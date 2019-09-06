«Удалили аккаунты в соцсетях, собрали вещи». Мать с тремя детьми из Пружан больше месяца не появлялась дома

О том, что бывшая жена с тремя детьми ушла из дома, вечером 5 сентября сообщил в Пружанский РОВД Андрей, ее бывший муж. Как выяснилось, дома они не появлялись с 1 августа. Первыми забеспокоились учителя из школы: дети не получили учебники, а потом не пришли ни на линейку, ни на занятия. Педагоги обратились в милицию. Сейчас 45-летнюю Наталью Ахтель и трех детей (15-летнего Александра, 14-летнюю Настю и 3-летнего Мишу) ищет милиция. В РОВД считают, что они могут находиться возле церквей.

Андрей, отец Саши и Насти, рассказал «Комсомолке», что с Натальей они в разводе с 2010 года, жить вместе перестали в 2013-м.

- С детьми мы встречались в основном тайно: они прибегали ко мне на работу, к бабушке, а потом быстро возвращались домой. Наталья настраивала их против меня и моих родственников: мамы, сестры. Поэтому виделись мы с детьми нерегулярно. Последний раз я видел их в 20-х числах июля. Когда узнал, что они не появились и на линейке, понял - что-то случилось. Ни дети, ни Наталья не отвечали на звонки, все аккаунты в соцсетях удалены. Первая мысль - нужно их найти, потом буду разбираться в причинах.

Если вы знаете, где находится семья, позвоните в милицию. Фото: МВД.

Мужчина считает, что Наталья «ударилась в религию».

- Года два она ходила в наш собор в Пружанах, общалась с батюшкой, дети ходили в воскресную школу. Я был не против. Но весной она ушла оттуда, я узнал, что она начала общаться с другими верующими.

Когда милиция вскрыла квартиру Натальи, выяснилось, что все вещи семьи тщательно собраны.

- В шкафах ничего не осталось, все упаковано в пакеты, в том числе и посуда. Грязная, но в пакетах. Но взяли они с собой минимум: какое-то количество одежды, обувь, мыла-шампуни на полках тоже нет. Возможно, женщина намерена вернуться за вещами.

Андрею сообщили, что Наталья с детьми может быть в Псковской области России. Пока эта информация не проверена.

- Всю жизнь ищет легкой жизни. Возможно, ей показалось, что там она ее найдет.

Несколько лет назад детей изымали из семьи из-за беспорядка в квартире.

- Все долги по коммуналке тогда оплатили, моя мама помогала отмыть квартиру. После того как навели порядок, детей вернули.

Сейчас их ищет милиция.

Соседи знают, что Наталью разыскивают - недавно жильцов дома опрашивали сотрудники милиции.

- Ничего плохого о ней сказать не могу. Жила без мужа, работала в Департаменте охраны, - говорит сосед Натальи. - У нее где-то был участок: ходила туда, выращивала овощи, заготовки делала. Но весь август ни ее, ни детей здесь не было.

В милиции просят всех, кто знает, где находится Наталья и дети, сообщить по телефонам: 8 (033) 674-24-17, 8 (029) 729-00-70, 8 (01632) 92-704 либо 102.