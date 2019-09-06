2019-09-06T12:52:43+03:00
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КП Беларусь

Телеведущий Артем Скляр: Пока снимали проект, влюбился в Беларусь и в белорусов

На телеканале «БелРос» стартует новый сезон программы «Карта родины»
Эвика ОТТО
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Стартует новый сезон программы «Карта родины».Стартует новый сезон программы «Карта родины».
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Первый выпуск, посвященный солнечному городу Сочи, зрители увидят уже 7 сентября. О новом сезоне проекта «Комсомолке» рассказал ее ведущий Артем Скляр.

- Второй сезон «Карты родины» - это 20 серий увлекательного путешествия по Союзному государству. Мы объехали Южную и Центральную части России, в Беларуси побывали во всех областях и отдельный выпуск посвятили Минску. У нас не было никакого принципа выбора городов, просто садились в машины и путешествовали по Союзному государству. Мне показалось интересно, что на Гомельщине есть свое Золотое кольцо. Об этом сняли один из выпусков. Брестская область отличается военной тематикой.

Ведущий Артем Скляр.

Ведущий Артем Скляр.

- Что нового вы открыли для себя во время съемок?

- Влюбился в Беларусь и в белорусов! Это самые добрые люди, которых я знаю. Родом я из Республики Адыгея и думал, что меня ничем не удивить. Живу в таком месте, где есть все: море, горы, леса. Но Беларусь меня впечатлила: здесь можно провести не только отпуск, но и все лето. Безумно понравилась западная часть Беларуси. Впечатлило изобилие костелов - даже в самых небольших деревушках возвышаются необычайной красоты католические храмы. Влюбился я и в Августовский канал, и в Беловежскую пущу, о которой раньше слышал только из песен. У вас впервые увидел зубра и побывал на фотоохоте.

Телеканал «БелРос»

«Карта родины»

10.00, 20.30 / по субботам

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