2019-09-09T18:32:22+03:00
Общество
КП Беларусь

После критики Лукашенко в школах пересмотрели меню для платников и бесплатников

Теперь в тарелках у всех школьников еда одинаковая
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Дождались! Наконец, в тарелках у всех школьников еда будет одинаковая.Дождались! Наконец, в тарелках у всех школьников еда будет одинаковая.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

2 сентября на открытии новой школы в Минске, рассматривая меню в школьной столовой, президент завел речь о питании учеников. Обратил внимание на то, что выбор должен делаться в пользу белорусской кухни и продуктов, а также на то, что питание всех детей должно быть организовано в равных условиях.

- Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях! - подчеркнул тогда Александр Лукашенко.

Напомним, затраты на питание некоторых категорий учеников, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей, компенсирует государство. За остальных платят родители. Простыми словами, детей в школьной столовой делят на так называемых платников и бесплатников. Соль еще и в том, что блюда, которые в школьной столовой предлагали этим двум группам детей, отличалась, потому что еда у одних стоила дешевле, чем у других. Споров по этому поводу было много. Родители и педагоги жаловались, что дети-льготники чувствуют себя изгоями по сравнению с платниками. В то время как одним на обед давали отбивную, другим доставалась хлебная котлета.

Изменилось ли что-то после выступления Лукашенко? Уже на следующий день появилась информация, что рацион для льготников и нельготников пересматривают в срочном порядке. Правда, в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома эту новость журналистам не комментировали всю первую школьную неделю. 9 сентября наконец прояснилось: питание уравняли для всех детей.

О том, как по воле президента изменилось меню школьников, мы спросили на Комбинате школьного питания Минска.

- Разница в меню школьников, которые питались за счет бюджета, и тех, за кого платили родители, зависела от категории льгот и продолжительности пребывания детей в школе. Меню отличалось только у тех, которые получали двух- и трехразовое питание. К примеру, те, кто питался в школе один раз, ели на 2,44 рубля. Еда тех, кто питался в школе два раза, - 2,14 рубля. После выступления президента перед нами стояла задача уравнять меню всех льготных категорий и вместе с тем качественно догнать его до меню нельготных категорий школьников. То есть меню бесплатников качественно улучшили.

- За счет чего? Понятное дело, для этого необходимо дополнительное финансирование.

- Перераспределили деньги. Также подготовлены документы об увеличении социальной дотации для школьников, которые направят в Минский городской совет депутатов.

- Сколько вариантов меню разработали?

- Два варианта меню основного приема пищи. То есть два обеда. Какой именно вариант выберет школа для учеников, решают ответственные за питание в конкретном учебном заведении. Новое меню ввели уже к концу первой школьной недели, спустя пару дней после заявления президента. Новое двухнедельное меню будем составлять к каждому новому сезону.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как нам рассказали в Министерстве образования, на питание одного учащегося начальной городской школы государство в этом году выделило 459,89 рубля. Речь идет о двухразовом питании детей-бесплатников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Мой персональный побег из Шоушенка»: бизнесмен из Бреста за полгода похудел на 56 кг
Директор по развитию сети кофеен Дмитрий Човган в 40 лет начал новую жизнь: с забегами, модной одеждой и не менее вкусной, но уже здоровой едой. Как сбросить полцентнера, Дмитрий рассказал «Комсомолке»
Владимир Шахрин из группы «Чайф»: «Я 9 лет работал на стройке и знаю, что такое русский мат. Но не хочу, чтобы внучки слушали Элджея»
В Лиде прошел Lidbeer-2019. На одной сцене выступили музыканты из разных стран и поколений, а народу в городе было в пару раз больше обычного
Новости 24
В Будо-Кошелевском районе в ДТП попали мотоциклист-бесправник и его 22-летняя пассажирка
21-летнего жителя Дзержинского района приговорили к 18 годам за убийство
В Речице с поличным задержали валютчика и его клиента
Лукашенко пошутил на открытии матча: «Через два года Минск может стать столицей США»
В Малорите Volkswagen Sharan сбил 8-летнего мальчика
В Узде 70-летнего пенсионера преступник ударил бутылкой по голове и лежачего избил ногами
Ущерб окружающей среде -4300 рублей. В Столинском районе задержали браконьеров
Под Минском маршрутка Могилев - Сморгонь столкнулась с фурой: погибли двое
Погода в Беларуси 10 сентября: кратковременные дожди и до +27 градусов!
Минчан просят ответить, довольны ли они капитальным ремонтом и поддерживают ли заваривание мусоропроводов
В Брестском районе водитель легковушки сбил 14-летнюю девочку
В Витебске ребенок выпал из окна и остался жив
Экс-министр информации Лилия Ананич решила стать депутатом
Якобы обналичивал со своего счета: появился еще один способ мошенничества
«Все-таки заблудился»: милиция назвала основную версию пропажи Максима Мархалюка
Печатал деньги на принтере: в Витебске поймали фальшивомонетчика