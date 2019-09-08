«Главная мечта исполнилась - пообщалась с Элджеем!»: на Лидбире у семиклассницы Ульяны сбылось главное желание

Сначала на Лидбире мы планировали засекать, за сколько секунд наливают пиво (это традиционная забава) или считать, сколько человек пришли на открытие памятника Гедымину в лидских кедах… Но все цифры оказались лишними, когда узнали, что на фестивале в Лиде исполнилась большая мечта одной маленькой девочки. Семиклассница Ульяна показывает фотографию с Элджеем и рассказывает, как подарила ему плюшевого медведя.

- Это была самая главная ее мечта! - рассказывает мама Жанна, как девочка из Лиды пообщалась с кумиром, а Ульяна скромно улыбается рядом. - Она два года следит за его жизнью: и личной, и гастролями. Она вся там...

- Говорят, женился пару дней назад?

- Да! На Ивлеевой!..- Жанна тоже в курсе жизни Элджея. - Я сидела на работе, увидела, что он придет к нам в Лиду. Думаю: ну а вдруг! И написала организаторам. Рассказала, что у Ульяны инвалидность, она фанатка Элджея и очень хочет с ним встретиться. Ответа и не ожидала, но нам на следующий день пришел ответ на электронку! Я Ульяне читаю, а у меня слезы текут.

Жанна, мама Ульяны, хоть и не понимает творчество Элджея, но дочь поддержала и привела на концерт любимого исполнителя.Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Ульяна на встрече немного волновалась и Элджею сама почти ничего не говорила.

- С ним больше мама разговаривала, - улыбается семиклассница. - Я ему подарок подарила. Мишку, который обнимает зайчика и написано: «Я тебя никогда не брошу». Он сказал: «О, класс, спасибо!»

- А я ему сказала, что дочка бредит вами, слушает все ваши песни. Есть даже такие, которые мы не разрешаем, - говорит Жанна.

А еще Жанна скромно попросила Элджея, чтобы на концерте можно было поближе стоять, чтобы не затоптали.

- Он сразу согласился. Говорит: «Скажете этому парню, охраннику, он вас проведет, чтобы было лучше слышно и видно, - рассказывает Жанна.

Одноклассники не знают о том, что у Ули сбылась одна мечта. Дело в том, что по здоровью девочка учится на домашнем обучении. Могла упасть по дороге в школу, без мамы никуда.

- В школе таким детям тяжело, - говорит Жанна. - Не везде принимают. Ульяна когда упала, никто руки не подал...

- Только смеялись, - говорит Ульяна. Когда рассказала об этом Элджею, он дал философский совет: не переживай, говорит, у таких злых людей ничего в жизни не сложится, а у тебя все будет класс!

- С Элджеем понятно. А еще какая мечта у тебя есть?

Уля скромничает. Подсказывает мама.

- Главная ее мечта - чтобы ноги не болели.