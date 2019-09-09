С начала года белорусы продали чистыми полмиллиарда долларов

В Беларуси население остается чистым продавцом иностранной валюты. То есть продает ее (налично и безналично) больше, чем покупает. Такая ситуация продолжается 43 месяца подряд - с февраля 2016 года.

Как посчитали в Нацбанке, за январь - август белорусы сдали в банках на 497,2 млн долларов больше, чем купили. Всего же за восемь месяцев населением продано иностранной валюты на 6 млрд 345,7 млн долларов, куплено - на 5 млрд 848,5 млн.

При этом продажа наличной валюты значительно активнее. Здесь сальдо более 1 млрд долларов.

В августе чистая продажа валюты немного упала - сказывается завершение отпускного сезона. Всего в последнем месяце лета продали 904,1 млн долларов, купили 796,6 млн долларов.

В Национальном банке отмечают: чистая продажа иностранной валюты населением положительно влияет на объем золотовалютных резервов. Они за восемь месяцев увеличились на 1,73 млрд долларов, или на 24,2%, и достигли на начало сентября рекордных 8,89 млрд долларов.

Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин ранее отмечал, что чистая продажа населением инвалюты свидетельствует о сохраняющейся в стране финансовой стабильности. «В условиях стабилизации динамики доходов населения при сохраняющейся привлекательности рублевых сбережений физические лица продолжают оставаться чистыми продавцами иностранной валюты», - пояснил он на заседании правления НБРБ.

Проще говоря, курс не скачет, зарплаты незначительно, но растут, ставки по рублевым депозитам привлекают. Начитается переток средств из валютных вкладов в рублевые. Можно предположить, что при заметном падении курса рубля валютные заначки начнут придерживать и тратить медленнее.

Да и уже заметно, что запасы «худеют». В сравнении с предыдущими двумя годами объемы чистой продажи значительно ниже: в 2017 году население продало на 1,76 млрд долларов больше, чем, купило. Годом позже - на 1,12 млрд.

В этом году чистая продажа явно будет меньше. Но ее дальнейшая динамика во многом зависит от ситуации на валютном рынке.

Пока же денежное предложение со стороны белорусов в иностранной валюте позволяет Нацбанку скупать ее и пополнять резервы. О том, что в первом полугодии Национальный банк привлек у населения больше валюты, чем планировал, рассказывал председатель правления Павел Каллаур в начале августа.