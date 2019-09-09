2019-09-09T17:26:29+03:00
Экономика
КП Беларусь

Тарифы на прокачку нефти подняли из-за загрязнения трубы

Нефтепровод «Дружба» из-за попадания в него грязной нефти недополучил 23 млн долларов выручки
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
Поделиться:
Загрязненную нефть заменили чистой. Фото: БелТАЗагрязненную нефть заменили чистой. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

О размере денежных потерь заявил гендиректор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.

- Неизбежным и обязательным условием для восстановления доходов стало доведение объемов перекачиваемой нефти по итогам года до запланированных либо увеличение тарифов, - цитирует Борисенко портал "Нефтехимия".

В итоге стороны выбрали оба варианта. Решение о росте тарифов на транспортировку нефти с сентября на 3,7% в начале августа принял белорусский МАРТ.

- Российская сторона взяла на себя обязательства стремиться к объемам прокачки, которые обеспечат ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выручку в соответствии с бизнес-планом на 2019 год. По итогам работы за год ситуация с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода будет проанализирована, после чего мы определимся с дальнейшими действиями, - пояснил гендиректор.

Напомним, в апреле концерн «Белнефтехим» заявил об ухудшении качества российской нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба" для переработки в Беларуси и дальнейшей транспортировки. Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения. Это привело как к снижению объемов переработки сырья на белорусских НПЗ, так и к временной остановке экспорта нефтепродуктов в Польшу, Литву и другие страны. Это же касалось и транзита сырья.

В России в связи с загрязнением нефтепровода расследуется уголовное дело.

Потери от ситуации с грязной нефтью белорусская сторона предварительно оценила в 400 млн рублей. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков на днях сообщил, что российская сторона их компенсировала. Но не деньгами: компания «Транснефть» заменила загрязненную технологическую нефть на белорусских НПЗ чистой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Будо-Кошелевском районе в ДТП попали мотоциклист-бесправник и его 22-летняя пассажирка
21-летнего жителя Дзержинского района приговорили к 18 годам за убийство
В Речице с поличным задержали валютчика и его клиента
Лукашенко пошутил на открытии матча: «Через два года Минск может стать столицей США»
В Малорите Volkswagen Sharan сбил 8-летнего мальчика
В Узде 70-летнего пенсионера преступник ударил бутылкой по голове и лежачего избил ногами
Ущерб окружающей среде -4300 рублей. В Столинском районе задержали браконьеров
Под Минском маршрутка Могилев - Сморгонь столкнулась с фурой: погибли двое
Погода в Беларуси 10 сентября: кратковременные дожди и до +27 градусов!
Минчан просят ответить, довольны ли они капитальным ремонтом и поддерживают ли заваривание мусоропроводов
В Брестском районе водитель легковушки сбил 14-летнюю девочку
В Витебске ребенок выпал из окна и остался жив
Экс-министр информации Лилия Ананич решила стать депутатом
Якобы обналичивал со своего счета: появился еще один способ мошенничества
«Все-таки заблудился»: милиция назвала основную версию пропажи Максима Мархалюка
Печатал деньги на принтере: в Витебске поймали фальшивомонетчика