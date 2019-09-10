В Гомеле бывшего милиционера приговорили к 4,5 годам в его день рождения

10 сентября в Гомеле огласили приговор Богдану Мастичу, который обвиняется сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: хулиганство, превышение власти, бездействие должностного лица и уничтожение документов. Вместе с учебой у мужчины 10-летний стаж работы в милиции - раньше он был на хорошем счету, получал награды и благодарности. А сейчас получил срок - 4,5 лет лишения свободы. Приговор он услышал в свой день рождения - мужчине исполнилось 27 лет - и встретил его аплодисментами.

На приговоре были другие милиционеры и мама парня - она плакала и сокрушалась: «Зачем я рожала и растила сына - чтобы он в тюрьме сидел?»

Год назад мужчина, который работал оперативником в РОВД, повздорил с таксистом и ударил его. В отношении милиционера возбудили уголовное дело за хулиганство, а потом - еще и по коррупционным статьям. В частности, милиционера обвинили в том, что он не принял мер реагирования по проверке, а при обыске украл документ у подозреваемого - директора частной фирмы, за возврат бумаги просил вознаграждение.

В Гомеле приговорили бывшего милиционераФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Но сам бывший милиционер свою вину полностью отрицает. Он утверждает, что все произошло из-за конфликта с руководством. Его вынудили уволиться, но оперативник не соглашался, хотел восстановиться, писал министру, говорил, что был фанатом работы. Но, по словам обвиняемого, его решили изолировать. Мол, у него есть компромат на высокопоставленных сотрудников органов, и эти факты он якобы собирался передать в КГБ и Оперативно-аналитический центр при президенте.

Приговор пока не вступил в законную силу - скорее всего, обвиняемый будет его обжаловать.