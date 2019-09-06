Минтруда хочет оградить от стресса работающих удаленно

В 2020 году начнет работать обновленный Трудовой кодекс. Одно из его главных изменений - вводится понятие дистанционной работы при оформлении полноценного трудового договора. Это значительно расширит возможности как работодателей, так и сотрудников.

Новация поможет получить легальный статус фрилансерам. Хотя такого слова в белорусском законодательстве до сих пор нет. Допустим, с налогообложением такой работник разбирается самостоятельно, но с большой вероятностью попадет в базу «тунеядцев» и будет платить по полной за коммунальные услуги. При оформлении договора на дистанционное трудоустройство эти вопросы снимаются.

- Мы пытаемся регулировать новую мобильную форму труда. Работник может находиться от нанимателя совсем недалеко, при этом он работает в определенной форме отношений, в мобильном режиме, когда у него нет определенного рабочего места, - говорит Игорь Старовойтов, замминистра труда и соцзащиты (его слова приводит БелТА). - Главное, что человек получает право в мобильном режиме, не привязываясь к какому-то месту, выполнять работу и быть сотрудником организации.

В Минтруда считают нововведение перспективным, поскольку «таких работников будет становиться больше».

- И мы понимаем, что их нельзя терять для сферы трудовых отношений, дать уйти в тень, а нужно предоставить возможность законно стать работниками, - добавил замминистра.

При этом все-таки важно разделять дистанционный труд по новым нормам и фриланс в традиционном понимании. В первом случае речь идет о трудовых отношениях с нанимателем, во втором - о гражданско-правовых отношениях, которые Трудовым кодексом не регулируются. Проще говоря: как договорились, так и сотрудничают.

Однако замминистра заявил, что с нововведением «есть одна серьезная проблема». И связана она не с тем, что сотрудник может работать меньше положенного, а наоборот:

- Поскольку такой работник не привязан к офису, он не защищен от того, что наниматель может связываться с ним практически круглосуточно. В отличие от работника, который пришел с работы домой и может заняться своими делами, дистанционный работник находится постоянно в контакте, поэтому зачастую у таких людей возникают определенные стрессовые ситуации и сопутствующие заболевания.

Поэтому в Минтруда пообещали вести мониторинг работы таких сотрудников. А в будущем обещают подумать над установкой дополнительных требований к нанимателям: например, ограничить время, в которое он может выйти на связь с работником.