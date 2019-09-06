Александр Лукашенко приехал поздравить брестчан с 1000-летием: «Брест стал современным. Все изменилось, абсолютно все»

Александр Лукашенко 6 сентября с официальным визитом приехал в Брест. Он перерезал красную ленточку на самой грандиозной в стане транспортной развязке, посетил крепость и поздравил брестчан с 1000-летием.

- Сегодня Брестчина являет собой образец стабильного развития: от эффективного земледелия до высочайших технологий. Я нередко привожу в пример наши западные регионы, - похвалил глава государства. - Брест стал современным. Совсем другой город. Все изменилось, абсолютно все. Конечно, вы сделали очень много. Я сверху это вижу: много раз облетал, когда вы строили, чистили город.

Президент похвалил город за то, что он единственный среди больших городов, где рождаемость превышает смертность:

- Нам выпало великое счастье взять наш цветущий Брест за руку и ввести его в новое тысячелетие. Это величайшая ценность в жизни каждого человека. Желаю вам мира и добра. Живите дружно. Желаю вам здоровья. Все остальное мы найдем, купим, заработаем. Смотрите своих детишек. Я счастлив сюда приехать и услышать, что вы единственный город, который прирастает населением и не только за счет мигрантов.

Брестскую Библию выкупили бизнесмены

Ценным подарком городу к 1000-летию от президента стал оригинал Брестской, или Радзивилловской Библии. Она была отпечатана в Бресте в 1563 году тиражом около 500 экземпляров, но большая часть была утрачена. Сейчас это огромная библиографическая редкость. В мире сохранилось всего около 100 книг, большинство из них у частных коллекционеров.

- В Год Малой родины эта вечно живая книга возвращается домой. Наши предки считали, что город, в котором издавалась Библия, находится под особой защитой небес. Его никогда не смогут сокрушить ни время, ни люди. Преподнося вам этот дар, я помню, что это стало возможным благодаря вашим предпринимателям, которые за собственные деньги приобрели и привезли на родину этот великий подарок, - подчеркнул глава государства, передавая фолиант в руки брестчан.

Приняли его директор музея истории Бреста Светлана Томчук и почетный гражданин Бреста, мастер-ювелир, воссоздавший крест Евфросинии Полоцкой Николай Кузьмич.

По неподтвержденной информации «Комсомолки», редчайшее издание выкупили у частного коллекционера, и к этому причастен известный брестский предприниматель Александр Мошенский. Правда, на торжественном мероприятии с участием главы государства он замечен не был.

«Я на стороне людей»

Александр Лукашенко не ограничился только комплиментами и поздравлениями, но и высказался по проблемному вопросу - по поводу аккумуляторного завода.

- Думаю, не буду очень оригинален в своем мнении: я в данном случае на стороне людей. Тут появились уже и арестованные, и задержанные, и уголовные дела, и прочее. К сожалению, они появились тогда, когда вся информация стала достоянием президента, - цитирует пресс-служба президента.

Напомним, против завода в Бресте протестуют более полутора лет. Сейчас пусконаладочные работы на нем остановлены. Буквально на днях стало известно, что по подозрению во взяточничестве КГБ задержал двух чиновников Минприроды. А ранее арестовали Виктора Лемешевского - владельца группы компаний, в которую входит скандальный завод, и нескольких менеджеров дочерних предприятий.

- Когда я перепроверил информацию, увидел, что здесь люди, которые переживают за экологию, свою жизнь, жизнь детей, в основном правы. И я увидел правонарушения - со стороны и отдельных государственных служащих, и отдельных дельцов, которые пообещали построить в общем-то нужный нам объект. Но это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию. Мы начинаем вычищать, вымывать страну, и на тебе - ложка дегтя. Когда поняли, что президент держит на контроле, руками развели и отправили в места не столь отдаленные несколько человек. Остальные в бегах, ищем. Вернее, мы знаем, где они - привезем домой, это не вопрос. И спросим на всю катушку, - заявил Лукашенко.

Также глава государства считает, что нужно дать местным жителям право провести свою экологическую экспертизу и решить, быть этому заводу или нет.

«Приехал домой»

Последний раз президент был в Бресте в 2017 году. Однако вспомнил не свой предыдущий визит, а то, как служил здесь в пограничных войсках в 1975 - 1977 годах.

- Служба, которая стала отличной школой жизни, научила любить и защищать вас, мой народ, и защищать нашу Родину, - подчеркнул он. - И вот даже сегодня подумал о том, что я приехал домой. Здесь прошла, пожалуй, самая трудная часть моей жизни, но самая важная - без этого периода, без моей службы на последнем метре нашего Отечества я вряд ли бы сегодня стоял в этой роли на этой сцене.