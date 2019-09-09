«Динамо» в КХЛ: много шайб, первая победа, лучшие игроки в лиге

После поражения в стартовом матче нового сезона от «Нефтехимика» (2:4) «Динамо» отправилось в выездную серию, где выдало яркие игры: два минимальных поражения от московского «Динамо» (2:3) и «Сочи» (4:5) и победа над «Спартаком» (5:4). За четыре матча «зубры» забросили 13 шайб, столько только у «Ак Барса» (правда, при этом у них на игру меньше). Но и пропустили подопечные Вудкрофта больше всех - 16 раз. И в первый сезон при канадце была похожая картина, дальше игру в обороне удалось стабилизировать. Сейчас из-за молодежи это будет сделать сложнее.

Зато многие себя уже проявляют. Лучшим новичком первой недели в лиге признали 20-летнего Игоря Мартынова - в четырех матчах (в том числе трех гостевых) отличился четырьмя результативными передачами. А ведь до начала сезона его имя было известно только специалистам и самым пытливым фанатам. Два предыдущих сезона он провел в WHL (одна из трех основных юниорских хоккейных лиг в Северной Америке).

Дмитрий Басков перед началом сезона одну из своих задач озвучивал так:

- Первоначальная - взять молодых белорусов, которые здесь получат больше, нежели в юниорских лигах Северной Америки.

Лучшим нападающим недели в КХЛ признан Тему Пулккинен: в четырех матчах забросил четыре шайбы (лучший показатель недели) и отметился результативной передачей. Он же чаще других в лиге бросал по воротам - 17 раз. Если учесть прошлый сезон, то за «Динамо» он забрасывает шесть матчей подряд (рекорд клуба).

В игре со «Спартаком» за «Динамо» дебютировал 22-летний вратарь Александр Осипков.

- В заключительном периоде чаша весов могла склониться в любую сторону, но наш вратарь сделал несколько ключевых сейвов, которые позволили нам рассчитывать на успех сегодня. А в конце матча мы смогли реализовать большинство, - отметил Вудкрофт.

Сейчас с двумя очками «зубры» на предпоследнем месте в Западной конференции.

Впереди у «Динамо» четыре домашние игры, две из них на этой неделе: 12 сентября с «Сибирью», 15-го - с «Металлургом».