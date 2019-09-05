Минобразования: «Если площадь класса позволяет, могут учиться и 40 детей. Хороший педагог с ними справится»

Учебный год стартовал. Пожалуй, сложнее всего сейчас педагогам и малышам из начальной школы. И если для детей самая главная задача сейчас - влиться в учебу после каникул, у педагогов и родителей другая головная боль.

- Мы все понимаем, что в столице много детей. Когда пришли в школу в прошлом году, в классе было 30 человек. Много, но что поделать! В других классах примерно такая же картина была. Но в этом году уже вместо 30 человек в классе было 35! Оказывается, расформировали один класс и перераспределили детей по остальным. Пострадали от этого все - дети, родители, учителя. Как один педагог может справиться с таким количеством учеников? Дети в результате плохо улавливают суть занятия, а педагоги уже через пару недель, уверен, уйдут на больничный. Мы же, родители, заинтересованы, чтобы ребенок получал знания, был в безопасности и не получал лишнего стресса. Выходит, школа этого дать не может? Почему так происходит? - дозвонился к нам возмущенный отец второклассника.

И этот звонок, увы, был далеко не единственный. У некоторых родителей даже были предположения, почему все так происходит:

- Слышала, в этом году изменилось правило финансирования школ. Если раньше школам выделяли фиксированную сумму, то теперь на каждый класс, грубо говоря, деньги будут выделять в зависимости от количества человек. Так это потому расформировывают классы? Чтобы сэкономить на зарплате одного учителя и повысить финансирование классов, где учится по 35 учеников? - возмутилась еще одна наша читательница.

Мы полистали Кодекс Беларуси об образовании. В статье 158 указано, что в 1 - 4-х классах число учеников в классе не должно превышать 20 человек, а в 5 - 11-х - не больше 25.

- Почему разрешают набирать в классы по 30 - 35 человек? - С этим вопросом мы обратились в Министерство образования.

- Проблема с большой наполняемостью классов стоит только в крупнонаселенных районах. Да, нормы, о которых вы упоминаете, действуют. Но к ним прилагаются также санитарные нормы и правила от 2012 года, по которым на каждого ребенка в классе должно приходиться не менее двух квадратных метров. И даже если класс маленький и в нем учится 20 детей, но помещение меньше 40 кв м - это тоже нарушение.

- А почему в школах, где в классах и без того было много детей, некоторые классы расформировали и распределили детей в другие. И теперь в одном классе даже не 30, а 35 человек?

- Это точно не прихоть министерства. Скорее всего, такое решение было принято по усмотрению администрации школы. И наверняка по экономически обоснованным причинам.

- Это делают не для того, чтобы сэкономить на зарплате учителей, как думают родители?

- Абсолютно нет. Да, с этого года финансирование школ действительно ведется по иному принципу. Но оно зависит не от количества учеников в классе, а от количества учеников в школе.

- И все же жалоб от родителей насчет переполненности классов действительно много. Какая-либо реакция Министерства по этому поводу будет?

- Повторюсь, проблема актуальна исключительно для густонаселенных районов. Министерство правила не нарушает. Школа принимает на обучение всех, кто относится к ней по прописке. По санитарным нормам, если площадь класса составляет 80 квадратных метров, в класс можно набрать и 40 человек. К слову, в новом Кодексе об образовании, который вскоре предоставят на рассмотрение депутатам, нормы о количестве учеников в классе уже не будет.

- Но 40 школьников для одного педагога, даже если площадь класса позволяет всех вместить, – это много! Вряд ли педагог потянет такую нагрузку и сможет уделить внимание каждому.

- Поверьте, это зависит от педагога. Профессионал точно сумеет и внимание удержать, и дать ученикам необходимые знания.

«На одного городского ученика государство теперь выделяет школам 1667,92 руб., на сельского - 3808,76 руб.»

Мы уточнили в Министерстве образования, почему и как с нового учебного года изменилось финансовое положение школ в Беларуси.

- Речь идет о Постановлении Совета министров Беларуси от 29 декабря 2018 г. №975 «О финансировании государственных учреждений общего среднего образования», - пояснили нам в Минобре. - Раньше финансирование школ было сметным. То есть просто индексировались расходы прошлого года, и в соответствии с ними выделялась сумма. Никаких нормативов не существовало - какой-то школе больше, какой-то меньше. Теперь введено подушевое финансирование школ. То есть с этого года каждой конкретной школе выделяют суммы в зависимости от количества учащихся в ней.

- Сколько средств после вступления в силу нововведения теперь выделяется на каждого белорусского школьника?

- Норматив расходов на обучение и воспитание одного учащегося в учреждениях общего среднего образования в городах и поселках городского типа составляет 1667,92 рубля в год. Для школьников на селе - 3808,76 рубля. Существенная разница из-за условий функционирования городских и сельских школ.

- Что входит в эту сумму?

- Зарплата работников школы (педагогов и другого персонала), расходы на обеспечение образовательного процесса - связь, транспорт, ремонт инвентаря, канцелярские и прочие текущие расходы. Хочу отметить, что текущий и капитальный ремонты, коммунальные расходы и приобретение оборудования этой суммой не покрываются. Их невозможно увязать с количеством обучающихся. Это отдельный блок расходов. Впрочем, как и расходы на питание.

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