Идем в поход по болоту Ельня

Этот новый вид туризма - болотинг - сейчас активно развивается. Мы решили не отставать! Окончательное решение, что пора в поход на болота, мы приняли, когда увидели шикарный фоторепортаж с болота Ельня фотокорреспондента «Комсомолки» Павла Мартинчика.

Несмотря на большой туристический опыт водных, горных и велопоходов, идти в поход по болоту все-таки было страшновато: под ногами - и не земля, и не вода. Не совсем понятно, как по болотам безопасно ходить… В воображении всплывало, то как трясина засасывает Лизу Бричкину в «…А зори здесь тихие», то как по Мертвому Болоту идет Фродо из «Властелина колец». Поэтому мы подумывали взять проводника. Но, поизучав отчеты туристов, проанализировав несколько реальных треков, что нашли в интернете, поняли, что на Ельне ничего подобного не будет. Вооружившись картой, компасом, навигатором, с нашим туристическим опытом не пропадем!

Ближе к центру болота на тропе воды почти нет. Фото: Артем БАЗАРОВ.

Наш двухдневный маршрут:

д. Суховержье - оз. Курганистое - мыс Капец на оз. Ельня -

ночевка на острове Еленский на оз. Черном - оз. Курганистое -

д. Суховержье. Получается 10 км туда и 10 км обратно. Из них -

по 2 км по хорошей лесной дороге.

До озера Курганистое запросто дойдет и неподготовленный путешественник

Из Минска до деревни Суховержье, что рядом с Миорами, на машине доехали меньше чем за 4 часа. К деревне навигатор повел по кратчайшему пути, как оказалось, не самому лучшему: по лесу на протяжении километра одна огромная лужа сменялась другой. Для водителей - испытание на профессионализм. Потом узнали, что есть хорошая дорога, всего лишь надо было с асфальта свернуть чуть позже.

В Суховержье возле местной агроусадьбы оставляем машины. Рядом на стоянке - болотоход и еще с десяток машин: приехали рыбаки и такие же любители путешествий, как мы. За деревней на лугу разбит небольшой палаточный лагерь.

2 километра по хорошему лесу - и вот она, другая реальность - Ельня! От открывшегося вида захватывает дух: бескрайнее, бесконечное болото, все в цветущем вереске, с редкими карликовыми деревцами, где-то на горизонте сливается с небом.

Начало тропы по болоту - по бревенчатому настилу. Фото: Артем БАЗАРОВ.

Первый километр по Ельне - по бревенчатому настилу, гати. Идти достаточно трудно: бревна стянуты проволокой, не всегда жестко зафиксированы, под ногами вращаются. Ельня выгнута, как упавшая капля воды, центр болота выше края на 7 метров. Поэтому именно на краю болота самые топкие места, там и построена гать.

Заканчивается гать у небольшого озера Курганистое, очень живописного, с крошечными островками, на которых растут карликовые сосны. Какое-то здесь все игрушечное! До этого места может дойти самый неподготовленный путешественник и при этом получить полное представление о болоте, полюбоваться озером и искупаться. Именно здесь мы встретили группу старшеклассников в болотоступах с инструктором. Их поход был однодневным.

Звериная тропа - не для человека

На удивление, и в болоте есть тропы. Большую часть маршрута мы шли по следам от болотохода. Под ногами чавкала вода, кроссовки быстро промокли. Там, где на поверхность выступала вода или была грязь, чтобы не провалиться, надо было аккуратно идти по кочкам.

Километра через 2 - 3 вода под ногами пропала, дальше двигаемся по необычной пружинистой торфяной тропе. Этот участок несложный, идти здесь одно удовольствие! Карликовые березки ближе к середине маршрута сменились карликовыми соснами.

Во всех описаниях рассказывается, что на Ельне много ягод. Но мы, наверное, ходили не в тех местах. Попадалась клюква - еще совсем кислая, немного поели голубики. Кстати, рядом был и багульник, запах его чувствовался. Но голова не заболела ни у кого. Много подберезовиков на удивительных длинных белых ножках! А хищная росянка, которая питается насекомыми, оказалась крошечным розовым цветочком. Но если его трогать - к пальцу просто присасывается.

