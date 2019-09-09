2019-09-09T16:58:42+03:00
Спорт
КП Беларусь

Соболенко после победы на US Open - Турсунову: «Подходи ближе, не бойся меня»

Это первый титул турнира Большого шлема в активе Арины. Вспоминаем, часто ли такое у нас бывало
Владимир КРИУЛИН
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Соболенко и Мартенс хорошо спелись. Фото: Rory CarrollСоболенко и Мартенс хорошо спелись. Фото: Rory Carroll
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Такого в нашей спортивной истории не было! Две белоруски играли друг против друга в финале турнира Большого шлема. Правда, не одиночного, а парного разряда. Арина Соболенко с бельгийкой Элиз Мертенс противостояли Виктории Азаренко и австралийке Эшли Барти. Любопытно, что это вторая встреча Соболенко и Азаренко лицом к лицу на турнире. В первом круге одиночного турнира Арина обыграла Вику.

Если для Соболенко и Мертенс это был первый финал в парном разряде на турнире Большого шлема, то для Азаренко - третий (все проиграла). Барти тоже в этом плане более опытная - год назад она выиграла US Open в паре c Коко Вандевеге. Но на корте взяли верх молодость и задор. Игра Барти развалилась, Азаренко старалась подставить плечо и взять инициативу на себя, но по итогу Соболенко и Мертенс все равно были более стабильны и точны - 7:5, 7:5.

Арина и Элиз вместе начали играть в январе и выиграли уже третий титул - ранее были победы в Майами и Индиан-Уэллсе. И вот новое достижение.

Бесспорно, победа в паре не так престижна, как в одиночке. Сравнить даже призовые: 740 тысяч долларов на двоих и 3,8 млн долларов победителю одиночного разряда. С другой стороны, когда белорусы побеждали на таком уровне? Наталья Зверева это делала 20 раз, но в последний - в 1997 году. Соболенко тогда еще не родилась. У Мирного шесть побед, последняя в 2011 году. У Азаренко две победы в одиночном разряде на Australian Open (2012 - 2013 гг.).

За матчем с трибуны наблюдал Дмитрий Турсунов, который ранее тренировал Соболенко. На прошлой неделе они сообщили о прекращении сотрудничества, но потом Арина написала эмоциональное сообщение, мол, не могу без тебя!

- Черт возьми! Д, ты действительно мне нужен! Но мне нужен тот Дмитрий, который был в начале наших отношений: сильный, умный, спокойный... Настоящий мужчина, настоящий тренер.

На фотосессии, где теннисистки позировали с трофеем, Соболенко сказала Турсунову: «Подходи ближе, не бойся меня».

Похоже, они вновь начнут работать вместе.

- Честно говоря, мы оба - вспыльчивые люди. Когда я объявила о прекращении сотрудничества через Инстаграм, думала, это все, мы заканчиваем работу. Но в глубине души мне не хотелось терять тренера, которому доверяю. На самом деле тяжело сработаться с другими наставниками. Он хорошо меня знает, я тоже ему доверяю. В итоге попросила Дмитрия еще раз поработать вместе, попробовать уладить конфликтные ситуации, может, даже забыть их и идти дальше, - цитирует «Прессбол» Соболенко.

Арина пояснила свое второе эмоциональное сообщение о Турсунове:

- Перечитав пост на следующий день, поняла, что некоторые вещи могли быть восприняты не так, как хотелось бы. Понятно, что я говорила о профессиональных отношениях между тренером и подопечной. Просто болельщики не понимают, насколько эти отношения зачастую сложны. Они могут быть даже тяжелее, чем в паре между парнем и девушкой. Вы с тренером постоянно видитесь, общаетесь 24 часа в день, 7 дней в неделю. Плюс радость и огорчение от выступлений. Поэтому послание получилось, может, чересчур эмоциональным. Но это не значит, что наши отношения перешли профессиональную черту - нет. Я просто искренне писала. Если бы было меньше эмоций, то это был бы обдуманный пост. А так писала первое, что пришло в голову. Надеюсь, мои настоящие болельщики поняли так, как я хотела.

Церемония награждения после финала US в парном разряде, а также комментарии Азаренко, Барти, Соболенко, Мертенс. Источник: US Open Tennis Championship

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