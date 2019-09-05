Максим Аверин и Анна Якунина покажут в Минске новую комедию «Там же, тогда же»

Пьеса «Same Time, Next Year» – главный хит канадского драматурга и сценариста Бернарда Слейда. Она появилась на Бродвее в 1975 году, после чего была исполнена 1453 раза. Пьеса рассказывает о том, как однажды в маленькой гостинице встречаются двое. Между ними закручивается роман, который продлится 25 лет. Меняются политический строй, социальные статусы, материальное положение, рождаются и взрослеют дети. Ничто не постоянно, кроме одного: их встречи один раз в году. И каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей встречи.

Фото: организаторы

В 1991 году режиссер Леонид Трушкин поставил пьесу в России. Премьера спектакля с Максимом Авериным и Анной Якуниной состоялась в 2018 году в московском театре Ермоловой. Режиссер постановки – Мирослав Малич. Художник – Андрей Климов. Автор музыки – Владимир Кульбакин.

Фото: организаторы

Оба исполнителя главных ролей прекрасно известны публике. Максим Аверин – театральный актер («Сатирикон», Московский академический театр сатиры), исполнивший также множество популярных ролей в кино и сериалах, обладатель премий «Триумф», «Чайка», «ТЭФИ», Заслуженный артист РФ. Анна Якунина – также театральная актриса («Сатирикон», «Ленком»), с большим опытом в кино и телевизионных проектах, лауреат премии «Чайка», Заслуженная артиста РФ. Вместе их можно было видеть в популярных сериалах «Склифосовский», «Напарницы».

– Эта странная связь помогает героям сохранить собственные браки. Каждый раз они убеждаются, что их реальная жизнь прекрасна. Оба не ходоки налево. Я играю семьянина, который привык слушать жену. Но когда встречает Стеллу, у него как будто открывается шлюз, а там воздух, и он жадно глотает его. Больше скажу: у меня тоже были похожие отношения, которые, по сути, и спасали… – рассказал Максим Аверин в интервью Starhit.ru.

Фото: организаторы

КОГДА: 9 ноября

ГДЕ: КЗ «Минск»

ЦЕНА ВОПРОСА: от 37,50 до 117,50 руб.

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