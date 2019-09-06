Лукашенко открыл в Бресте самую большую и сложную в стране кольцевую развязку - Западный обход

Не будет преувеличением сказать, что эта стройка стала самой масштабной в областном центре за последние годы. Брестчане следили за ней очень внимательно, много обсуждали в соцсетях и сам проект, и этапы строительства. Не оставалась незамеченной ни одна деталь, будь то непонятная трещина, неопознанный датчик или будто бы лишняя опора. Брестчане фотографировали опалубку в закатных лучах - получались художественные индустриальные пейзажи, чуть ли не каждый месяц снимали кольцо с квадрокоптера и радовались как дети, когда оно сомкнулось.

Городу пришлось даже пережить нервотрепку с отселением жителей частных домов, на месте которых теперь проходит эстакада. И вот спустя 2,5 года не только строители, но и каждый брестчанин могут процитировать Чебурашку: мы строили, строили и, наконец, построили - ура!

Развязку начали строить сразу со всех сторон: пока сооружали кольцо, возводили эстакады.Фото: Оксана БРОВАЧ

ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА?

У этой развязки есть название: Западный обход. Его протяженность - около 3 км, он соединяет погранпереходы «Брест» и «Козловичи» на границе с Польшей, выезд на трассу М1 и дорогу Р17 в сторону границы с Украиной.

- У нас же на западе есть граница, которая не позволяет городу развиваться кольцами. Плюс М1 - мощная магистраль, она вытягивает город вдоль. Поэтому у нас есть транспортные полукольца. Северное ведет с трассы М1 на грузовой международный пункт пропуска «Козловичи». Западное мы построили сейчас - это Западный обход. И в перспективе планируется южное полукольцо, - рассказывает «Комсомолке» главный архитектор Бреста Николай Власюк.

Деньги на строительство Западного обхода выделили по специальному президентскому указу о строительстве Западного обхода в 2012 - 2019 годах. Финансирование поступало за счет кредита Банка развития, республиканского бюджета и республиканского дорожного фонда. Сметная стоимость второй очереди - 163 миллиона рублей.

Западный обход разгрузит движение в центре Бреста, поможет избавиться от пробок, соединит дороги, ведущие в Украину и Россию.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста. Мы убираем огромные транспортные потоки из города и направляем их в обход. Вы не только выполнили поручение, а сдержали свое слово - построили путепровод, который связал берега реки Мухавец, погранпереходы «Варшавский мост» и «Козловичи», - оценил работу президент. Александр Лукашенко 6 сентября приехал в Брест дать старт празднованию 1000-летия и торжественно перерезать красную ленточку на уникальном объекте.

То самое огромное кольцо и четыре эстакады, которые от него отходят - это вторая очередь масштабного проекта. Первую очередь ввели в эксплуатацию еще в 2013 году. Тогда построили автомобильный мост через Мухавец возле Брестской крепости. На него можно свернуть на выезде с пограничного пункта пропуска «Брест» и почти сразу попасть в центр.

Еще одна менее масштабная, но очень важная задача Западного обхода - разгрузить центр города от транспорта. Брест растет, микрорайоны активно застраиваются, а попасть на другую сторону реки можно было только через три старых моста. Со временем они перестали справляться с нагрузкой: одно ДТП в час пик - и в городе транспортный коллапс. Первая очередь Западного обхода значительно облегчила ситуацию. Теперь попасть из северо-западной части города в южную можно через новый, широкий и всегда свободный мост возле крепости. Такую же роль должно выполнить кольцо. Оно организовывает движение на верхнем уровне, а снизу находятся пять железнодорожных переездов и улицы.

Западный обход построили на 4 месяца раньше запланированного: к 1000-летию и приезду Лукашенко. Фото: belta.by

- Для любого города транспортная связность района определяет его уровень комфорта. Сегодня для того чтобы доехать из Дубровки или Речицы на Восток или на Юго-Запад, надо постоять на железнодорожном переезде, проехать через центр - накоптить там, поехать на мост… Западный обход перекидывает жителей сразу на другую сторону, им не надо ехать через центр. Улица Ленина станет свободнее, у нас станет чище город! - объясняет Николай Власюк, главный архитектор Бреста.

«ТАКИЕ ЖЕ РАЗВЯЗКИ СТРОЯТ В ЭМИРАТАХ»

Проектировали мега-развязку несколько проектных институтов, есть в числе их и минские архитекторы.

