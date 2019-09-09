2019-09-09T17:30:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Очевидица приключений слона в Кобринском районе: «Он ел траву и выглядел счастливым!»

Беглец два часа разгуливал на свободе и обсыпался песком. Пока не пришла милиция [фото, видео]
Алеся ДОБЫШ
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Слон не испугался людей и даже позировал на камеру. Фото: личный архивСлон не испугался людей и даже позировал на камеру. Фото: личный архив
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Одной из первых слона, который как ни в чем не бывало разгуливал по проселочной дороге, увидела Нелли Сонич. Девушка ехала с друзьями в сторону Кобрина.

- Я увидела его и говорю друзьям: слон на дороге! Говорю то, что вижу, а сама понимаю, что звучит очень странно. Все поначалу подумали, что это шутка, а потом сами увидели слона. Был жаркий день, солнечно - казалось, что мы попали в африканскую саванну. Слон выглядел более чем счастливым! Он ел траву и обсыпал себя песком.

Слона нашли в нескольких километрах от загона. фото: МВД

Слона нашли в нескольких километрах от загона. фото: МВД

Молодые люди сняли видео со слоном: животное в кадре спокойно продолжает обедать, не обращая внимания на людей.

- Мне не было страшно, и я хотела подойти близко - он казался очень добрым, несмотря на свои габариты, но друзья стали отговаривать. На всякий случай машину мы не заглушили и оставили дверки открытыми.

По словам Нелли, слон не испугался ни людей, ни шума машины - даже не пытался отойти в сторону.

- Он был слишком сконцентрирован на еде. Но через некоторое время он повернулся и направился к нам! Тогда мы поняли, что уже сняли и сфотографировали достаточно, - говорит девушка. - Мы планировали позвонить в милицию, но решили дать ему время насладиться свободой - пусть хоть пару минут в своей жизни побудет счастливым! Скорее всего, слон спешил на праздник в Брест на 1000 лет, но без карты запутался, - смеется Нелли.

Нелли заметила, что у слона были печальные глаза - девушка предположила, что он заблудился и не попал на праздник в Бресте. Фото: личный архив

Нелли заметила, что у слона были печальные глаза - девушка предположила, что он заблудился и не попал на праздник в Бресте. Фото: личный архив

Как стало известно позже, на свободе слон разгуливал два часа. Животное попалось на глаза и жительнице деревни Большие Лепесы - женщина позвонила в милицию. Работникам РУВД она рассказала, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон. На место выехали сотрудник ГАИ и участковый. Что произошло, милиционерам объяснил дрессировщик, представитель цирка.

В милицию на слона пожаловалась жительница деревни Большие Лепесы. Фото: личный архив

В милицию на слона пожаловалась жительница деревни Большие Лепесы. Фото: личный архив

Оказалось, что возле деревни Именин (в 5 километрах от места, где разгуливал слон) есть территория, где находятся цирковые животные, которые ждут таможенного оформления. Слон пасся на свободном выгуле. В тот день утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища. Возвращать животное обратно в загон дрессировщику помогали два милиционера.

- Слон был спокойный, послушно шел к загону, его нужно было только направлять, - рассказали в пресс-службе МВД.

Возвращать животное обратно в загон дрессировщику помогали два милиционера. Фото: МВД

Возвращать животное обратно в загон дрессировщику помогали два милиционера. Фото: МВД

Слоны в Беларуси! Belarusian сафари! Слон сбежал из цирка.

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