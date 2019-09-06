В Волковыске пять охотников вытащили оленя из болота за рога

Оленя, который тонул в болоте, заметили две женщины, которые искали грибы и ягоды в лесу между деревнями Хоружево и Бовбли Волковысского района. Ягодницы набросали в яму, в которой барахтался олень, веток – думали, что он сможет по ним выбраться, но ничего не получилось. Уже выходя из леса, они встретили двоих мужчин. Это оказались сотрудники местной организации БООР.

- Остановились спросить у женщин, как грибы, как ягоды. Они говорят, ягод и грибов нет, а есть олень, в яме сидит. Я удивился: не может олень просто так сидеть в яме! Попросил их показать, где этот олень, - рассказывает директор Волковысской районной организации БООР Владимир Смолярчук. – Приходим, а он уже увяз совсем, только нос торчит и рога. Он в самом узком месте ямы зацеплялся рогами за одну сторону, носом за другую, и так дышал.

Владимир Смолярчук вместе с егерем Павлом Скирухой попытались вытащить оленя, да где там – животное весит около трехсот килограммов, да еще и болото его держит намертво. Тогда Владимир Владимирович бросил клич в группе охотников в вайбере. В течение часа собралось человек семь, с лопатами, веревками, тросами. Люди звонили, предлагали технику – кто трактор, кто даже «Амкодор». Но техника там была бесполезна – она просто не прошла бы по болотистому участку леса.

Чтобы спасти оленя, не понадобились даже веревки – пятеро мужчин вытянули животное из ямы, просто ухватив его за рога. Шутили: «Главное, чтобы он нас не отблагодарил и в эту яму не загнал». Но олень был настолько обессилен, что едва смог отползти от злополучной ямы. Не исключено, что в грязевой ловушке он провел несколько суток. Сопротивляться своим спасителям олень не пытался – и не мог, и словно понимал, что люди оказывают ему помощь.

- Скорее всего, олень пришел сюда поваляться в грязи, так они защищаются от комаров, мошек, клещей, - объясняет Владимир Смолярчук, - и угодил в яму. На этом месте раньше были торфоразработки, сейчас они заросли, но ямы глубокие остались.

Всего на операцию по спасению оленя ушло около четырех часов. Некоторое время охотники подождали, пока олень наберется сил, чтобы хотя бы встать. На следующий день Владимир Смолярчук приехал на это место.

- По грязевым следам определил, что олень ушел в лес. Значит, все с ним хорошо.

Спасенное животное – не краснокнижное, обычный благородный олень, охота на него разрешена. Так что в других обстоятельствах он может стать добычей тех же охотников, которые сейчас его спасли.