- Уникальность этой развязки в том, что впервые в Беларуси была применена монолитная конструкция, - рассказал «Комсомолке» директор ООО «Экомост» Александр Першай. - Самый сложный узел - это собственно кольцо. Если бы вся развязка была из сборного железобетона - все производство железобетонных балок в нашей стране не смогло бы покрыть наши потребности. Такие конструкции у нас производятся только в одном месте - на заводе в Фаниполе.

Благодаря монолиту удалось свести к минимуму количество деформационных швов - то есть стыков, которые создают некоторое неудобство при проезде на машине.

Ночной Западный обход. Фото: Васькапилот

Также было минимизировано количество опор, поэтому конструкция получилась очень рациональной и внешне эстетичной - она как будто парит в воздухе.

- Где вы черпали опыт?

- Ездили по Европе (у нас есть партнеры в Германии и Польше), такие же развязки строят в Эмиратах. В результате мы имеем собственный патент на пролетное строение. Одно из ноу-хау: чтобы уменьшить объем бетона, внутри элементов пролета расположены полые пластиковые трубы. То есть уменьшается масса пролетного строения, но не снижается жесткость.

КАК ЭТО ПОСТРОИЛИ?

Генподрядной организацией для строительства второй очереди Западного обхода выбрали Стройтрест №8. Для него эта стройка стала шансом вернуть былую славу - за последние пару лет стройтрест погряз в долгах. Кольцевую развязку с эстакадами стройтрест и еще почти два десятка подрядчиков возвели на четыре месяца раньше планируемого.

- В принципе, сложного для нас ничего не было, - считает Михаил Волчок, замгендиректора по производственным вопросам ОАО «Стройтрест №8». - Строительство велось без остановки движения. Если трудности возникали, то временные - не более полутора часов задержки. Чтобы не останавливать транспортные потоки, строили временные дороги и объезды. Сложность в строительстве кольца состояла в том, что оно находится не строго параллельно земле. Внешний его край немного приподнят, чтобы автомобили не заносило на закруглениях.

Своих опорных конструкций не хватало - пришлось брать в аренду у коллег за границей.Фото: Оксана БРОВАЧ

Если кольцо разрезать как пирог, то его толщина будет около метра. На него ушло около 20 тысяч кубических метров бетона - это как если бы гипермаркет залили бетоном слоем в один метр толщиной.

Весь каркас развязки соорудили за год. Особенно переживали строители за балки. Поскольку в стране посыпалось сразу несколько мостов, заводу в Фаниполе пришлось обеспечивать балками всех и сразу. Самые большие балки в основе Западного обхода - длиной 33 метра и весом в 54 тонны! Их укладывали в три смены, и днем, и ночью. В пик строительства на объекте работало до 360 человек.

Деньги на строительство Западного обхода выделили по специальному президентскому указу. Фото: Васькапилот

Чтобы жильцы соседних домов не ощущали вибрации от транспорта, в основу эстакады в некоторых местах на глубине 12 метров заложили буронабивные сваи. А чтобы не уехало в строительный котлован железнодорожное полотно, построили больше 300 метров шпунтового ограждения. Заодно под развязкой переложили глубинные коллекторы, коммуникации операторов сотовой связи, оптоволокно.

На финише «БелдорНИИ» испытал конструкцию на нагрузку. На кольцо загнали груженые самосвалы.

- Испытания прошли успешно. Фактические показатели вышли даже лучше, чем были рассчитаны проектом. Мы нагружали каждый пролет: ставили 8 - 10 машин одновременно, по 36 тонн каждая. В реальных условиях такое количество машин собрать практически невозможно. К примеру, фура весит примерно столько же, сколько груженый самосвал. Чтобы в одном месте остановились 10 фур - это очень маловероятно, - продолжает Михаил Волчок, замгендиректора по производственным вопросам ОАО «Стройтрест №8».

До открытия Западного обхода президентом по нему никто не ездил - разве что любопытные брестчане-разведчики. Известно, что скорость будет ограничена 80 км/ч. Тротуар есть только на небольшом участке эстакады - на кольце движение пешеходов не предусмотрено. Будет ли ходить через Западный обход городской общественный транспорт, пока неизвестно, но городские власти высказывали такую идею, по крайней мере, в перспективе.