День города в Минске-2019: куда идти и чем заняться 14 сентября

Минск празднует День города каждую вторую субботу сентября, в этом году он выпадает на 14 сентября, но отмечать будут с 13 по 15 сентября. Столица отмечает 952-й день рождения.

Если вы в эти теплые выходные не уезжаете куда подальше от массовых мероприятий, то имейте в виду: программа вас ждет патриотическая: конкурсы мастеров, соревнования спасателей, народные песни и танцы, награждение граждан, принимавших активное участие в профилактике правонарушений… Все будет щедро украшено национальной символикой, ленточками и шариками от БРСМ.

В общем, все 18 лет празднование проходит стабильно. Но надежда умирает последней: а вдруг в этом году придумали что-то новое и интересное?

- В Верхнем городе проведут проект «Минск интернациональный», чтобы показать, что наш город открыт для сотрудничества. Кроме того, всем известен музыкальный проект «Пешеходка» на территории Верхнего города. В вечернее время на этой площадке состоится концерт с участием артистов балета Белорусского государственного академического театра. Но сюрпризы на этом не заканчиваются - на Октябрьской площади пройдет церемония награждения премией «Минчанин года», - не оставил и шанса на надежду замначальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков.

Но не стоит печалиться раньше времени - 15 сентября в парке Победы пройдет музыкальный фестиваль «День танкиста», организованный компанией Wargaming. На нем можно бесплатно услышать группы «Крамбамбуля», «Вопли Видоплясова», «Звери» и даже The Offspring. Правда, идти за музыкой придется пешком с ближайших станций метро (например, с метро Немига).

Ради полумарафона пустили больше поездов в метро

Бегуны могут принять участие в полумарафоне, который начнется 15 сентября в 9.00 у Дворца спорта. В этот раз будут даже душевые кабинки и мини-полумарафон для детей. Для водителей марафон предвещает только одно - перекрытые дороги.

- С пяти утра на участке проспекта Победителей будет ограничено движение транспорта, а также на участке от улицы Немига до проспекта Машерова. С семи утра мы перейдем на временную схему движения по всему городу: будет закрыт проспект Независимости и проспект Победителей до «Минск-Арены», будут практически полностью перекрыты проспект Машерова и улица Богдановича. По окончании полумарафона около 16 часов дня работа транспорта будет восстановлена. Но из-за проведения «Дня танкиста» до 24 часов останется перекрытым проспект Машерова на участке от Победителей до Даумана. Там выставят военную технику, чтобы дети могли по ней полазить и посмотреть, - рассказал замначальника отдела организации пассажирских перевозок «Столичный транспорт и связь» Алексей Косинский.

Власти надеются, что мероприятие выманит из домов очень много народу, поэтому интервалы между поездами метро решили сократить до 5 минут днем и до 3 минут - ночью.

Фейерверк пройдет, по плану, на площадке у Дворца спорта в 23 часа. А «Белпочта» проведет щедрую акцию 14 сентября: все желающие смогут купить, подписать и бесплатно отправить по Беларуси почтовые карточки. Сделать это можно на Главпочтамте с 12.00 до 15.00 и на улице Неманская, 35 с 10.00 до 11.00.

Куда еще пойти и что посмотреть? День города в Минске-2019. Куда пойти и что смотреть?

- «Wargaming Fest: День танкиста» - это крупнейший в Европе семейный фестиваль на родине World of Tanks. Международный праздник, который объединяет фанатов игр Wargaming со всего мира. Организаторы обещают развлекательные зоны и активности, концерт… В этом году на «Дне Танкиста» 15 сентября в Парке Победы выступят группы The Offspring, «Вопли Видоплясова», «Звери», «Крамбамбуля». Все желающие могут попасть на фестиваль бесплатно. С 14.00 до 23.00.

- 13 и 14 сентября на площадке у Дворца Спорта состоится крупнейший мотофестиваль Европы H.O.G. Rally Minsk 2019. В первый день здесь развернется спортивное состязание Stunt Zaruba. На сцене выступят музыкальные группы, включая хэдлайнеров, группу NUTEKI. 14 сентября с утра мотоциклисты соберутся у Кургана Славы, чтобы торжественно стартовать в сторону Минска. На главной сцене у Дворца Спорта пройдет концерт - выступят кавер-группы и гости из России - рок-группа «7Б» и один из топовых рэперов ST. На проезжей части состоятся выступления мотокаскадеров и дрифтеров на автомобилях. На фестивале будут размещены зоны питания, фудкорты и детский городок с аниматорами и развлечениями. Финалом H.O.G. Rally Minsk станет красочное выступление флайбордистов, (они выступают на досках, летающие на струях воды. - Ред.), которые взмоют в высоту прямо с глади реки. 13 сентября у Дворца спорта с 14.00; 14 сентября у Кургана Славы сбор колонны с 10.00 до 12.00, у Дворца спорта - с 12.00.

- Международные соревнования «Сильнейшие пожарные-спасатели» развернутся 13 сентября с 14.00 до 18.00 и 14 сентября с 10.00 до 18.00 у Дворца спорта.

- Для тех, кто к серьезным соревнованиям пока не готов, тоже найдутся развлечения. Забег для девушек «Каблучок», в котором будут соревноваться совсем не в спортивной обуви, пройдет 14 сентября с 13.30 до 14.30

- «Мiнск старажытны» - прекрасный фестиваль исторической реконструкции. Рыцарей в доспехах ищите 14 сентября с 11.30 до 22.00 и 15 сентября с 11.00 до 17.00 в зеленой зоне на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова.

- Международный проект «Минск интернациональный» 14 сентября с 12.00 до 17.00 в Верхнем городе. Здесь же с 20.30 до 22.00 большая концертная программа с участием артистов балета Музыкального театра.

- Праздничный концерт объявлен на Октябрьской площади 14 сентября (нач. в 20.00).

- Поболеть за бегунов, участников Минского полумарафона можно будет в первой половине дня 15 сентября в центре города.

- Городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями состоится в Минском городском дворце культуры (ул.Маяковского, 129) 15 сентября. В программе в том числе и город мастеров (мастер-классы, интерактивные презентационные площадки).

- Музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу состоится 14 сентября в 23.00 у Дворца спорта (акватория Свислочи).

- Фестиваль белорусской традиционной музыки Rajok пройдет 14-15 сентября во дворике исторического музея.