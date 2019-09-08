2019-09-08T22:34:56+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорусский финал на US Open: Соболенко обыграла Азаренко и выиграла 370 тысяч долларов

Две белорусские теннисистки играли друг против друга в финале турнира Большого шлема
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Арина Соболенко и Элиз Мертенс на US Open. Фото: WTAАрина Соболенко и Элиз Мертенс на US Open. Фото: WTA
Изменить размер текста:

Финальный матч парного турнира на US Open получился на 50 процентов белорусским. Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элиз Мартенс играли против Виктории Азаренко и австралийки Эшли Барти.

Любопытно, что это вторая встреча Соболенко и Азаренко лицом к лицу на турнире. В первом круге одиночного турнира Арина обыграла Вику.

С самого начала у Эшли Барти не пошла играла. Азаренко старалась прикрыть партнершу и подставить плечо, но по итогу Соболенко и Мертенс все равно были более стабильны и победили в двух сетах – 7:5, 7:5.

Победительницы получат 740 тысяч долларов на двоих, проигравшие - 370 тысяч долларов на двоих.

Для Соболенко это первый финал и первая победа на турнире Большого шлема. За матчем с трибуны наблюдал Дмитрий Турсунов, который ранее тренировал Соболенко. На прошлой неделе они сообщили о прекращении сотрудничества, но потом Арина написала эмоциональное сообщение, в котором можно уловить подтекст: она просит тренера вернуться.

- Что-то невероятное происходит. Спасибо Элиз, она прекрасная напарница. Спасибо соперницам. Спасибо тренерам, - сказала Соболенко на корте после игры и рассмеялась.

Арина Соболенко и Элизе Мартенс - чемпионки US Open. Фото: twitter.com/usopen

Арина Соболенко и Элизе Мартенс - чемпионки US Open. Фото: twitter.com/usopen

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Минчанин выбросил из окна пустую бутылку и получил 5 лет лишения свободы
В Молодечно строителей засыпало грунтом в траншее – двое погибли
Лето продолжается: до +29 ожидается в Беларуси 9 сентября
В Миорах мужчина нашел радиоактивные корабельные часы
На трассе М1 Ford столкнулся с фурой: женщина погибла, 6-летняя девочка пострадала
Фото: 1000-летие Бреста отметили карнавалом
В белорусскую деревню пришел слон и напугал сельчан
В Гомеле мужчина привез спасателям 80 колб с ртутью
В Лиде открыли памятник князю Гедимину
В Пинске мужчина ударил прохожую из-за ссоры с девушкой
50 тыс. долларов за продвижение в очереди на квартиру: милиция задержала мошенницу
В Малорите ребенок закрыл маму на балконе – понадобилась помощь МЧС
«Переведу тебе деньги на карту». Интернет-мошенники внедряют новый метод
В Щучинском районе вор украл варенье и успел попробовать, пока его не задержали
В Гродно мошенник оформил на знакомых онлайн-кредитов почти на $120 тысяч