2019-09-09T17:07:44+03:00
Спорт
КП Беларусь

Новый тренер сборной начал с победы: «Надо сделать команду, которая вышла бы на Евро-2020»

Белорусские футболисты вспомнили позабытое чувство побед
Владимир КРИУЛИН
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Благо в концовке заслуженно вырвали победу - 2:1. Тоже приятная тенденция - с Северной Ирландией на последних минутах пропускали мы. Фото: abff.byБлаго в концовке заслуженно вырвали победу - 2:1. Тоже приятная тенденция - с Северной Ирландией на последних минутах пропускали мы. Фото: abff.by
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Перед отборочной игрой к Евро-2020 с Эстонией было волнительно: не было никаких гарантий, что наконец-то получится победить. Да и от нового тренерского штаба во главе с Михаилом Мархелем чего ждать?

Получилось весьма не дурно. С первых минут белорусы активно прессинговали, держали мяч. А ведь Мархель не вызвал несколько опытных игроков (Глеб, Кисляк, Сиваков, Гордейчук) и дал шанс молодым. Особенно впечатлил Яблонский - 24-летний игрок БАТЭ давно на виду, но в этом сезоне стал лидером клуба и ярко повел дебютный матч за сборную. 21-летний Бахар из «Минска» вышел на замену и мог дважды забивать - но всякий раз за эстонцев играла перекладина. Благо в концовке заслуженно вырвали победу - 2:1. Тоже приятная тенденция - с Северной Ирландией на последних минутах пропускали мы.

Рагнар Клаван из «Кальяри», ранее игравший за «Ливерпуль», так прокомментировал пропущенные голы:

- Я ошибся в борьбе с этим медведем (гол забил Наумов. - Ред.). В моменте со вторым пропущенным мячом (Скавыш забил в добавленное время. - Ред.) просел наш левый фланг. Одно дело - оставлять свободного игрока. Другое дело, что у противника есть класс, чтобы увидеть это и воспользоваться нашей ошибкой.

Мархель сказал, что глобально свою миссию видит так:

- У нас стоит задача сделать команду, которая смогла бы решить задачу выхода на Евро-2020. Мы готовим команду к марту, к поединку с грузинами (плей-офф Лиги наций. - Ред.). И в этой связи победа в Таллинне очень важна. Это как плацдарм на дальнейшие игры.

В другом матче группы сборная Голландии в гостях одолела Германию 4:2.

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