2019-09-06T17:23:44+03:00
Минск
КП Беларусь

Выходные в Минске 7-8 сентября: поем с молдаванами, танцуем с азербайджанцами и развлекаемся на Фестивале науки

«Комсомолка» предлагает несколько интересных бесплатных развлечений из тех, на которые не придется много потратить
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Осталось всего несколько выходных, когда в Верхнем городе пройдут летне-осенние мероприятияОсталось всего несколько выходных, когда в Верхнем городе пройдут летне-осенние мероприятияФото: Павел МАРТИНЧИК
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- В Верхнем городе продолжаются Дни национальных культур. В субботу, 7 сентября, пройдет День Азербайджана, а в воскресенье, 8 сентября, - День Молдовы. По традиции на праздниках приготовят блюда национальной кухни, спляшут и споют. Выступят артисты ансамбля «Плай», «человек-оркестр» Игорь Левчук, инструменталист-виртуоз Сергей Шептунов и шоу барабанщиков «Перцы».С 13.00. Вход свободный.

- 7 сентября в Центральном ботаническом саду пройдет Фестиваль науки. Для гостей прочитают лекции, понятные и для детей, будет работать развлекательная зона с мастер-классами, научными шоу и викторинами, а подкрепиться можно будет в зоне уличной еды от организаторов гастрофестивалей. С 12.00. Билет: 5 руб. (для дошкольников бесплатно).

- 8 сентября в культцентре «Корпус» свои диджей-сеты сыграют основатели Radio Plato - KorneJ и Stereobeaver. Приглашенный гость - Владимир Потапенко - вдохновитель многих минских музыкантов. Начало в 19.00. Вход свободный.

- 7 и 8 сентября пройдет бесплатный ЦТ-марафон, где можно подготовиться к тестам за два дня - онлайн или офлайн. Занятия будут длиться два часа. Обещают +15 баллов на ЦТ. Учитывая, что времени до тестов еще много, так и до сотни можно догнать. Для участия надо зарегистрироваться на сайте 100ct.by.

- Провести выходные можно и не в Минске. Традиционный фестиваль Lidbeer пройдет в Лиде 7 сентября и превратит город в один большой праздник! С самого утра недалеко от Лидского замка появляются палатки с угощениями на любой вкус и различные зоны активности. А вечером на сцену выйдут музыканты - Элджей, группы «Сплин», Akute, «Чайф», «Молчат дома», «Агонь», Yellow Arc 6. Вход на фестиваль свободный, а билет на концерт - 29 рублей.

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