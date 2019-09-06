Телеведущий Артем Скляр: Пока снимали проект, влюбился в Беларусь и в белорусов

Первый выпуск, посвященный солнечному городу Сочи, зрители увидят уже 7 сентября. О новом сезоне проекта «Комсомолке» рассказал ее ведущий Артем Скляр.

- Второй сезон «Карты родины» - это 20 серий увлекательного путешествия по Союзному государству. Мы объехали Южную и Центральную части России, в Беларуси побывали во всех областях и отдельный выпуск посвятили Минску. У нас не было никакого принципа выбора городов, просто садились в машины и путешествовали по Союзному государству. Мне показалось интересно, что на Гомельщине есть свое Золотое кольцо. Об этом сняли один из выпусков. Брестская область отличается военной тематикой.

Ведущий Артем Скляр.

- Что нового вы открыли для себя во время съемок?

- Влюбился в Беларусь и в белорусов! Это самые добрые люди, которых я знаю. Родом я из Республики Адыгея и думал, что меня ничем не удивить. Живу в таком месте, где есть все: море, горы, леса. Но Беларусь меня впечатлила: здесь можно провести не только отпуск, но и все лето. Безумно понравилась западная часть Беларуси. Впечатлило изобилие костелов - даже в самых небольших деревушках возвышаются необычайной красоты католические храмы. Влюбился я и в Августовский канал, и в Беловежскую пущу, о которой раньше слышал только из песен. У вас впервые увидел зубра и побывал на фотоохоте.

Телеканал «БелРос»

«Карта родины»

10.00, 20.30 / по субботам