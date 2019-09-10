В Минске пройдет двухдневный «Фестиваль тенниса»

13 и 14 сентября на территории Дворца тенниса по адресу проспект Победителей, 63 пройдет первый в Беларуси «Фестиваль тенниса». На празднике можно будет бесплатно попасть на занятие к тренеру национальной сборной Беларуси Владимиру Волчкову. KP.BY подтверждает: это очень круто.

Также можно будет сразиться в теннисном поединке в VR от клуба виртуальной реальности в Минске U-VIW и выиграть абонемент на обучение в одной из столичных теннисных школ. Вход на мероприятие свободный.

За спортивными достижениями белорусских теннисистов следит вся страна. В 2019 году три наши спортсменки вошли в топ-50 мирового рейтинга женского тенниса WTA. В недавнем интервью Виктория Азаренко призналась, что очень рада видеть такой прогресс среди белорусских теннисистов. Вчера Арина Соболенко, первая ракетка Беларуси, одержала победу в парном матче над Азаренко в US Open – одном из крупнейших теннисных турниров в мире.

Впервые в столице пройдет спортивно-культурный фестиваль, посвященный одному из самых популярных видов спорта в Беларуси.

- Мы и раньше задумывались провести такой фестиваль. Теннис в Беларуси любят, наши спортсмены – Виктория Азаренко, Арина Соболенко, Илья Ивашко, Егор Герасимов, Александра Саснович – постоянно у всех на слуху, – рассказала пресс-секретарь Белорусской теннисной федерации, представитель организатора фестиваля, Екатерина Лисица. – Это стало главной причиной, по которой мы решили провести этот праздник. Фестиваль пройдет в формате семейного отдыха, где и взрослые, и дети найдут для себя интересное развлечение, а главное – познакомиться с культурой большого тенниса.

Спортивный праздник начнется уже в пятницу. В этот день всех желающих приглашают на бесплатные мастер-классы от звезд белорусского тенниса. Тренировку проведут Владимир Волчков, который последние несколько лет занимает должность главного тренера национальной команды Республики Беларусь, а также является двукратным полуфиналистом турниров Большого шлема, и Александр Згировский, финалист юниорского US OPEN в парном разряде. Мастер-класс пройдет с 17:00 до 19:00.

Впервые посетители смогут измерить скорость своей подачи. Специальное устройство используют на теннисных соревнованиях мирового уровня. Для сравнения, самым быстрым считается удар австралийца Самуэля Грота, который подал мяч со скоростью 263,4 км/час. В рамках Фестиваля у каждого будет возможность попробовать свои силы и попытаться побить заявленный рекорд.

На протяжении двух дней будет работать ярмарка лучших столичных теннисных школ. «Аванте Клаб», центр «Аква-Минск», академия сквоша и тенниса Falcon Club, Max Mirnyi Center и Белорусская теннисная федерация проведут обучающие занятия и устроят конкурсы, победители которых получат абонементы на бесплатный месяц тренировок. Те, кто придет с семьей, смогут поучаствовать в теннисных мини-турнирах и получить за это приятные подарки: от напульсников до новой ракетки. Кроме этого, впервые юные спортсмены и их родители смогут принять участие в VR-матче по теннису от клуба виртуальной реальности в Минске U-VIW.

На большом экране, который установят в центре фестивальной площадки, на протяжении двух дней в прямой трансляции будет идти матч I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между национальными мужскими сборными Беларуси и Португалии. Понаблюдать за поединком можно будет удобно расположившись на территории фудкорта, где планируют подавать клубнику со сливками – традиционное угощение гостей Уимблдонского турнира, одного из крупнейших соревнований по теннису. Будет на фестивале и безалкогольный бар с милкшейками и соками, а также кофепоинт здорового питания с угощениями для всей семьи.

Два дня подряд на «Фестивале тенниса» будет работать детская площадка с играми и творческими мастер-классами для самых маленьких и музей спортивных наград легендарного белорусского теннисиста Максима Мирного.

Принимать гостей в пятницу будут с 12:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 20:00.