Глава МВД призвал милиционеров не гоняться за мелочевкой и улыбаться людям

Министр внутренних дел Юрий Караев в своем интервью в программе «Разговор у президента» на «Беларусь 1» рассказал о новшествах в работе ведомства. В частности, глава МВД инициирует переход на балльную систему оценки работы милиционеров. Предполагается, что оценивать будут не количество раскрытых преступлений, а масштаб правонарушения. То есть приоритетом в работе оперативников должно стать задержание опасных преступников, а не мелких, чтобы не завышать за их счет результаты статистики. Министр рассказал о…

… баллах

Баллы будут начисляться по серьезности преступления:

- Изменятся требования: отходим от «палочной, галочной» системы. Сами сотрудники предлагают перейти на балльную систему. Не гоняться за каждой мелочевкой, кто куда отошел в сторону, - заявил Юрий Караев.

По его словам, милиционеры должны направлять свои усилия туда, где есть сознательное сокрытие негативных фактов, серьезные приписки. А что касается наркотрафика - искать крупные каналы поставки наркотиков, а не гоняться за мелкими потребителями и «приписывать им группу».

- Не делать людям хуже, а все сомнения трактовать в пользу людей, - подчеркнул глава МВД. Он отметил, что лучше «не доводить до тюрьмы человека», который немного оступился, «а вовремя его поправить».

... отношении к людям

- Отношение к людям должно стать более доброжелательным. Каждая встреча с любым гражданином должна закончиться так: гражданин должен вам улыбнуться и вашим родителям здоровья пожелать. А вы должны уйти с чувством, что вы ему не навредили, не нахамили, а оказали помощь, - сказал он.

Министр поставил задачу улучшить качество сбора доказательной базы, «чтобы не было небрежностей в сборе доказательств», а также укрепить дисциплину.

Глава МВД уверен, что в милиции должны работать лучшие представители общества, чтобы быть примером для других.

... отмене проверок на полиграфе

Министр отменил поголовные проверки на полиграфе, поскольку считает эту систему не совсем совершенной, «когда только полиграфическое психофизиологическое исследование преграждает человеку дорогу для продолжения службы». Напомним, так проверяли сотрудников ГАИ и милиционеров при предыдущем министре Игоре Шуневиче:

- Человек может и волноваться. Человек может не выдерживать долго замкнутого пространства. У многих развито воображение, и они натягивают то, чего и не делали, но чему были свидетелями или были в пограничной ситуации, - говорит Юрий Караев. - Характеристика начальника и коллектива чуть поважнее, чем чужой дядя-полиграфист, который с предубеждением пытается тебя в чем-то изобличить.

Глава МВД признал, что в милиции не хватает сотрудников ГАИ, в то время как многие отказываются проходить проверку на полиграфе или уходят после проверки.

- Один шанс, я думаю, всегда нужно давать человеку. Даже если ошибся.

Министр нацеливает командиров на то, чтобы подчиненные любили свою работу, «не зажимать им выходные, справедливо оценивать их труд, в том числе материально». В то же время призывает не скрывать нарушения личного состава, ведь «жить по правде и говорить правду легко и приятно».