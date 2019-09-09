После критики Лукашенко в школах пересмотрели меню для платников и бесплатников

2 сентября на открытии новой школы в Минске, рассматривая меню в школьной столовой, президент завел речь о питании учеников. Обратил внимание на то, что выбор должен делаться в пользу белорусской кухни и продуктов, а также на то, что питание всех детей должно быть организовано в равных условиях.

- Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях! - подчеркнул тогда Александр Лукашенко.

Напомним, затраты на питание некоторых категорий учеников, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей, компенсирует государство. За остальных платят родители. Простыми словами, детей в школьной столовой делят на так называемых платников и бесплатников. Соль еще и в том, что блюда, которые в школьной столовой предлагали этим двум группам детей, отличалась, потому что еда у одних стоила дешевле, чем у других. Споров по этому поводу было много. Родители и педагоги жаловались, что дети-льготники чувствуют себя изгоями по сравнению с платниками. В то время как одним на обед давали отбивную, другим доставалась хлебная котлета.

Изменилось ли что-то после выступления Лукашенко? Уже на следующий день появилась информация, что рацион для льготников и нельготников пересматривают в срочном порядке. Правда, в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома эту новость журналистам не комментировали всю первую школьную неделю. 9 сентября наконец прояснилось: питание уравняли для всех детей.

О том, как по воле президента изменилось меню школьников, мы спросили на Комбинате школьного питания Минска.

- Разница в меню школьников, которые питались за счет бюджета, и тех, за кого платили родители, зависела от категории льгот и продолжительности пребывания детей в школе. Меню отличалось только у тех, которые получали двух- и трехразовое питание. К примеру, те, кто питался в школе один раз, ели на 2,44 рубля. Еда тех, кто питался в школе два раза, - 2,14 рубля. После выступления президента перед нами стояла задача уравнять меню всех льготных категорий и вместе с тем качественно догнать его до меню нельготных категорий школьников. То есть меню бесплатников качественно улучшили.

- За счет чего? Понятное дело, для этого необходимо дополнительное финансирование.

- Перераспределили деньги. Также подготовлены документы об увеличении социальной дотации для школьников, которые направят в Минский городской совет депутатов.

- Сколько вариантов меню разработали?

- Два варианта меню основного приема пищи. То есть два обеда. Какой именно вариант выберет школа для учеников, решают ответственные за питание в конкретном учебном заведении. Новое меню ввели уже к концу первой школьной недели, спустя пару дней после заявления президента. Новое двухнедельное меню будем составлять к каждому новому сезону.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как нам рассказали в Министерстве образования, на питание одного учащегося начальной городской школы государство в этом году выделило 459,89 рубля. Речь идет о двухразовом питании детей-бесплатников.