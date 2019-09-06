«Селаполетела» и три чемодана в придачу

Что будет, если отправить телеведущую зарабатывать деньги за границей, а в компанию ей дать жадного продюсера (его роль досталась режиссеру проекта Егору Бякову). Такова фабула первого молодежного белорусского тревел-шоу «Селаполетела». Оно полностью основано на реальных ситуациях и расскажет о людях, которые будут встречаться на пути съемочной группы, а также об эмоциях, которые они испытывают.

Ведущей-экстремалкой стала Катерина Мороз - амбициозная белоруска из Новополоцка. Она никогда не работала в кадре, зато путешествовала автостопом по Европе, жила во Вьетнаме и посетила 22 страны. Ей дается 24 часа в определенной стране, чтобы выполнить 5 заданий. За каждое испытание ведущая получит $200. За каждое проваленное с ее счета спишут $200. На старте у ведущей всего $30 и один из трех чемоданов: «продюсерский» - самый удачный из всех возможных, каждый из предметов в котором поможет при выполнении заданий. «Личный» - его ведущая собирает сама. И, наконец, «чемодан-сюрприз» - абсолютно бесполезный набор вещей, и только один предмет явно сможет помочь ведущей.

Команда проекта побывает возле вершины планеты, на себе испытает тягости жизни в самом густонаселенном районе мира и покажет зрителям то, что обычно скрывают от любопытных глаз туристов. Но слезы, страх, сон будут явно не для съемочной группы проекта. Каждый день они начинают со слов «Селаполетела».

«Беларусь 2»

«Селаполетела»

15 сентября / 9.05