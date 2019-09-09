2019-09-09T18:30:54+03:00
Общество
КП Беларусь

В парламент идут «Мисс Беларусь», экс-министр информации, посол в Турции и глава «Белой Руси»

В стране началось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания
Геннадий МОЖЕЙКО
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"Мисс Беларусь 2018" Мария Василевич (на фото слева)."Мисс Беларусь 2018" Мария Василевич (на фото слева).Фото: Павел МАРТИНЧИК
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17 ноября нас ждут выборы в нижнюю палату Национального собрания - она называется Палата представителей. Всего будет избрано 110 депутатов, а голосовать за них могут все совершеннолетние граждане страны.

До 12 сентября потенциальным кандидатам нужно предоставить в избиркомы документы о регистрации инициативных групп - это люди, которые будут стоять в пикетах, собирать подписи, агитировать за своих кандидатов. Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей закончится 7 октября - к этому моменту потенциальные кандидаты должны подать документы в избиркомы. С 20 октября начнутся выступления кандидатов по радио и телевидению. С 12 по 16 ноября в стране пройдет досрочное голосование, а основной день выборов - 17 ноября.

Выдвигаться в кандидаты можно несколькими способами. Самый простой - от политической партии, общественного объединения или трудового коллектива. Можно выдвигаться и самостоятельно, но для этого нужно собрать 1000 подписей. Потенциальный кандидат должен иметь белорусское гражданство, постоянно проживать в стране, быть старше 21 года, а также не иметь судимостей.

Главная неожиданность стартовавшей избирательной кампании - в депутаты решила пойти 22-летняя «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич. Она зарегистрировала свою инициативную группу в столичном Кальварийском избирательном округе, это Фрунзенский район. Мария Василевич часто появляется рядом с президентом - танцевала с ним на балу, рубила дрова и собирала урожай на президентском огороде, открывала «Славянский базар» и болела на различных спортивных соревнованиях. Конкуренцию на выборах девушке составит оппозиционный активист Максим Вийнярский и директор районного «Ремавтодора» Геннадий Насевич.

В Минске по Восточному избирательному округу будет выдвигаться Геннадий Давыдько. Он является руководителем провластного общественного объединения «Белая Русь», а до этого возглавлял Белтелерадиокомпанию, еще раньше руководил Купаловским театром. У Давыдько уже есть депутатский опыт - он избирался депутатом Палаты представителей Национального собрания третьего и четвертого созывов, а также был назначен членом Совета Республики шестого созыва. По этому же округу баллотируется оппозиционер Юрась Губаревич.

Геннадий Давыдько долгое время возглавлял Белтелерадиокомпанию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Геннадий Давыдько долгое время возглавлял Белтелерадиокомпанию.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В депутаты также решила пойти оппозиционная журналистка Ирина Халип - жена бывшего кандидата в президенты Андрея Санникова. Она зарегистрировалась в Партизанском избирательном округе в Минске. В этом округе наибольший конкурс - 9 человек претендуют на то, чтобы стать кандидатами.

Экс-министр информации Беларуси Лилия Ананич уже зарегистрировала инициативную группу по сбору подписей в поддержку выдвижения себя кандидатом в депутаты Палаты представителей. Баллотироваться она будет в родном Борисове, хотя сейчас живет в Семково - это под Минском. Оппонентами бывшего министра в избирательном округе будут начальник Борисовского отдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Пикуза и грузчик Евгений Щербин.

Экс-министр информации Беларуси Лилия Ананич. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Экс-министр информации Беларуси Лилия Ананич.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

А еще в депутаты решили пойти замминистра обороны Олег Белоконев, посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, судья Верховного суда Светлана Любецкая, режиссер Ольга Николайчик, замдиректора МАЗа Александр Гранковский.

Замминистра обороны Олег Белоконев. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Замминистра обороны Олег Белоконев.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

А вот если удастся пройти в парламент руководителю Ассоциации инвалидов-колясочников Евгению Шевко, то он станет первым депутатом-колясочником за последние 30 лет.

- Это логично и справедливо, когда в парламенте будет хоть один представитель самого многочисленного меньшинства. В стране живет 570 тысяч людей с инвалидностью. А если сосчитать членов их семей, которые в разной степени несут и разделяют тяготы жизни человека с инвалидностью, то наберется более 2 миллионов белорусских граждан. В обществе это очень большая социальная группа, которая никак не представлена во власти, - цитирует Евгения Шевко БелаПАН.

СЧИТАЛКА «КП»

Сколько стоит провести выборы?

На проведение парламентских выборов выделено 22,2 миллиона рублей. Большая их часть - 17 миллионов рублей - уйдет на зарплаты членов избирательных комиссий. Член избирательной комиссии за работу в основной день выборов получает 76 рублей чистыми, председатель участковой комиссии за 30 дней получит 880 рублей, председатель окружной комиссии - 1770 рублей за 60 дней работы.

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