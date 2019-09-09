Тарифы на прокачку нефти подняли из-за загрязнения трубы

О размере денежных потерь заявил гендиректор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.

- Неизбежным и обязательным условием для восстановления доходов стало доведение объемов перекачиваемой нефти по итогам года до запланированных либо увеличение тарифов, - цитирует Борисенко портал "Нефтехимия".

В итоге стороны выбрали оба варианта. Решение о росте тарифов на транспортировку нефти с сентября на 3,7% в начале августа принял белорусский МАРТ.

- Российская сторона взяла на себя обязательства стремиться к объемам прокачки, которые обеспечат ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выручку в соответствии с бизнес-планом на 2019 год. По итогам работы за год ситуация с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода будет проанализирована, после чего мы определимся с дальнейшими действиями, - пояснил гендиректор.

Напомним, в апреле концерн «Белнефтехим» заявил об ухудшении качества российской нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба" для переработки в Беларуси и дальнейшей транспортировки. Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения. Это привело как к снижению объемов переработки сырья на белорусских НПЗ, так и к временной остановке экспорта нефтепродуктов в Польшу, Литву и другие страны. Это же касалось и транзита сырья.

В России в связи с загрязнением нефтепровода расследуется уголовное дело.

Потери от ситуации с грязной нефтью белорусская сторона предварительно оценила в 400 млн рублей. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков на днях сообщил, что российская сторона их компенсировала. Но не деньгами: компания «Транснефть» заменила загрязненную технологическую нефть на белорусских НПЗ чистой.