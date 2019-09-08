«Быть ухоженной стоит недорого». 10 косметических средств до 30 рублей, которые помогут красиво «войти в осень»

Всю подборку средств мы нашли в сети бьюти-магазинов КОСМО, где на полках много отличной косметики из Франции, Британии, Нидерландов. По советам косметологов, делаем ставку на продукты, которые содержат увлажняющие и питающие масла, пантенол, коллаген, витамин С и гиалуроновую кислоту.

Начнем с волос. Ловите комплекс для увлажнения и восстановления.

HASK, уплотняющий шампунь с биотином, 355 мл

Укрепление, объем и густота. Американский бренд HASK знает толк в уходе за кожей головы и волосами. Если у вас тонкие волосы, которые кажутся безжизненными, а в офисе после отпуска хочется появиться эффектно - попробуйте уплотняющий шампунь. Он помогает волосам стать более объемными и густыми. Коллаген в составе отвечает за укрепление, а кофе - за поднятие волос у корней и более активный их рост. Кстати, в составе не найдете сульфатов, парабенов и искусственных красителей.

В КОСМО за 23,90 рубля.

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BIO (HYDRO THERAPY) бальзам-объем keratrix+муцин, 280 мл

Интенсивное увлажнение для сухих и ломких волос. Если вы еще не пробовали мицеллярный бальзам с 3D-активом - пришло его время. Запатентованная многофункциональная формула для придания объема и интенсивного увлажнения волос по всей длине. 3D-структура обволакивает поверхность волоса и склеивает его чешуйки, утолщает стержень волоса.

В КОСМО за 6,20 рубля.

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JFR DETOX & REPAIR, несмываемый спрей для укрепления волос с термозащитой, 200 мл

Дополнить уход за волосами поможет британский бренд John Frieda, который насытил свой продукт богатыми питательными веществами - маслом авокадо, пантенолом и зеленым чаем. Спрей обладает приятным ароматом, преображает сухие и ослабленные волосы. Средство не утяжеляет, не склеивает волосы. Они выглядят свежими и увлажненными. Идеальный вариант для одновременного стайлинга и ухода.

В КОСМО за 29,21 рубля.

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LIBREDERM, репейное масло+аевит, для укрепления и роста волос, 100 мл

Если для волос вам нужна поистине тяжелая артиллерия, например, при серьезной пересушенности - пора за репейным маслом от LIBREDERM. Органическое репейное масло от LIBREDERM стимулирует рост волос, восстанавливает поврежденную структуру, нормализует обменные процессы в коже головы, устраняет сухость и шелушение. И ваши волосы всегда густые, шелковистые и полные сил!

В КОСМО за 10,70 рубля.

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Займемся лицом. Здесь мы подобрали сыворотки, маски и очищающие средства, которые увлажнят вашу кожу по максимуму.

Skinlite, сыворотка для лица с коллагеном, 4 саше по 2 грамма

Если ваша кожа «упрекает вас» в сухости и бесцветности, самое время подпитать ее интенсивной сывороткой с эффектом глубокого увлажнения.

Средство наносят на шею и область декольте.

Благодаря легкой текстуре сыворотка моментально впитывается и усиливает увлажняющий и питательный эффекты от средств, нанесенных сверху.

В КОСМО за 4,30 рубля

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EVL, увлажняющая сыворотка Active Detox, 18 мл

Увлажняющая сыворотка Active Detox разработана для глубокой защиты от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды, приводящих к ускорению процессов старения кожи. Cостав богат комплексом активных кислот: 5% гликолевая кислота, миндальная кислота, гиалуроновая кислота. Продукт удобен в использовании и может применяться как отдельно, так и до ночного крема.

В КОСМО за 12,70 рубля.

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TONY MOLY PURENESS, тканевая маска с гиалуроновой кислотой, 21 мл

Корейская маска с максимумом гиалуроновой кислоты в составе. Эта кислота проникает глубоко в клетки кожи, интенсивно увлажняет и создает на поверхности кожи барьер, который защищает кожу от потери влаги. Благодаря маске любой макияж ложится отлично, получается максимально естественным и натуральным. По отзывам, тональный крем и пудра после этой маски ложатся буквально невесомым слоем.

В КОСМО за 4,30 рубля.

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LIBREDERM, гиалуроновая маска с каскадным увлажнением, 75 мл

Еще одна суперувлажняющая гелевая маска, у которой и вовсе 3 степени насыщения кожи: мгновенное, пролонгированное и накопительное. Если вас беспокоит чувство стянутости кожи - маска LIBREDERM окажет скорую помощь. Важно, что при регулярном применении в коже формируется устойчивый резерв влаги, понижается обезвоживание. Словом, если снова сидите за компьютером весь день, гиалуроновая маска LIBREDERM поможет вашей коже оставаться красивой и увлажненной.

В КОСМО за 27,90 рубля.

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LIBREDERM, мицеллярная вода для снятия макияжа Miceclean, 200 мл

Итак, мы снова вернулись из отпуска к офисным будням и, конечно же, к более частому использованию декоративной косметики. Сейчас ваша кожа нуждается как в очищении, так и в увлажнении. С этой задачей вам поможет превосходно справиться мицеллярная вода MICECLEAN от LIBREDERM, которая мягко удалит макияж и снимет даже стойкую косметику, одновременно насыщая кожу влагой. И никакого ощущения пленочки после очищения - только чистая и увлажненная кожа!

В КОСМО за 12,80 рубля.

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JEP БОЖЕСТВЕННАЯ ОЛИВА мультифункциональное питательное сухое масло для лица, тела и волос, 150 мл

Напоследок ловите секретный лайфхак в виде питательного сухого масла для лица, тела и волос от французского бренда Jeanne En Provence. Эта компания - профи в ароматах и маслах, ведь много лет выпускает парфюмы класса люкс. Чудо-средство содержит масло сладкого миндаля и инжира для дополнительного питания, а также эфирные масла ромашки, герани, горького апельсина и лимона. Эта поистине аптечная смесь специально разработана с антисептическими, противовоспалительными, регенерирующими, смягчающими и очищающими свойствами.

В КОСМО за 24,90 рубля.