Посмотрите, какие красивые: в Беларусь спустя 400 лет вернулись дикие лошади

Нидерланды передали Беларуси 151 лошадь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще 400 лет назад по полям и лесам Беларуси свободно разгуливали дикие лошади - тарпаны. Они играли важную роль в поддержании баланса всей местной экосистемы. Тарпаны были распространены по юго-западной части Беларуси, где есть лесостепи.

Еще 400 лет назад тарпаны паслись на диких полях Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тарпановидная лошадь очень схожа с диким тарпаном.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Диких лошадей можно назвать естественной «газонокосилкой» - благодаря им на полях постоянно обновлялся травяной покров, что способствовало правильному питанию всех травоядных животных и поддерживало экосистему в балансе. Однако люди постепенно одомашнивали тарпанов и в итоге не оставили им ни малейшего шанса на выживание в естественной среде.

Тарпановидной лошади пришлись по вкусу белорусские поля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Диких лошадей можно назвать естественной «газонокосилкой».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Модная тарпановидная лошадь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В каждом городе Великого княжества Литовского существовала команда, которая целенаправленно занималась уничтожением диких лошадей, так как они мешали вести сельское хозяйство, наносили вред посевам. В первую очередь уничтожались жеребцы, - рассказывает начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез. - Тарпаны использовались также и в военных целях. На тарпанах когда-то воевало войско Великого княжества Литовского. В романе Генрика Сенкевича «Крестоносцы» есть короткое описание тарпанов - «…на серых кривоногих лошадях…»

Спустя 400 лет после полного исчезновения на территорию Налибокской пущи вернулись тарпановидные лошади.

Лошадки в Налибокской пуще чувствуют себя отлично.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Тарпановидная лошадь генетически не самая близкая к тарпану, но по фенотипу (совокупности ряда характеристик) очень с ним схожа. Это и мышистая масть, и черный ремень на спине, зебристость на ногах - типичная характеристика тарпана. А отличие прежде всего в висящей гриве. У тарпанов грива всегда стояла, - объясняет Александр Козорез.

Нидерланды передали заказнику «Налибокский» тарпановидных лошадей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Fashion style.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Диких лошадей можно назвать естественной «газонокосилкой».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Нидерланды передали нам 151 лошадь. Один жеребенок уже родился в пуще, - рассказывает директор заказника «Налибокский» Василий Гурков. - Однако голландцы выдвинули ряд условий по их содержанию. Например, в договоре предусмотрены штрафные санкции, если мы будем использовать животных в хозяйственных и экономических целях. Если даже одну лошадь поставить под седло, то придется платить штраф 1000 евро. Второе условие - специально не кормить животных. В более сложный зимний период осуществлять только профилактическую подкормку, чтобы лошади не погибли от голода. Третье условие - не бороться с хищниками и не оказывать ветеринарную помощь лошадям. Они, как дикие животные, должны жить в естественной среде. Я считаю, что голландцы полностью правы - лошади должны научиться жить в естественных условиях.

Тарпановидная лошадь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тарпановидную лошадь планируют выпустить на вольный выпас не ранее 22 октября. Спустя 400 лет после исчезновения в Беларуси вновь появятся дикие лошади и украсят поля Налибокской пущи.