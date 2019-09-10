2019-09-10T12:04:06+03:00
Спорт
КП Беларусь

Тренер «Юности» Михаил Захаров назвал вратаря «алкашом» и утроил жесткий разнос

Все случилось прямо во время игры Лиги чемпионов [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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После поражений Михаил Захаров эмоционален. Фото: стоп-кадр видеоПосле поражений Михаил Захаров эмоционален. Фото: стоп-кадр видео
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Минская «Юность» продолжает выступление в Лиге чемпионов, где соперники по группе швейцарская «Лозанна», чешский «Тршинец» и финский «Пеликанс». Если дома удалось обыграть швейцарцев (3:2 в овертайме) и чехов (2:0), то на выходных в гостях были поражения: 2:3 – от «Лозанны», 2:7 – от «Тршинеца». Уже в 20-й минуте в игре с чехами «Юность» проигрывала 0:3. В воротах Яна Шелепнева заменил Игорь Брикун. Вскоре чехи размочили и его. И тут главного тренера Михаила Захарова понесло.

Он назвал вышедшего Брикуна «алкашом». Вот его диалог с тренером-ассистентом Александром Барановым. Это попало на видео.

Захаров: Для чего он (тренер вратарь КарпиновKP.BY) его (Шелепнева – KP.BY) поменял?

Баранов: Три.

Захаров: Ну и что? Ну и х** с ним!

Баранов: Три его.

Захаров: Ну а этот? Две его. Алкаш, б****.

Затем Захаров направился с тренеру вратарей Дмитрию Карпикову и продолжил тираду.

Захаров: А нахрен ты алкаша поставил этого? Алкаша зачем поставил? Три броска — два гола. На*** он нужен? Хочешь 10 голов сегодня получить? Получишь, б****! На*** пьяница нужен там? Стоит там, б****!

После матча Захаров так оценил игру команды:

- Провалили начало, грубейшие ошибки были с нашей стороны. Плохо мы подготовились к этой игре, поэтому такой результат, - сказал Захаров.

Напомним, недавно Михаил Захаров возглавил сборную Беларуси.

"На*рена ты алкаша этого поставил?!" Михаил Захаров недоволен заменой вратаря минской "Юности". Источник: XSPORT.ua

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