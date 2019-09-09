«Мой персональный побег из Шоушенка»: бизнесмен из Бреста за полгода похудел на 56 кг

- Вот я сейчас закинул ногу на ногу, а раньше не мог этого сделать. Даже надеть носки было каторгой! Пока надевал, кружилась голова. Сейчас у меня качественно новая жизнь, - откровенничает Дмитрий.

«Худею. Вкусно, весело, недорого. Присоединяйся», - аккаунт в инстаграме с таким описанием Дмитрий завел 1 января 2019 года. Тогда он весил 156,2 кг. В соцсетях брестчанин подробно рассказывал, как сбрасывает вес до 100 кг. Отмечал маленькие победы и жаловался на тренера, который придумывает все более сложные упражнения. Рассчитывал справиться за год, но заветную цифру увидел на весах уже через 8 месяцев регулярных тренировок и диетического питания.

chovgan_challenge Заветные 100 килограмм пришли. Закончен один из самых интересных периодов моей жизни. Но с другой стороны, начинается другой этап: нужно удержать достигнутое и достигать прежде невозможное. Например за август месяц я пробежал 134,8 километра

«ПОДНИМЕТЕСЬ НА ГОРКУ - СЛУЧИТСЯ ИНСУЛЬТ»

Еще недавно описать Дмитрия Човгана могла фраза: «Хорошего человека должно быть много». Грамотный руководитель, внимательный отец и муж, гостеприимный друг - это ведь важнее, чем большой живот! Только со своим добрым, но скованным жиром сердцем Дмитрий мог долго не протянуть…

- Было несколько тревожных звоночков, первый в 2011 году. Я был у кардиолога, и он показал на УЗИ, что мое сердце находится в жировом коконе. Так и сказал: «Если не скинешь вес, далеко за сорок не протянешь». И объяснил почему. Сердечная мышца эластичная, легко сокращается, а жир - нет. Получается, что жир не дает сердцу нормально работать, ему нужно сокращаться гораздо быстрее. У меня в состоянии покоя был пульс около 100 ударов в минуту! Это признак того, что сердце изнашивается, - вспоминает тот визит к кардиологу Дмитрий.

chovgan_challenge У меня над головой 56 килограмм! Именно в таком весе я пришёл в Дельту! Именно с такого веса началась моя трансформация! В это сложно поверить. Но это правда

Тогда за 4 месяца мужчина сбросил 22 кг. Контроль над весом бизнесмен потерял после банкротства - килограммы вернулись. Кардиолог прописал Дмитрию таблетки. Сказал, это на всю жизнь.

- Я несколько раз пытался слезть с этих таблеток, но максимум неделя-две - и возвращались приступы, поднималось давление, становилось плохо. Это был второй звоночек.

chovgan_challenge Вот такой вот салатик у меня регулярно в меню. Очень вкусно. На самом деле не задумывался раньше, что если ты любишь питаться мясом - люби и овощи жевать

На очередном обследовании весной 2018 года прозвонил не то что звоночек - царь-колокол. Кардиолог проверил работу сердца под нагрузкой.

- Это когда обвешивают датчиками, становишься на беговую дорожку, и снимают показатели. Врач начал увеличивать наклон дорожки… И тут у меня давление под 200, пульс - 180. Врач в панике давай все отключать: «Вы понимаете, что вы можете просто идти по городу, подняться на небольшую горку - и случится инсульт?» Тогда я вспомнил, что мне скоро те сорок, про которые мне уже говорили… И понял, что нужно кардинально что-то менять.

chovgan_challenge Завтра возвращаюсь в спортзал! Наконец-то. Уже соскучился. К тому-же очевидно, что без физухи сложнее скидывать вес. В общей сложности без физнагрузки я был неделю. Интересно, как организм отреагирует на тренировку после перерыва?

ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ И ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ СТАЛА ВСЯ СЕМЬЯ

- Я считал, что это нереально. Я вешу за 150 кг и в нормальный вес уже никогда не войду. Но друг Андрей Демидчик, абсолютный чемпион Беларуси по бодибилдингу, сказал: «Это реально». И посеял зерно надежды, - продолжает Дмитрий.

Стратегию похудения выбрал такую: тренировки плюс правильное питание - меньше жирного и жареного, больше овощей. Диету помог составить знакомый повар Иван Гринин, который как раз тоже сбрасывает вес.

