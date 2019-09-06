2019-09-06T16:50:03+03:00
Общество
КП Беларусь

«Удалили аккаунты в соцсетях, собрали вещи». Мать с тремя детьми из Пружан больше месяца не появлялась дома

Сейчас их ищет милиция. Самому младшему ребенку всего три года
Алеся ДОБЫШ
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Фото: МВДФото: МВД
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О том, что бывшая жена с тремя детьми ушла из дома, вечером 5 сентября сообщил в Пружанский РОВД Андрей, ее бывший муж. Как выяснилось, дома они не появлялись с 1 августа. Первыми забеспокоились учителя из школы: дети не получили учебники, а потом не пришли ни на линейку, ни на занятия. Педагоги обратились в милицию. Сейчас 45-летнюю Наталью Ахтель и трех детей (15-летнего Александра, 14-летнюю Настю и 3-летнего Мишу) ищет милиция. В РОВД считают, что они могут находиться возле церквей.

Андрей, отец Саши и Насти, рассказал «Комсомолке», что с Натальей они в разводе с 2010 года, жить вместе перестали в 2013-м.

- С детьми мы встречались в основном тайно: они прибегали ко мне на работу, к бабушке, а потом быстро возвращались домой. Наталья настраивала их против меня и моих родственников: мамы, сестры. Поэтому виделись мы с детьми нерегулярно. Последний раз я видел их в 20-х числах июля. Когда узнал, что они не появились и на линейке, понял - что-то случилось. Ни дети, ни Наталья не отвечали на звонки, все аккаунты в соцсетях удалены. Первая мысль - нужно их найти, потом буду разбираться в причинах.

Если вы знаете, где находится семья, позвоните в милицию. Фото: МВД.

Если вы знаете, где находится семья, позвоните в милицию. Фото: МВД.

Мужчина считает, что Наталья «ударилась в религию».

- Года два она ходила в наш собор в Пружанах, общалась с батюшкой, дети ходили в воскресную школу. Я был не против. Но весной она ушла оттуда, я узнал, что она начала общаться с другими верующими.

Когда милиция вскрыла квартиру Натальи, выяснилось, что все вещи семьи тщательно собраны.

- В шкафах ничего не осталось, все упаковано в пакеты, в том числе и посуда. Грязная, но в пакетах. Но взяли они с собой минимум: какое-то количество одежды, обувь, мыла-шампуни на полках тоже нет. Возможно, женщина намерена вернуться за вещами.

Андрею сообщили, что Наталья с детьми может быть в Псковской области России. Пока эта информация не проверена.

- Всю жизнь ищет легкой жизни. Возможно, ей показалось, что там она ее найдет.

Несколько лет назад детей изымали из семьи из-за беспорядка в квартире.

- Все долги по коммуналке тогда оплатили, моя мама помогала отмыть квартиру. После того как навели порядок, детей вернули.

Сейчас их ищет милиция.

Сейчас их ищет милиция.

Соседи знают, что Наталью разыскивают - недавно жильцов дома опрашивали сотрудники милиции.

- Ничего плохого о ней сказать не могу. Жила без мужа, работала в Департаменте охраны, - говорит сосед Натальи. - У нее где-то был участок: ходила туда, выращивала овощи, заготовки делала. Но весь август ни ее, ни детей здесь не было.

В милиции просят всех, кто знает, где находится Наталья и дети, сообщить по телефонам: 8 (033) 674-24-17, 8 (029) 729-00-70, 8 (01632) 92-704 либо 102.

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