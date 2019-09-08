Большой фоторепортаж: посмотрите, как Брест отметил 1000-летие

Масштабное празднование 1000-летие Бреста назначили на 6-8 сентября. К этой дате успели построить и ввести в эксплуатацию большую школу, уникальную монолитную кольцевую развязку, станцию скорой помощи, первый в городе «МакДональдс» и еще пару десятков объектов. В пятницу 6 сентября Брест посетил президент. И сделал действительно ценный подарок: оригинал Брестской Библии, отпечатанной здесь 500 лет назад. А вечером на площади Ленина выступили Джон Линн Тернер, рэпер Исайя, группа Nuteki и Джесси Кэмпбелл.

Суббота 7 сентября стала кульминацией торжеств. В этот день, казалось, вес город высыпал на улицы. Пешеходная улица Советская превратилась в реку из людей - люди здесь отдыхали в кафешках, слушали уличных музыкантов и оркестры, танцевали, просто гуляли... А на проспекте Машерова образовался настоящий живой коридор! Сквозь него шло карнавальное шествие. Оно растянулось на 3 километра, и в нем были задействованы около 3 тысяч человек - артисты из Беларуси, России, Казахстана.

Как это было - смотрите в фоторепортаже «Комсомолки».

Праздник 1000-летия Бреста. Карнавал!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Карнавальное шествие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Карнавал шел сквозь живой коридор.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Участники фестиваля оркестров прошлись и в карнавальном шествии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Байкеры тоже участвуют в карнавале.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Зрители встречают карнавальное шествие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Горячо, как в Рио!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Леди на карнавале.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Шляхетный город!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Карнавал продолжался больше двух часов!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Экологи были бы против конфетти, но детям нравится.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Зрители обступали артистов со всех сторон!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Рыцари на карнавале!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. В карнавале участвовали передвижные платформы - на них устраивали зажигательные танцы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Оркестры встречали бурными аплодисментами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Город превратился в море из людей! Фото: Васькапилот

Праздник 1000-летия Бреста. Пешеходную Советскую заполонили люди.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. На Советской на каждом шагу - уличные музыканты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Советская утонула в музыке!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Кто не танцует - тот поет!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. На Советской выступили Naviband.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Танцы на Советской.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Брестчане отправляли родным и друзьям открытки из Бреста.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Ради шествия и концертов в городе перекрывали улицы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Тут своя атмосфера.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Советская гудела до поздней ночи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Прохожих развлекали мимы и живые скульптуры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Красивые люди в красивом городе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Новый фонтан на Советской особенно хорош вечером.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник 1000-летия Бреста. Вечерний концерт «Миллениум» собрал рекордное количество зрителей. Фото: Васкапилот.