- Я пять раз в день питался: три основных приема пищи и два перекуса. В сумме выходило 1400 - 1600 ккал, все сбалансированно по количеству белков, жиров и углеводов. Перекусы нужны, чтобы не чувствовать голода.

Хлопоты с готовкой диетических блюд согласилась разделить супруга Алина, шеф-кондитер сети кофеен.

- Мы сильно изменили рацион - соль почти убрали, стали более здоровую пищу есть, - подтверждает Алина.

chovgan_challenge Ну что-ж, моя мечта сбылась, но не до конца! В субботу мы начали свой сплав по реке Лесной в деревне Каменюки

Раз в месяц у Дмитрия был разгрузочный день на салатиках и загрузочный день - праздник живота, когда можно есть все.

- Потом я научился даже без него обходиться. Но поначалу это хороший амортизатор для психики: если знаешь, что пельмени ты сможешь себе позволить только через год, это демотивирует, можно сорваться. А так у нас в семье загрузочные дни превращались в целый ритуал: мы продумывали меню, приглашали гостей…

- Для наших друзей Димина загрузка - праздник, - говорит Алина.

- Да, они так и спрашивают: «Дима, когда у НАС загрузка?» - смеется ее супруг. - Были самодельные пельмени, бургеры тоже сами делали: Алина испекла булочки, разве что сыр покупали. Шашлыки, стейки, люля-кебаб... Интересный был опыт, когда мне однажды дико захотелось картошки с зажаркой. В день загрузки я приготовил ее прямо с утра. И остался недоволен - оказалось, отвык от такой жирной пищи! Хотя раньше это было чуть ли не мое любимое блюдо.

chovgan_challenge Вчера был день загрузки, и я готовил бургеры!

- Здоровое питание - это дорого?

- Мы стали закупаться продуктами раз в неделю, только за молоком, может, дополнительно можем в магазин заскочить. Это реальная экономия: не покупаешь ничего лишнего. В неделю на семью из четырех человек мы тратили где-то 75 долларов. Причем, даже зимой покупали много фруктов, овощей и красной рыбы, которую раньше себе не особо позволяли. Это однозначно меньше, чем мы раньше тратили. И еда при этом стала лучше.

Брестчанин признается, что без поддержки родных вряд ли смог добиться своей цели. В «пытошную», как в шутку называл тренажерку Дмитрий, стали ходить всей семьей. Кстати, тренера мужчине просто назначили в тренажерном зале – им стал Александр Бобрик. Инструктор ответственно отнесся к тяжеловесному подопечному: составил комплекс упражнений, строго следил за пульсом и техникой:

- Были моменты, когда я делаю упражнение - и у меня судорога. Если бы я был без тренера, я бы просто перестал делать это. А он говорит: «Вот так ноги поставь». Меняю положение пальцев на ногах - и у меня проходит судорога. Такие моменты очень важны!

chovgan_challenge Я занимаюсь любимой работой! Я окружён людьми которых люблю! Я посетил около сорока стран. А с нового года я ещё и занялся своим телом! Похоже я счастливый человек

ПОХУДЕНИЕ - ЭТО МАТЕМАТИКА

- Желудок совершенно по-другому начал работать. Раньше я тазиками ел! Теперь мне гораздо меньше еды надо. И сейчас я больше удовольствия от еды получаю, - говорит похудевший на 56 кг мужчина.

Дмитрий обнаружил, что как только с обеденного стола дома пропала соль, исчезла проблема с отеками. А стрессы и сбои в привычном распорядке дня, как оказалось, тормозили сброс веса.

- В июне была свадьба моей дочери, и с этим было связано много стрессов. Они отразились на процессе похудения. Я начал понимать людей, которые месяцами все делают правильно, а результата никакого не видят. Я не мог поверить, что вес может не сбрасываться только из-за стресса и нарушения режима! – до сих пор удивляется Дмитрий.

- Неужели ни разу не хотелось все бросить?