Под конец маршрута, когда, направляясь от озера Ельня к озеру Черное, мы промахнулись с поворотом, пришлось идти по звериной тропе. Она неудобно узкая (ходят же звери, а не люди!), глубоко протоптанная, ноги царапает болотная растительность. В самом конце пришлось идти просто по азимуту, прямо по сухому мху и вереску. Сложный участок, проваливаешься по колено и постоянно опасаешься, что там снизу: вода, земля, змея? Конечно, жесткий вереск исцарапал все ноги. Эти 700 метров мы шли около часа.

От старта до места ночевки добрались за 6 - 7 часов. По дороге пару раз минут по 10 отдыхали и 40 минут обедали. Конечно, к концу очень устали. Хотя трекинг в горах, даже с не самыми крутыми подъемами и спусками, гораздо сложнее.

В какой стране можно искупаться в озере посреди болота? Только в центре Европы! Фото: Артем БАЗАРОВ.

Ночь у костра на болоте - для страшилок

На Ельне больше 100 озер. Несколько мы видели по дороге. Если озеро Курганистое, что было вначале, торфяное и на его дне есть болотная растительность, то дно Черного - песчаное. Чистый белый песок, как на Балтийском море! Интересно, что прямо в озере есть большие валуны. К ним специально для фотосессии туристы добираются на лодке. Воду из озер можно пить. Правда, цвета она торфянистого и в ней нет солей.

Ночевали на острове Еленский на берегу озера Черное. Стоянка на привычной твердой земле, а никак не на «дрыгве». На большом острове лишь одна полянка, где можно разбить лагерь. Когда мы пришли, там уже устроилась на ночлег одна семья, стояла палатка рыбаков. Нам повезло -

не было больших групп. Но место достаточно засиженное. Рыбаки рассказали, что массово туристы стали ходить на Ельню лишь в прошлом году. До этого на болоте людей можно было редко встретить. А неделю назад на острове отдыхали 20 китайцев.

Ну и конечно, ночь у костра на болоте - это для страшилок. Рыбаки, подвешивая пакет с провизией на крюк под навес, посоветовали и нам свои продукты спрятать понадежнее: на острове живут грызуны - лемминги. И действительно, всю ночь на поляне кто-то шуршал. Рассказали, что на болоте водится медведь - лично они его не видели, но следы встречаются. Хотя «дрыгва» нам по дороге и не попалась, но на Ельне много опасных участков с трясиной. И зря мы расслабились после успешного дневного трекинга: ведь надо же еще вернуться назад! В этом году в болоте мало воды -

такого сухого лета рыбаки не помнят. И если бы мы попали сюда в другой год, то все время шли бы по щиколотку или даже по колено в воде.

В рюкзак берем лишь то, без чего не обойтись

На болоте своя специфика: чем тяжелее рюкзак, тем тяжелее его не только нести, но и труднее идти - с большим весом глубже проваливаешься. Как в любой пеший поход, с собой необходимо брать лишь то, без чего невозможно обойтись. На два дня продуктов требуется немного. Основной вес - это палатка и спальник. Рюкзаки получились в пределах 7 - 15 кг.

В какой обуви идти на болото, существуют расхожие мнения. В обычных резиновых сапогах ноги будут сухие. Но если воды окажется больше, она зальется сверху. А если вдруг провалишься поглубже, то сапоги из болота можно и не вытянуть. А вот рыбацкие сапоги, которые крепятся к поясу, точно не потеряешь. Но сапоги - это все-таки не трекинговая обувь, идти в них неудобно. Высокие ботинки - хорошо зафиксированные - защищают ногу не только от жесткой травы, но и от укуса змеи (кстати, змеи нам не попадались!). Хорошо было в обычных кроссовках: к мокрым ногам быстро привыкаешь, а идти удобно. Зато какое удовольствие вечером поменять мокрую обувь на сухую!

Чтобы защитить ноги от жесткой болотной травы и вереска, нужны длинные штаны. Для уверенности при ходьбе удобны трекинговые палки или даже обычный деревянный посох.

Лучшее время для путешествия по болоту - с мая по сентябрь, но туристы ходят и зимой. Кстати, рыбацкую деревянную лодку на остров притянули именно зимой, когда болото замерзло. Самым красивым сезоном считается осень, в сентябре болото становится многоцветным.