вместе исполнительным директором Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Беларуси Максим Корольков занялись организацией.

И рад, что удалось представительный fight card. Главный бой: наш супертяж Петр Романкевич - Мурат Азимов, спарринг-партнер Александра Усика, чемпион Европы по боксу (версия WBO), очень сильный нокаутер, постепенно он перешел в кикбоксинг, где становился чемпионом мира. Это интрига - справится ли Романкевич с таким серьезным соперником.

Еще один большой бой: первый номер Беларуси в тайском боксе и кикбоксинге Максим Петкевич встретиться с титулованным украинцем корейского происхождения Александром Теном. У нас таких боев не было давно.

Еще одна интрига – бой Рамиля Новрузова с Евгением Барковским. Недавно они дрались на чемпионате Беларуси и отголоски боя раздавались еще долго. Тогда победу отдали Барковскому, но споров было много. Решили сделать матч-реванш, чтобы решить, кто же сильнее. Им идея понравилась, они усердно готовятся в бою.

Хотелось бы сказать об организации Kickboxing Empire, которую представлю у нас. Это организация была основана в США в 2011 году. Сам участвовал на первом турнире, который проходил в Лас-Вегасе в Hard Rock Hotel. И потом не раз туда возвращался. Сейчас появилась возможность сделать нечто подобной в Беларуси.

- Что будет для зрителей кроме самих боев?

- Этим занимаются режиссеры и менеджеры. Например, будут летающие гимнасты в светодиодных костюмах, файер-шоу, показательные выступления, зоны активации.

- В общем, как в Лас-Вегасе?

- Именно. Сам как участник таких турниров и боев на высоком уровне много повидал. Хочется, чтобы у нас все проходило так же красочно, ярко, а не тускло, как часто бывало. В США даже из рядового боя благодаря эффектам, шоу программе сделают классную картинку. Нам надо к этому стремиться.

- Так понимаю, что у вас есть еще такой посыл, чтобы дети дрались не на улице, что проводит к плохим последствиям, а в октагоне – красиво, честно, по-спортивному.

- Драки на улице, надеюсь, это прошлый век. Детсткий спорт – это отельная тема. Надо, чтобы было больше возможностей для реализации себя в спорте. Я сам с 8 лет пошел в спорте. Тогда бывало, что приходил домой побитым. Спорт меня остудил, дал уверенность. Буквально через год по-другому реагировал на уличные драки, они даже прекратились, потому что у меня изменилось мышлений. Это надо прививать с детства. Сейчас это актуально, потому что большинство детей малоподвижно, сидят в компьютерах и других гаджетах. Детский спорт – одно из направлений нашего развития, Белорусская федерация рукопашного боя и смешанных единоборств активно приглашает школьников на пробные занятия.

Главный бой BFC-47.

BFC-47

Организаторами мероприятия выступают Belarusian Fighting Championship (BFC Company) совместно с промоутерской компанией «Kickboxing Empire», а также Общественное объединение «Белорусская федерация рукопашного боя и смешанных единоборств».

Почетными гостями турнира будут такие известные бойцы, как Сергей Харитонов (боец MMA, претендент на пояс Bellator), Алексей Игнашов (многократный чемпиона мира, Европы и Евразии по Тайскому боксу), Александр Устинов (Профессиональный боксер – 2 титула WBA International в супертяжелом весе, Межконтинентальный титул IBO в супертяжелом весе и Панафриканский WBA в супертяжелом весе), Чингиз Аллазов (14 кратный чемпион мира по К-1, чемпион К-1 World GP, Nuit Des Champions).

Билеты от 11 до 22 рубля.