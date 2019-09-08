Белорусский финал на US Open: Соболенко обыграла Азаренко и выиграла 370 тысяч долларов

Финальный матч парного турнира на US Open получился на 50 процентов белорусским. Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элиз Мартенс играли против Виктории Азаренко и австралийки Эшли Барти.

Любопытно, что это вторая встреча Соболенко и Азаренко лицом к лицу на турнире. В первом круге одиночного турнира Арина обыграла Вику.

С самого начала у Эшли Барти не пошла играла. Азаренко старалась прикрыть партнершу и подставить плечо, но по итогу Соболенко и Мертенс все равно были более стабильны и победили в двух сетах – 7:5, 7:5.

Победительницы получат 740 тысяч долларов на двоих, проигравшие - 370 тысяч долларов на двоих.

Для Соболенко это первый финал и первая победа на турнире Большого шлема. За матчем с трибуны наблюдал Дмитрий Турсунов, который ранее тренировал Соболенко. На прошлой неделе они сообщили о прекращении сотрудничества, но потом Арина написала эмоциональное сообщение, в котором можно уловить подтекст: она просит тренера вернуться.

- Что-то невероятное происходит. Спасибо Элиз, она прекрасная напарница. Спасибо соперницам. Спасибо тренерам, - сказала Соболенко на корте после игры и рассмеялась.