«Мы соберем деньги, но врач только в Минске». Кот в Глубоком живет, бегая на двух лапах

«Этот пост - последняя надежда для кота Лео из города Глубокое... Лео - травмированный кот, у него нет никого, кроме пожилой бабушки, которая его подкармливает... Но она скоро ложится в больницу на всю зиму. Лео останется один, сам по себе», - такой пост с просьбой о помощи появился в одной из групп в Фейсбуке.

Котика, который резво передвигается на двух передних лапах, подтягивая за собой задние, увидела девушка из города Глубокое. Она обратилась к волонтеру Романне.

На задних лапках котика раны...Фото: соцсети

- Как выяснилось, Лео - полудомашний кот. Он жил на улице, но его хозяйка постоянно кормила кота. Однако потом случилась беда - в начале августа Лео получил травму. По словам врача, бедное животное избил человек, - говорит Романна. - Днем Лео ползает на улице, а на ночь заползает в разрушенный сарай. Что будет с котом дальше - неизвестно. В силу возраста и болезни пенсионерка, хозяйка Лео, не может ухаживать за котом. И в середине октября она ложится в больницу. А значит - кормить Лео будет некому. Приютить кота я не могу, у меня много своих подопечных.

Котик Лео ночует в разрушенном сараеФото: соцсети

Недавно Романна отвезла Лео на осмотр в ветклинику под Минском, где врач сообщил обнадеживающую новость: у котика есть шансы ходить на всех четырех лапах, хотя походка уже не будет прежней. Однако ему нужна хорошая реабилитация.

- Врач посоветовал нам хорошего специалиста из Минска. Хотелось бы, чтобы Лео попал к нему на консультацию. Но, к сожалению, заниматься Лео некому, - объясняет Романна. - Возить его постоянно из Глубокого в Минск никто не будет.

Пока кот выживает на улице, как может. Увы, задние лапки он уже стер об асфальт. Романна перебинтовывает их, чтобы глубокие раны зажили.

Больные лапки Лео перебинтовывает волонтерФото: соцсети

- Возможно, найдется человек, который сможет позаботиться о Лео. Желательно, чтобы этот неравнодушный был из Минска и смог возить Лео к специалисту. Мы, жители Глубокого, поможем оплатить реабилитацию Лео. Котик активный, идет на контакт. Но когда трогаешь ему спину, он шипит - видимо, ему больно.

Если вы готовы помочь Лео, звоните Романне по телефону: (033) 612-55-99.