- Похудение - это математика, плюс и минус: ты должен съедать калорий меньше, чем затрачиваешь. Точка. Это не вопрос желудка. Это вопрос головы: человек принимает решение. Вот мы с Алиной 21 год назад, когда поженились, пообещали любить друг друга всю свою жизнь. И я же не просыпаюсь каждое утро с мыслью, что я должен любить свою жену еще сильнее, чем вчера! Я тогда принял решение - и живу в соответствии с ним. Более того, когда случаются какие-то кризисы, решение 21-летней давности меня подстегивает выруливать из сложных ситуаций. То же самое и здесь. Безусловно, нужны сильные мотивирующие факторы. У меня это здоровье.

chovgan_challenge С тех пор, как я начал скидывать вес мне разные люди стали говорить, что я похож на Михалка. И я не то чтобы против... раньше мне вообще говорили, что похож на Киркорова! Так что Михалок, вполне даже не плохой вариант. Но выставляю это на ваш суд

Сейчас Дмитрий не выглядит, как модель с обложки Men's Health, но он к этому и не стремился. Больше, чем цифра на весах, о результате похудательного марафона говорят медицинские заключения.

- УЗИ показало, что на сердце больше нет жира. Два года назад я был близок к сахарному диабету, а теперь гликированный гемоглобин в норме. А еще когда человек худеет, жиры расщепляются, а в них скапливается много токсинов. Печень берет на себя удар. Но у меня по анализам все идеально. Холестерин раньше зашкаливал, сейчас чуть-чуть выше верхней границы нормы. Доктор объяснил, что еще полгода с таким питанием - и он войдет в норму!

ПОДНЯТЬСЯ НА ЭЛЬБРУС И СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ С МИХАЛКОМ

Жизнь в более здоровом весе открыла для мужчины новые горизонты. Например, обновление гардероба теперь – не борьба со стыдом, а приносящий удовольствие процесс.

- Раньше как: заходишь, продавщица окидывает тебя взглядом - и отворачивается. И ты понимаешь, что на тебя ничего нет. В апреле, когда мы поехали за покупками, меня даже начало колотить! Я боялся, что мне все еще не подходит. А оказалось, что были размеры и побольше! Жена меня сдерживала, чтобы я не купил себе сразу 28 маек!

chovgan_challenge Десятикилометровый забег в зачёт! Темп программа показала 5.52 мин/км. Очень доволен

В августе Дмитрий впервые участвовал в городском забеге на 8 км. В сентябре на Брестском полумарафоне в честь 1000-летия вместе с сыном преодолел дистанцию 10 км, а весной 2020-го намерен осилить целый полумарафон!

- Если бы мне год назад кто-то сказал, что я буду готовиться к полумарафону, я бы рассмеялся… Во время забега на 8 км мне такая метафора пришла в голову: это мой персональный побег из Шоушенка. Ты заперт, у тебя нет никаких надежд, но потом находишь способ выбраться. И все, старая жизнь – позади. В июле 2020-го, если все будет хорошо, пойду на Эльбрус. Все мои планы сейчас связаны с достижениями, которые мне раньше казались нереальными.

Кстати, после похудения Дмитрия стали сравнивать с Сергеем Михалком. Внешнее сходство и правда есть!

- Михалок не худший человек для примера! - кокетничает Дмитрий. - Я даже вдохновлялся на тренировки его песней «Гири». Может, сфотографируемся с ним когда-нибудь?

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

«Люди, которые пришли в спортзал улучшать свое здоровье и внешний вид, вызывают восхищение»

Александр Бобрик, тренер фитнес-клуба в Бресте, уверен, что сбросить вес можно с любой отметки. Главное - начать шевелиться!

– В наше время люди все чаще работают в офисе и все меньше двигаются. Мы не тратим столько энергии, сколько потребляем. Поэтому для начала необходимо проявить какую-то двигательную активность, чтобы создать дефицит калорий. Не обязательно сломя голову нестись на пробежку. Это могут быть просто пешие прогулки. Часто люди с большим весом имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, поэтому очень важно при этом контролировать пульс. Сейчас есть фитнес-трекеры, умные часы... При желании в этом можно разобраться. Если человеку тяжело пройтись, не то, что пробежаться или проехать на велосипеде, создать двигательную активность можно в зале путем работы на тренажерах.

– Очень полным людям бывает просто стыдно прийти в зал: кажется, туда ходят только красивые...

– Если вы уже пришли в зал, то люди на вас посмотрят не с осуждением, а с уважением. Вы – человек, который хочет изменить себя! Это уже большой шаг. Люди, которые пришли улучшать свое здоровье и внешний вид, вызывают восхищение у тех, кто занимается просто ради поддержания формы. Они сильно потеют, много отдыхают - ведь это большой труд! Не надо бояться. Спорт не просто улучшает качество жизни. Он продлевает жизнь!