«Заберем две нитки нефтепровода «Дружба», по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет»

Он поделился мыслями про встречу с советником президента США, российском газе, а также рассказал о…

…ВСТРЕЧЕ С БОЛТОНОМ

«Болтон (советник президента США по нацбезопасности прилетал в Беларусь на прошлой неделе. - Ред.) приехал. А почему он не мог приехать? Он что, приехал в Беларусь прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом, коллегой Путиным, обнимался. Мы же спокойно это переносили. Мы не возникали. Приехал и приехал. Надо разговаривать. А тем более нам - страна, которая была столько под санкциями, они нас наклоняли и влево, и вправо. И сами приехали, предложили встретиться. Думаю, правильно, мы должны с ними налаживать отношения. Это же империя. Самая сильная страна».

…РОССИИ

«Мы как жили с россиянами, так и будем жить. Несмотря даже на ту политику по углеводородам, по торможению наших продуктов питания. Для чего мы туда идем и поставляем товар? Чтобы деньги у них заработать и заплатить за нефть и газ. Все очень просто. И ни в коем случае не надо полагать, что здесь какая-то глубина антироссийская или антизападная».

«Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали».

…КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЧЕРНОБЫЛЬ

«Мы что, строили эту станцию (ЧАЭС. - Ред.)? Нет. Мы ее взрывали? Нет. А кто пострадал больше? Мы. Тогда центральная власть в лице Михаила Горбачева взяла на себя ответственность за Беларусь. Порой деньги вкладывали в такую дурнину, что и не надо было вкладывать. Но как понимали, так и спасали Беларусь. Страна развалилась. Они всегда говорят, власти России: «Мы правопреемники Советского Союза». И в связи с этой правопреемностью мы передали туда бесплатно самое дорогое, что сегодня стоит на страже безопасности России, - ядерное оружие». «Правопреемники… Треть населения (Беларуси. - Ред.), мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации. Но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги - миллиардов 10 - 15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток «Газпрому», поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали. И как правопреемники».

…ПОЛЬШЕ

Президент привел в пример действия России по строительству Южного и Северного потоков для транспортировки природного газа.

«Им надоело спорить с транзитерами. Он (президент РФ. - Ред.) гордо вложил миллиарды долларов, построил эти потоки. Я ему сказал: мы так же гордо, если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром, возьмем с рынка и другую нефть. Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20 - 25 млн тонн чужой нефти - американской, Саудовской Аравии, еще чей-то... Азербайджанская нефть - через Украину у нас на Мозырь проработан этот маршрут».

По словам президента, Беларусь прорабатывает северный маршрут поставки нефти - через Польшу и Прибалтику.

«Наработки есть. Если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода «Дружба», по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать как лучше. Вот это мои требования».

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