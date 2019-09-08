Владимир Шахрин из группы «Чайф»: «Я 9 лет работал на стройке и знаю, что такое русский мат. Но не хочу, чтобы внучки слушали Элджея»

Фестиваль в Лиде в этом году стал юбилейным и стойко оправдал звание «традиционный». В пятый раз город на один день превращается в сплошной праздник, пиво наливают на скорость, а на главной сцене одними из выступают музыканты, которых выбрали зрители. В этом году на одной сцене собрались белорусы AKUTE и «Молчат дома», украинская группа «Агонь», «Сплин» и «Чайф» из России, достаточно неожиданно - рэпер Элджей, а счастливчиками, которые впервые выступили на большом фестивале в Беларуси, стали Yellow Arc 6.

Около 12 часов в городе начались активные хожденияФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Благодаря фестивалю, который изначально задумывался пивным, многие узнали о существовании Лидского замкаФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Алесь создает из проволоки разные словечки. Чаще всего имена - специально для этого у него есть словарь собственных именФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Недавно заказали имя «Гедымін». А тут и памятник Гедымину установили - оказалось кстатиФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Стас, ты ли это?Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Музыка в Лиде играла не только со сценыФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Ребята из Yellow Arc 6 были очень искренними: просили задавать им вопросы, если не сейчас, то хотя бы в ВК, прорекламировали новый альбом и рассказали, что лучшее изменение за год - новая трасса от Минска до Лиды.

- Меня зовут Паша, это Андрей, это Егор, это Ваня, это Влад, - парни сами представились журналистам за несколько минут до выступления. - Я понимаю, что многие нас видят сегодня в первый раз, поэтому нечего даже спросить, давайте мы просто поболтаем.

- Говорить о том, что ты выступал на одной сцене с такими группами (хедлайнерами - Ред.) - очень почетно, - говорят ребята. - Теперь можем говорить: а кто из вас стоял на одной сцене со «Сплином»? А я стоял. Я не думаю, что «Сплин» запомнит, кто стоял с ними на одной сцене, но для нас это показатель того, куда стоит стремится. Чтобы потом какие-то ребята сказали: «Вау, мы с Yellow Arc 6 были на одной сцене».

Группа «Молчат дома» появилась в 2017 году. В их предстоящем туре 40 европейских городов, а британские СМИ назвали белорусов группой мирового уровня. На прошлой неделе о группе отзывался музыкальный критик Артемий Троицкий. Из рейтинга «хорошо/средне/плохо» выбрал для них центральную позицию.

Лидер группы «Молчат дома» Егор ШкуткоФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

-Мнение критиков важно для всех групп. Как минимум то, что он нас слышал, это уже хорошо. Самую высокую оценку мы получили от немецкого музыкального критика, который нас назвал группой мирового уровня. Благодаря ему мы получили большую популярность в Европе, - говорит вокалист группы Егор Шкутко. - Наша музыка гораздо популярнее в Европе, там мы собираем гораздо больше людей. Но, думаю, что и в Беларуси скоро завоюем свою нишу.

Стас Мытник, группа AkuteФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Роман Жигарь, группа AkuteФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Бывшие участники Quest Pistols, которые теперь играют в группе «Агонь», спели и старые хиты «Белая стрекоза любви», «Ты так красива», «Я устал».

- Сейчас наше шоу включает в себя ряд песен времен Quest Pistols. Они исполняются в новом звучании и с новыми смыслами. Но если начистоту, то кто еще должен исполнять эти песни, если не мы? - говорил в интервью «Комсомолке» один из участников группы «Агонь» Антон Савлепов.

Но в принципе не столь важно было, что пели парни, когда они начали вытворять на сцене.

А уж на сцене точно отрывались как могли!Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Элджей - долгожданный рэпер лидской и не только молодежи - не любит ни общаться с журналистами, ни фотографироваться с фанатами. Но одной девочке повезло. Семиклассница Ульяна пообщалась с Элджеем, сделала фотографию и подарила ему плюшевого медведя.

Александр Васильев в своей манере соединял в рассказ названия песен: Мы встретились в Лиде, и здесь пересеклись наши с вами... линии жизни. И в какой бы стране мы ни жили, мы... остаёмся зимовать.

Александр Васильев, группа «Сплин»Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Хоть в толпе у девочек и возникали вопросы , почему хэдлайнер не Элджей, последними все-таки выступала группа «Чайф».

- Мне не очень нравится, что в песнях Элджея большое количество ненормативной лексики. Я понимаю, что еще максимум год - и мои внучки начнут это слушать, а мне не очень хотелось бы, чтобы они это слушали. В остальном - ради бога, нормальная музыка. В принципе, темы, на которые он поет, наверное об этом и должны петь 20-летние люди: о девочках, встречах и сексе. Меня смущает их словарный запас, что они не могут обойтись без нецензурных слов на сцене. Я 9 лет работал на стройке, очень хорошо знаю, что такое русский мат и знаю, когда его надо применять. Когда тебе кувалда на ногу падает, ты, конечно, должен сказать это слово.