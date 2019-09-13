Россиянам, которые организовали под Минском крупнейшую нарколабораторию, грозит 20 лет

Крупнейшая в истории Беларуси нарколаборатория была ликвидирована в конце апреля под Минском. Обвиняемых задержали в деревне Хатежино, что в нескольких километрах от МКАД.

Как сообщали силовики, ранее в стране не выявлялись лаборатории подобного уровня оснащения и объемов производства наркотиков.

И вот сейчас стало известно, что организаторам крупной нарколаборатории предъявлено обвинение. Все они находятся под стражей.

Как выяснилось, трое россиян-одноклассников из Кемеровской области приехали в начале года в Беларусь, чтобы заниматься изготовлением особо опасных психотропных веществ - альфа-PVP и альфа-PНР.

В Минске молодые люди зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью и должны были производить и продавать химическую продукцию. Но на самом деле в арендованных складских помещениях в Минском районе установили лабораторное оборудование и наладили оптовое производство психотропов.

- По результатам проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было изъято более 20 килограмм особо опасных психотропных веществ, более 1,5 тонны веществ, которые используются для изготовления психотропов, а также дорогостоящее оборудование, посуда, спецодежда и многое другое, - рассказала на «Радио-Минск» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Дело расследуется по ч. 4 антинаркотической статьи 328 УК РБ. Максимальное наказание, которое грозит россиянам, - 20 лет лишения свободы.