Белорусский финал на US Open: Соболенко обыграла Азаренко и выиграла 370 тысяч долларов
Финальный матч парного турнира на US Open получился на 50 процентов белорусским. Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элиз Мартенс играли против Виктории Азаренко и австралийки Эшли Барти.
Любопытно, что это вторая встреча Соболенко и Азаренко лицом к лицу на турнире. В первом круге одиночного турнира Арина обыграла Вику.
С самого начала у Эшли Барти не пошла играла. Азаренко старалась прикрыть партнершу и подставить плечо, но по итогу Соболенко и Мертенс все равно были более стабильны и победили в двух сетах – 7:5, 7:5.
Победительницы получат 740 тысяч долларов на двоих, проигравшие - 370 тысяч долларов на двоих.
Для Соболенко это первый финал и первая победа на турнире Большого шлема. За матчем с трибуны наблюдал Дмитрий Турсунов, который ранее тренировал Соболенко. На прошлой неделе они сообщили о прекращении сотрудничества, но потом Арина написала эмоциональное сообщение, в котором можно уловить подтекст: она просит тренера вернуться.
- Что-то невероятное происходит. Спасибо Элиз, она прекрасная напарница. Спасибо соперницам. Спасибо тренерам, - сказала Соболенко на корте после игры и рассмеялась.
Арина Соболенко и Элизе Мартенс - чемпионки US Open. Фото: twitter.com/usopen
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