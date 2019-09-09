Николай Гнатюк: Хит «Ах, вернисаж» Раймонд Паулс предлагал мне

Он был одним из самых популярных артистов советской эстрады, а песни «Танец на барабане», «Малиновый звон» и «Птица счастья» в его исполнении любили и стар и млад. И вот, Николай Гнатюк объявил прощальный тур. С этого мы и решили начать наш разговор:

- Николай Васильевич, как так? Неужели правда? Или все же рекламный ход?

- Все должно происходить вовремя, и уход со сцены - тоже. Я не собираюсь расставаться с музыкой, но такого большого концерта в Минске уже не будет, это точно.

- Вы к нам приезжаете в свой день рождения. Планируете позвать друзей в Минске?

- Такое происходит впервые, да; решил отпраздновать день рождения концертом в Минске. Друзей позову, конечно, приятельниц, друзей по армии. И кстати, в прошлый раз я давал телеграмму вашему президенту, приглашал его на концерт. Не знаю, дошла ли телеграмма. Но букет цветов от Александра Лукашенко передали через красивую девушку, что было очень приятно! И в этот раз я бы хотел пригласить вашего президента. Может, через вашу газету? Александр Григорьевич, приглашаю!

- В 47 лет вы поступили в Белгородскую духовную семинарию, и чуть было не ушли в монахи. Достаточно неожиданно для одного из самых популярных в 80-е годы артистов...

- Я отучился в духовной семинарии два года, но не закончил ее. Это был искренний порыв, очень хотел общаться с духовными людьми, усердно учился. Почему не закончил? Знаете, я для себя так и не решил почему. Но до сих пор, если меня приглашают попеть в церковном хоре и есть время, я соглашаюсь.

- Наверное, довольно сложно быть заложником песен, которые полюбились слушателю, и много лет исполнять их на каждом концерте? Не споешь - не поймут и обидятся. Поэтому вы сейчас меняете строчки в некоторых старых песнях, чтобы они соответствовали вашему теперешнему мироощущению.

- Да, вы очень правильно подметили. Меняю не только слова, но и кое-какие повороты в песнях. Иначе я просто не стал бы их петь сейчас.

- Эдуард Ханок обижается, если его не называют как автора перед исполнением песни...

- Не продолжайте, я в курсе этой истории. Я не называю авторов на концертах - разве что первой песни… А дальше программа воспринимается как цельное произведение. Речь о сюжете, смысле композиции - они вытекают одна из другой. Там совершенно нет места, чтобы называть авторов. Но на меня авторы никогда не обижались, наоборот - только благодарят. Недавно разговаривал с Николаем Добронравовым, спросил, как он отнесется к тому, что восходящая звезда Казахстана Ахан Отыншиев исполнит «Птицу счастья». Надо было слышать, какая доброта исходила от Николая Николаевича. Вот сейчас говорю - и меня слеза прошибает, такой свет и доверие он излучает.

- А кто этот Ахан?

- Молодой человек: написал мне, что с детства мечтает спеть со мной, готов снять клип на «Птицу счастья». Это было так искренне, что я согласился. Клип вышел в начале сентября. Ахан очень цельный, относится с позитивом к людям, мне это импонирует.

Ахан Отыншиев - Птица счастья.

- Слышал, это вы должны были петь «Ах, вернисаж!». Но Паулс передумал и предпочел вам Леонтьева с Вайкуле. Наверное, было обидно?

- Раймонд Паулс предлагал мне эту песню по телефону, правда, не произносил название. В то время я был на разрыв, каждую секунду кто-то звонил и что-то от меня хотел. Порой физически не хватало времени, чтобы лично встретиться. Я подумал, что, может, передаст через Ильюшу Резника. Это сейчас я понимаю, что должен был иначе отреагировать… Ну а когда увидел, как «Вернисаж» поют Леонтьев с Вайкуле, было немного досадно. Впрочем, и раньше, и сейчас не считаю целью жизни выхватить хит. Выцарапывать и толкаться я не стану.

Николай Гнатюк обещает исполнить на концерте в Минске немало новых песен.

- Читал, что вы не купили за всю свою жизнь ни одной машины...

- До сих пор принципиально не вожу машину. А знаете почему? В детстве, мальчишкой, дал себе зарок - если не куплю машину, то стану народным артистом. Автомобиль мне, деревенскому мальчишке, казался тогда самым главным атрибутом красивой жизни. До сих пор держу свое слово.

- Это правда, что за Гран-при конкурса эстрадной песни в Дрездене вы купили дубленку, которую храните до сих пор как реликвию?

- Это смешная история. По дороге из отеля в концертный зал, куда я ходил пешком, был магазин, в витрине которого висела дорогущая дубленка - стоила 1000 марок. Я каждый раз смотрел на нее, но моих денег едва хватило на более-менее приличные брюки. И вот когда я получил Гран-при и мешок денег в придачу (смеется. - Авт.), первым делом купил эту дубленку. Потом не раз фотографировался в ней для плакатов. А сохранилась она благодаря моей маме, у меня в постоянных переездах давно потерялась бы. Теперь уже берегу ее как память.

- Как отношения сейчас складываются с сыном? Он живет в Германии?

- Отношения прекрасные. Я сейчас в Италии, а прилетел из Мюнхена, где мы с встречались с Сашей. Он хорошо разбирается в моей профессии, я с ним даже советуюсь. Но музыка не стала его профессией, однажды он сказал, что каждый должен заниматься своим делом. И я к нему больше не приставал.

- А правда, что вашим сватом был космонавт Георгий Гречко?

- Мы познакомились на съемках «космического» «Огонька», как раньше называли эти концерты, и чем-то я приглянулся Гречко. Космонавт пригласил меня продолжить вечер в ресторане. Я говорю: не могу, хочу сделать предложение своей невесте Наталье (потом она стала женой Гнатюка. - Авт.). Космонавт сказал: «Так поехали вместе!» Еще и ящик яблок из машины прихватил… К сожалению, наш брак распался, Наталья с сыном уехали в Германию после Чернобыльской аварии, а я больше не женился.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Николай Гнатюк даст прощальный концерт 14 сентября, 19.00, Дворец Республики.

Билеты: 20 - 75 руб.

Т. (29) 133-17-36